Kinh tế

Loạt doanh nghiệp bị phạt gần 1 tỉ đồng vì giao dịch "chui", giấu thông tin trái phiếu

Sơn Nhung

(NLĐO) – Những ngày cuối năm 2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành hàng loạt quyết định xử phạt 6 doanh nghiệp với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.

Các lỗi vi phạm chủ yếu là giao dịch "chui" cổ phiếu, chậm công bố thông tin tài chính và báo cáo sai lệch về trái phiếu.

Nổi bật trong danh sách là Công ty TNHH Sinnika Việt Nam (nay là Công ty CP Sinnika Việt Nam, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM) bị phạt 200 triệu đồng, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, vào tháng 3-2022, tổ chức này có liên quan đến ông Đặng Vũ Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dệt May Nha Trang (mã chứng khoán NTT), đã thực hiện mua vào 581.100 cổ phiếu NTT (trị giá hơn 5,8 tỉ đồng mệnh giá) nhưng lại "quên" báo cáo trước khi giao dịch theo quy định.

Trong khi đó, Công ty TNHH Hoa Kim Anh và Công ty TNHH Hướng Dương Holdings (TPHCM) đồng loạt nhận án phạt 92,5 triệu đồng/doanh nghiệp do vi phạm quy định khi không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Các tài liệu bị "ém" bao gồm: báo cáo tài chính, tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu và tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu trong các năm 2021-2022.

Nhiều công ty bị xử phạt cuối năm

Đáng chú ý, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) bị phạt nặng nhất với số tiền 235 triệu đồng. Doanh nghiệp này không chỉ vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin mà còn công bố thông tin sai lệch về tình hình thanh toán lãi, gốc của lô trái phiếu LHRCH2025005 năm 2022. Ngoài phạt tiền, công ty buộc phải cải chính thông tin.

Tương tự, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa (TPHCM) cũng bị phạt 215 triệu đồng và buộc cải chính do công bố thông tin sai lệch.

Ở nhóm doanh nghiệp đại chúng, "ông lớn" trong ngành giao thông là Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 1 - CTCP (Cienco 1) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng. Lý do là công ty đã không công bố các tài liệu quan trọng như báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trong các năm gần đây.

Như vậy, tổng số tiền phạt cho 6 doanh nghiệp nêu trên lên đến 927,5 triệu đồng.

Tin liên quan

Nhiều quy định mới về xử phạt trong mua bán vàng miếng từ năm 2026

Nhiều quy định mới về xử phạt trong mua bán vàng miếng từ năm 2026

(NLĐO)- Mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép, sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, mua vàng không qua tài khoản... bị phạt đến 20 triệu đồng.

Một loạt công ty bị xử phạt

(NLĐO)- 6 công ty vừa bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước phạt vì vi phạm công bố thông tin liên quan đến phát hành trái phiếu riêng lẻ và báo cáo tài chính

Thêm 3 công ty bất động sản bị xử phạt

(NLĐO) - Trong số này, 2 công ty có người đại diện pháp luật đứng tên tại nhiều công ty khác nhau.

thị trường chứng khoán Công ty cổ phần Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vi phạm hành chính tráp phạt
