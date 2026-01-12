HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Loại vật thể chưa từng thấy vừa lướt qua kính viễn vọng

Anh Thư

(NLĐO) - Một vật thể khổng lồ đang lao qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ, xác nhận một lý thuyết được đưa ra nửa thế kỷ trước là đúng

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà thiên văn và vật lý học Pieter van Dokkum từ Đại học Yale (Mỹ) tuyên bố họ đã xác nhận được lỗ đen quái vật (lỗ đen siêu khối lượng) "bỏ chạy" lần đầu tiên sau 5 thập kỷ các nhà khoa học khắp thế giới tìm kiếm loại vật thể này.

Lỗ đen quái vật nói trên được ghi nhận bởi kính viễn vọng không gian James Webb của NASA/ESA/CSA (cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada), đã trốn thoát khỏi thiên hà mẹ của nó và đang lao qua không gian với tốc độ lên đến 3,2 triệu km/giờ.

Loại vật thể chưa từng thấy lướt qua kính viễn vọng không gian - Ảnh 1.

Lỗ đen "bỏ chạy" là một dạng vật thể giả thuyết đã được dự đoán từ 5 thập kỷ trước, giờ đây đã được xác nhận - Ảnh minh họa: NASA/ESA/STScI

Giáo sư Dokkum nói với Live Science rằng nhóm của ông đã phát hiện lỗ đen bỏ chạy tiềm năng từ năm 2023, khi họ nhìn thấy vạch mờ trong một bức ảnh lưu trữ từ Kính viễn vọng không gian Hubble

Lỗ đen tiềm năng này lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2023 bởi nhóm của van Dokkum, khi họ nhìn thấy một vạch mờ trong một bức ảnh lưu trữ từ kính viễn vọng không gian Hubble.

Cảnh tượng này kỳ lạ đến mức nhóm nghiên cứu đã tiếp tục quan sát bằng các dữ liệu mới từ Đài quan sát Keck ở Hawaii - Mỹ.

Các quan sát bổ sung này cho thấy đó là một lỗ đen có khối lượng bằng 20 triệu lần khối lượng Mặt Trời, trong khi đó vệt mờ là một dòng sao trẻ trải dài tới 200.000 năm ánh sáng trong không gian, gấp đôi đường kính dự kiến của thiên hà Milky Way (Ngân Hà) mà chúng ta trú ngụ.

Họ đã quyết định nhờ đến sức mạnh của James Webb để hiểu thêm về vật thể kỳ lạ đó và thu được các kết quả nêu trên.

Theo lý thuyết thiên văn được đưa ra lần đầu khoảng nửa thế kỷ trước, lỗ đen "bỏ chạy" là sản phẩm của một cuộc hỗn chiến giữa 3 thiên hà va chạm.

Ban đầu có 2 thiên hà sáp nhập vào nhau, khiến lỗ đen trung tâm của chúng tạo thành một cặp đôi quay quanh nhau với tốc độ cực nhanh trước khi kết hợp thành một lỗ đen lớn hơn.

Tuy nhiên khi quá trình đang dở dang thì một thiên hà thứ 3 mang theo lỗ đen trung tâm của nó lao đến. Sự tương tác giữa 3 con quái vật không gian này đã khiến một trong số chúng bị đẩy bật ra khỏi nhóm thiên hà đang sáp nhập.

Lỗ đen vừa được nhóm của giáo sư Dokkum tìm thấy chính là ví dụ cụ thể về lỗ đen bị đẩy ra đó.

Nhưng bạn có thể an tâm rằng nó sẽ không tấn công chúng ta. Lỗ đen bỏ chạy này thực ra ở cách xa đến hàng tỉ năm ánh sáng và tồn tại khi vũ trụ mới chỉ một nửa độ tuổi hiện tại. Chúng ta nhìn thấy nó là nhờ ánh sáng tạo nên hình ảnh của dòng sao mà nó kéo theo mất hàng tỉ năm mới chạm được đến Trái Đất.

Tin liên quan

Vừa hoạt động, đài quan sát Mỹ đã nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ

Vừa hoạt động, đài quan sát Mỹ đã nhìn thấy một thứ rất kỳ lạ

(NLĐO) - Một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhều giới hạn vật lý, đã được phát hiện bởi Đài quan sát Vera C. Rubin.

Một hành tinh đang áp sát Trái Đất, khoe các "mặt trăng sự sống"

(NLĐO) - Trong suốt tháng 1, hành tinh mà các nghiên cứu về sự sống gần đây hướng vào sẽ trở thành một trong những "ngôi sao" sáng nhất bầu trời.

Tiếp cận mục tiêu mới, tàu săn sự sống NASA sẽ nhận tin xấu?

(NLĐO) - Sứ mệnh săn tìm sự sống ngoài hành tinh của NASA vừa gặp thêm một trắc trở từ phía Europa.

vật thể James Webb lỗ đen quái vật thiên văn học lỗ đen bỏ chạy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo