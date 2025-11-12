Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng" phòng du khách tại phố Hàng Cháo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng" phòng du khách tại phố Hàng Cháo

Đỗ Minh Phương

(NLĐO)- Nhiều khách sạn có tên "Royal" ở Hà Nội đang nhận hàng loạt đánh giá 1 sao, cùng những bình luận tiêu cực.

Chia sẻ với báo chí, đại diện của Royal Hanoi Hotel (Thanh Trì) cho biết trước khi xảy ra sự việc, cơ sở này duy trì mức đánh giá 4,9/5 sao, song chỉ trong 24 giờ qua, điểm số đã tụt giảm nhanh chóng.

Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng phòng" du khách tại phố Hàng Cháo - Ảnh 1.

Nhiều khách sạn có tên "Royal" ở Hà Nội đang nhận hàng loạt đánh giá 1 sao

"Khi phát hiện sự việc, tôi cứ nghĩ có đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới biết, nhiều người đã nhầm lẫn vì khách sạn của chúng tôi cũng có tên Royal. Nhiều người cho rằng, chúng tôi và khách sạn ở 19 Hàng Cháo cùng hệ thống" - đại diện khách sạn cho hay.

Khách sạn này đã phải túc trực các bài đăng liên quan vụ việc để giải thích với người dùng mạng về sự nhầm lẫn. Phía khách sạn khẳng định hoàn toàn độc lập, không có bất kỳ liên quan nào tới cơ sở đang bị nhắc tên trên các nền tảng, và việc bị đánh giá nhầm đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp.

Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng phòng" du khách tại phố Hàng Cháo - Ảnh 2.

Khách sạn Royal Hostel tại 19 phố Hàng Cháo, Hà Nội đơn phương huỷ phòng của du khách

Các khách sạn trùng tên khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự và phải đăng bài mong khách hàng xác minh thông tin kỹ lưỡng trước khi để lại đánh giá. Trong một ngày, hàng loạt đánh giá tiêu cực cho các khách sạn có tên "Royal" xuất hiện trên Google Maps, kéo mức xếp hạng của nhiều khách sạn xuống còn khoảng 1,4 sao - mức được xem là "rất tệ".

Trên Facebook, nhiều fanpage bị tràn ngập bình luận phẫn nộ và lời lẽ công kích từ những người dùng hiểu nhầm, khiến hình ảnh của các cơ sở này bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù hoàn toàn "vô can" trong sự việc.

Trước đó, việc khách sạn Royal Hostel tại 19 phố Hàng Cháo, Hà Nội đơn phương huỷ phòng của du khách vì đến muộn đã khiến dư luận phẫn nộ, kéo theo làn sóng đánh giá 1 sao lan rộng trên mạng xã hội. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến cơ sở liên quan mà còn khiến nhiều khách sạn có tên tương tự bị "vạ lây", phải lên tiếng đính chính.

Đến nay, cơ sở trong sự vụ tại Hàng Cháo đã lên tiếng xin lỗi và bày tỏ mong muốn hoàn lại số tiền phòng của du khách sau khi làm việc với cơ quan chức năng. Sau kiểm tra hành chính, đơn vị kinh doanh còn bị phát hiện nhiều sai phạm liên quan về thông báo lưu trú, an ninh trật tự và phương tiện phòng cháy chữa cháy.

Tin liên quan

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

(NLĐO) - Cô gái đặt phòng khách sạn qua app Agoda 3 ngày nhưng do mưa bão nên đến trễ. Đến nơi, cô gái bị từ chối nhận phòng.

khách sạn 19 Hàng Cháo khách sạn Royal
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo