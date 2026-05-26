Giải trí

Loạt diễn viên trẻ quy tụ trong "Lầu chú Hỏa"

Minh Khuê

(NLĐO) - Dàn diễn viên trẻ: Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Nguyễn Công Nương, Phụng Hoàng… tham gia phim "Lầu chú Hỏa".

Nữ chính của "Lầu chú Hỏa" do nữ diễn viên từng đóng "Tiệm ăn của quỷ", "Giấc mơ là ốc sên" thể hiện

Nhà sản xuất phim "Lầu chú Hỏa" ngày 26-5 tung poster nhân vật, thông tin chi tiết về từng vai diễn của từng diễn viên trong phim.

Theo đó, nhân vật Chi - chủ kênh YouTube nổi tiếng bằng các video khám phá địa điểm gắn với tin đồn tâm linh, nghĩ ra ý tưởng livestream vén màn bí ẩn về hồn ma tiểu thư nhà họ Hứa ở "Lầu chú Hỏa".

Nữ chính của phim là Chi, do diễn viên Trần Kỳ Anh đóng

Thời là chồng sắp cưới của Chi

Cô Bạch trong phim do Trần Công Nương thể hiện, nhân vật này là một nhà tâm linh

Diễn viên trẻ Trần Kỳ Anh là người hóa thân Chi, khắc họa một nhân vật tự tin, hiếu kỳ, chủ động trong công việc lẫn các mối quan hệ. Trần Kỳ Anh đã từng tham gia phim: "Tiệm ăn của quỷ", "Giấc mơ là ốc sên" trước đó.

Song hành cùng Chi là Thời - chồng sắp cưới hơn cô 6 tuổi. Thời đánh dấu sự tái xuất của nam diễn viên Nguyễn Minh Thời. Anh từng được khán giả biết đến qua video clip "Hongkong 1" và phim "Chuyện ma gần nhà".

Trong nhóm của Chi còn có cô đồng Bạch Bạch - nhà tâm linh, nổi tiếng với các clip soi căn, giải hạn. Vai Bạch Bạch do Nguyễn Công Nương thể hiện, cô từng tham gia phim "Quả tim máu" của đạo diễn Victor Vũ năm 2014.

Chọn toàn gương mặt trẻ, mới với khán giả là lựa chọn chủ ý của đạo diễn, nhà sản xuất

Ngoài ra, nhóm của Chi còn có Nhàn, Thư và Dũng. Nhàn tham gia chuyến livestream với hy vọng kiếm món tiền lớn còn Thư là nữ streamer sở hữu lượng người theo dõi nhiều nhất nhóm, đam mê cảm giác mạnh, xem mọi thứ là trò giải trí. 

Dũng là TikToker theo đuổi nội dung lifestyle và tập luyện, thường chia sẻ về tập gym, cuộc sống cá nhân, chơi thân trong nhóm bạn.

Diễn viên thủ vai Nhàn

Tạo hình nhân vật Thư

Nhân vật Dũng

Nhàn do diễn viên Phụng Hoàng thủ diễn, Thư do Chi Bảo thể hiện còn Dũng do Dũng Hà đóng vai.

Dàn diễn viên quy tụ toàn gương mặt trẻ, đạo diễn Hùng Trần cho biết nhờ thế nên họ diễn bản năng, tươi trẻ, thô ráp để đẩy mạnh chất "thật" của thể loại phim found footage (giả tài liệu).

"Để nhấn mạnh sự thực tế, chúng tôi đã mạo hiểm chọn toàn bộ dàn diễn viên mới. Tôi tin rằng lựa chọn này sẽ giúp khán giả dễ dàng nhập tâm và cảm nhận bộ phim một cách chân thực hơn. sử dụng những gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả đôi khi lại là một điểm trừ trong nỗ lực tạo cảm giác câu chuyện thực sự đang xảy ra" - Ông Lee Jin-sung - đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam, chia sẻ.

Trailer phim

Phim "Lầu chú Hỏa" lấy cảm hứng từ chuyện kể dân gian "Oan hồn Hứa thị" - lời đồn truyền miệng cả trăm năm nay ở khu Chợ Lớn. Nội dung xoay quanh 6 streamer khám phá căn nhà được cho là bị ám bởi oan hồn tiểu thư họ Hứa. 

Phim có suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 10-6 và ngày 11-6, khởi chiếu chính thức từ ngày 12-6.

Truyền thuyết đô thị "Con ma nhà họ Hứa" trở lại màn ảnh rộng

(NLĐO) - Giai thoại truyền miệng "Con ma nhà họ Hứa" (còn gọi là "Oan hồn Hứa thị") tái sinh trên màn ảnh rộng với tên "Lầu chú Hỏa".

