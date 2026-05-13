NSƯT Hạnh Thúy gây sốc với tạo hình ma quái

Nhà sản xuất phim "Ma xó" tung poster và trailer chính thức của phim. Mở đầu, nhân vật Thảo do Tín Nguyễn thủ diễn bày tỏ khát vọng được làm mẹ. Để giữ cái thai trong bụng, Thảo tìm đến bà Tánh (Lê Khánh đóng) - một thầy cúng, nhờ giúp và được khuyên nên thờ ma xó trong nhà.

Vợ chồng Thảo và Phú đến gặp bà Tánh

Bà Tánh hướng dẫn cả hai nuôi ma xó

Thảo muốn làm mẹ nên dùng mọi cách giữ cái thai trong bụng

NSƯT Hạnh Thúy vai mẹ của Phú, bị bệnh nặng

Thảo chăm sóc mẹ chồng bệnh

Cảnh đám tang

Điểm nổi bật, mấu chốt trong trailer là hình ảnh lạnh lẽo, kỳ dị với các công đoạn lập bàn nuôi vong, làm ấn chú của bà Tánh. Nhân vật Phú (Avin Lu đóng) không ngần ngại bật nắp quan tài của người mẹ vừa mới qua đời để nuôi ma xó.

Cao trào được đẩy lên bằng loạt phân đoạn mang tính "xâm nhập" rõ rệt của ma xó: Bóng người thoáng qua trong khung hình, những âm thanh lạ vang lên giữa đêm, các chuyển động bất thường trong không gian kín.

NSƯT Hạnh Thúy vào vai mẹ của Phú, tạo hình ma quái trong nhiều phân đoạn như lúc trong quan tài, khi biến hóa tâm linh.

"Nếu ở cương vị là một người mẹ thì tôi cũng sẽ có những lựa chọn khốc liệt hơn chỉ với một lý do là muốn tốt cho con mình. Dù giữ vai ma và ẩn mình dưới những lớp kỹ xảo, hiệu ứng nhưng mỗi nhân vật đều sẽ có cảm xúc và linh hồn riêng" - NSƯT Hạnh Thúy bày tỏ.

"Ma xó" do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện, ra rạp từ ngày 5-6.