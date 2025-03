Loạt dự án cầu, đường kết nối vùng

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, nhấn mạnh các dự án hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa sẽ góp phần xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

Quyết liệt gỡ khó từng dự án

Tuyến Quốc lộ 13 hiện đã trở nên quá tải, ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương. Trước yêu cầu cấp bách này, năm 2022, tỉnh đã khởi công dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn đi qua địa bàn tỉnh từ giáp ranh TP Thủ Đức (TP HCM) đến giáp ranh TP Thủ Dầu Một dài gần 13 km. Tuyến đường mở thêm 2 làn xe rộng từ 12 - 18 m, nâng cấp từ 6 lên 8 làn xe, bề rộng mặt đường từ 39,5 - 40,5 m, xây dựng cầu vượt qua các nút giao trọng điểm...

Tuy nhiên, sau nhiều năm khởi công, đến nay dự án vẫn giậm chân tại chỗ, khiến nhiều người bức xúc. Hiện còn 2 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức đang rà soát hồ sơ pháp lý để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. TP Thuận An đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đạt 94% tổng số tiền đã phê duyệt. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu dự án này phải hoàn thành trong năm 2025.

Đối với dự án đường Vành đai 3 - TP HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Một trong những trở ngại lớn nhất của địa phương này là dự án xây dựng khu tái định cư An Thạnh ở TP Thuận An để đưa người dân vào ở còn gặp nhiều khó khăn, cùng với đó là sự thiếu hụt nguồn cát đắp cũng khiến tiến độ dự án chậm hơn so với kế hoạch. Đối với việc triển khai xây dựng 15 km đường Vành đai 3 - TP HCM qua Bình Dương còn lại trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh đã đề nghị tính toán và kiến nghị đầu tư khoảng 1 tỉ USD để xây dựng 4 làn cao tốc trên cao dọc đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các cơ quan, đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất đai, tài nguyên; kịp thời thay thế cán bộ năng lực yếu kém gây trì trệ, nhũng nhiễu trong công tác quản lý đầu tư công.

Quốc lộ 13 đoạn giáp ranh TP HCM với TP Thuận An, tỉnh Bình Dương

Chạy nước rút

Giai đoạn 2026 - 2030, Bình Dương tiếp tục đầu tư tuyến nhánh của dự án xây dựng đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú thuộc tuyến đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng có điểm đầu tuyến kết nối với đường tạo lực tại ngã ba Tam Lập, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo; điểm cuối tuyến kết nối với đường ĐH416 xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên dài 12,5 km, tổng mức đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Ông Trịnh Hoàng Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, cho biết ngày 27-2, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 9-12-2024 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2025 vốn ngân sách nhà nước, bao gồm điều chỉnh giảm vốn cho 8 dự án với tổng số vốn giảm là hơn 555 tỉ đồng; điều chỉnh bổ sung vốn cho 38 dự án là hơn 555 tỉ đồng, trong đó, bổ sung mới 28 dự án là hơn 426 tỉ đồng; điều chỉnh tăng vốn cho 10 dự án là hơn 128 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, có 15 dự án chuẩn bị đầu tư bao gồm: Xây dựng đường Vành đai 3 - TP HCM đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (đoạn trùng với đường Mỹ Phước - Tân Vạn dài 15,3 km); đường ven sông Sài Gòn đoạn qua TP Thuận An (đoạn từ rạch Bà Lụa đến cảng An Sơn) có chiều dài khoảng 3,43 km; đường An Bình; nút giao Sóng Thần; đoạn dẫn cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành; xây dựng cầu Hiếu Liêm; đường ĐT746 giai đoạn 2; xây dựng cầu Chùa và cầu Rạch Rớ thuộc tuyến đường ĐT746; xây dựng tuyến đường sắt từ ga Bàu Bàng đến ga An Bình; đường từ ngã 3 chợ Tân Ba (ĐT747A, Tân Uyên kết nối đường D21, phường Tân Hạnh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); đường nối Vành đai 3 - TP HCM với sân bay Biên Hòa; Quốc lộ 13 đoạn qua tỉnh Bình Dương; đầu tư xây dựng đường song hành và đường kết nối với Khu Liên hợp đường Vành đai 4 - TP HCM đoạn từ cầu Thủ Biên - sông Sài Gòn; nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các đơn vị cần tập trung các nhóm giải pháp đột phá về huy động mọi nguồn lực đầu tư với phương châm đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đột phá về đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, giao thông nội vùng để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các tuyến đường cao tốc, vành đai, tạo kết nối thông suốt với TP HCM và hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế.

Giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh Đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng được khánh thành vào tháng 9-2024, có chiều dài khoảng 48 km; quy mô 6 làn xe, rộng 40,5 m; vận tốc thiết kế 80 km/giờ; đi qua 3 huyện: Bắc Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, kể từ khi đưa vào sử dụng giúp người dân và doanh nghiệp rút ngắn thời gian đi lại, tiết giảm chi phí vận chuyển, đáp ứng nhu cầu giao thương và nâng cao năng lực vận tải hàng hóa; tạo động lực và không gian phát triển mới; kết nối giao thông giữa các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ ở các huyện phía Bắc với các thành phố phía Nam của tỉnh Bình Dương; kết nối liên vùng với tỉnh Bình Phước và các tỉnh khu vực Tây Nguyên thông qua các trục giao thông chính như: Quốc lộ 13, ĐH.613, ĐT.741 nối Quốc lộ 14... Ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Tập đoàn Gia Định (chủ đầu tư Cụm Công nghiệp Tam Lập 2, huyện Phú Giáo), khẳng định Cụm Công nghiệp này nằm ở vị trí hết sức thuận lợi, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là nằm trên trục đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng giúp kết nối với các khu công nghiệp trên địa bàn và các cảng. Bà Đinh Huỳnh Thái Linh, Chủ tịch Hiệp hội Logistics Bình Dương, cho biết giao thông đồng bộ, kết nối và hiện đại sẽ rút ngắn thời gian và khoảng cách di chuyển, giảm chi phí logistics, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp, đây cũng là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tạo động lực phát triển kinh tế.