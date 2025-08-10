HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Thủ tướng, cần tạo cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

Chiều 10-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc làm việc với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV, thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Công tác triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được báo cáo, thảo luận tại cuộc họp này. Các đại biểu cũng đã đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai Nghị quyết, huy động sức mạnh, kêu gọi toàn dân tham gia phát triển kinh tế, cũng như xây dựng Bộ chỉ số đo lường, giám sát thực thi Nghị quyết 68.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển kinh tế tư nhân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một trong những khâu đột phá nhất để phát triển nền kinh tế.

Hiện các cấp, các ngành, các chủ thể có liên quan đều đang rất quyết liệt, tích cực tổ chức thực hiện Nghị quyết 68, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước, thúc đẩy tăng trưởng 8,3 - 8,5% trong năm nay và tăng trưởng 2 con số trong những năm tới.

Đối với Ban IV, Thủ tướng biểu dương khi thời gian qua đã chủ động trong tham vấn cơ chế, chính sách; kịp thời phản ánh các vướng mắc từ thực tiễn, đặc biệt là thủ tục hành chính.

Để tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về kinh tế tư nhân, Thủ tướng nhấn mạnh cần triển khai với tinh thần thần tốc, đột phá, bứt phá hơn nữa trong thời gian tới để xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân- Ảnh 2.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, phải tháo gỡ những rào cản về thể chế, về cơ chế, chính sách, bảo đảm thể chế thông thoáng; thu hút nguồn lực toàn xã hội; thúc đẩy đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển con người và quản trị thông minh; xây dựng hạ tầng hiện đại, thông suốt.

"Nhà nước phải phát huy vai trò kiến tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, làm chủ của người dân"- Thủ tướng nêu rõ,

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cần tạo thể chế, cơ chế thuận lợi, thông thoáng để huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn vốn của toàn dân, toàn xã hội, khu vực kinh tế tư nhân.

Thủ tướng khẳng định thể chế là một nguồn lực, là động lực cho sự phát triển, do đó, cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế để Nghị quyết 68 mang lại hiệu quả tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.

Bên cạnh đó, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, tiếp cận bình đẳng các nguồn lực của đất nước; xây dựng niềm tin cho nhân dân, doanh nghiệp, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ nguồn lực, tin tưởng giao việc cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ban IV và các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng chỉ số đo lường, đánh giá thực hiện Nghị quyết 68 và các nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội, cũng như đánh giá môi trường kinh doanh nói chung.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, cần tạo hệ sinh thái để đưa 5 triệu hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp lớn hơn, trở thành các doanh nghiệp đa quốc gia tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Các doanh nghiệp cần phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn…

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

Thủ tướng kiểm tra tiến độ cầu Phong Châu, dự kiến thông xe vào tháng 10-2025

(NLĐO)- Thủ tướng đã biểu dương, tặng quà động viên các kỹ sư, công nhân tại công trường dự án cầu Phong Châu.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu dứt khoát đến 19-8-2025 phải hoàn thành dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu nhân sự ở cấp xã

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương ở ĐBSCL điều động biên chế từ nơi thừa đến nơi thiếu nhằm đảm bảo nhân sự ở cấp xã.

thủ tướng phạm minh chính Phát triển kinh tế kinh tế tư nhân nghị quyết 68 Chính phủ
