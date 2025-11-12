Loạt khách sạn "Royal" liên lụy trong vụ "bùng" phòng du khách tại phố Hàng Cháo

Chia sẻ với báo chí, đại diện của Royal Hanoi Hotel (Thanh Trì) cho biết trước khi xảy ra sự việc, cơ sở này duy trì mức đánh giá 4,9/5 sao, song chỉ trong 24 giờ qua, điểm số đã tụt giảm nhanh chóng.

Nhiều khách sạn có tên "Royal" ở Hà Nội đang nhận hàng loạt đánh giá 1 sao

"Khi phát hiện sự việc, tôi cứ nghĩ có đối thủ cạnh tranh không lành mạnh. Tìm hiểu kỹ, chúng tôi mới biết, nhiều người đã nhầm lẫn vì khách sạn của chúng tôi cũng có tên Royal. Nhiều người cho rằng, chúng tôi và khách sạn ở 19 Hàng Cháo cùng hệ thống" - đại diện khách sạn cho hay.

Khách sạn này đã phải túc trực các bài đăng liên quan vụ việc để giải thích với người dùng mạng về sự nhầm lẫn. Phía khách sạn khẳng định hoàn toàn độc lập, không có bất kỳ liên quan nào tới cơ sở đang bị nhắc tên trên các nền tảng, và việc bị đánh giá nhầm đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của doanh nghiệp.

Khách sạn Royal Hostel tại 19 phố Hàng Cháo, Hà Nội đơn phương huỷ phòng của du khách

Các khách sạn trùng tên khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự và phải đăng bài mong khách hàng xác minh thông tin kỹ lưỡng trước khi để lại đánh giá. Trong một ngày, hàng loạt đánh giá tiêu cực cho các khách sạn có tên "Royal" xuất hiện trên Google Maps, kéo mức xếp hạng của nhiều khách sạn xuống còn khoảng 1,4 sao - mức được xem là "rất tệ".

Trên Facebook, nhiều fanpage bị tràn ngập bình luận phẫn nộ và lời lẽ công kích từ những người dùng hiểu nhầm, khiến hình ảnh của các cơ sở này bị ảnh hưởng nghiêm trọng dù hoàn toàn "vô can" trong sự việc.

Trước đó, việc khách sạn Royal Hostel tại 19 phố Hàng Cháo, Hà Nội đơn phương huỷ phòng của du khách vì đến muộn đã khiến dư luận phẫn nộ, kéo theo làn sóng đánh giá 1 sao lan rộng trên mạng xã hội. Sự cố không chỉ ảnh hưởng đến cơ sở liên quan mà còn khiến nhiều khách sạn có tên tương tự bị "vạ lây", phải lên tiếng đính chính.

Đến nay, cơ sở trong sự vụ tại Hàng Cháo đã lên tiếng xin lỗi và bày tỏ mong muốn hoàn lại số tiền phòng của du khách sau khi làm việc với cơ quan chức năng. Sau kiểm tra hành chính, đơn vị kinh doanh còn bị phát hiện nhiều sai phạm liên quan về thông báo lưu trú, an ninh trật tự và phương tiện phòng cháy chữa cháy.