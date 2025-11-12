Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Chế tài xử lý khách sạn thế nào?

Đông Hoa

(NLĐO) - Cô gái đặt phòng khách sạn qua app Agoda 3 ngày nhưng do mưa bão nên đến trễ. Đến nơi, cô gái bị từ chối nhận phòng.

Như đã thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã có báo cáo Công an TP Hà Nội vụ khách sạn Royal Hotel, số 19 phố Hàng Cháo từ chối nhận khách lúc 2 giờ dù khách đã trả tiền đặt phòng.

img

Công an phường Ô Chợ Dừa làm việc với chủ khách sạn Royal Hostel và người trông khách sạn.

Do mưa bão nên đến nhận phòng trễ

Trước đó, chị N.Y.Q đăng clip tố bị khách sạn "bùng" phòng dù đã trả bộ toàn bộ số tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 đến ngày 10-11) qua app Agoda.

Theo chị Q., do mưa bão nên rạng sáng 9-10 chị mới nhận phòng. Song, phía khách sạn cho biết "đã cho người khác thuê" vì đến muộn.

Sau khi cộng đồng mạng phẫn nộ, quản lý khách sạn Royal Hotel thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do "thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ". Đồng thời xin lỗi, đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khách qua hệ thống đặt phòng, nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

Khách sạn sai hoàn toàn

Về mặt pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Huyền, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay chị Q. đặt và thanh toán đủ 100% chi phí qua app Agoda thì phòng đó thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách trong toàn bộ thời gian đặt, kể cả khi khách đến trễ, trừ trường hợp 2 bên có thỏa thuận hủy hoặc hoàn tiền được xác nhận. Khách sạn không được phép tự ý bán lại phòng cho người khác.

Về việc nhân viên khách sạn xử lý tình huống bằng cách đổ lỗi cho khách hàng được xem là thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Hành vi này đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng dịch vụ theo các Điều 515, 516 và 517 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trong đó, Điều 516 Bộ luật Dân sự quy định "Bên sử dụng dịch vụ có quyền yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác. Trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại".

Như vậy, khách hàng trong vụ việc này có quyền yêu cầu khách sạn hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán và bồi thường thiệt hại phát sinh hợp lý do việc khách sạn không thực hiện đúng cam kết.

Bên cạnh đó, phía khách sạn còn có dấu hiệu vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, do không bảo đảm quyền được cung cấp dịch vụ đúng chất lượng, đúng thỏa thuận và quyền được đối xử công bằng, tôn trọng của người tiêu dùng.

Ngoài ra, đối với việc chị Q. đăng tải clip phản ánh sự việc lên mạng xã hội, nếu chị đã liên hệ với khách sạn qua số điện thoại hoặc tin nhắn chính thức nhưng không nhận được phản hồi, và việc đăng tải chỉ nhằm bày tỏ bức xúc, cảnh báo cộng đồng, không có lời lẽ xúc phạm danh dự, vu khống, không làm nhục hoặc xuyên tạc sự thật, thì hành vi này không bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.

Liên quan vụ việc trên, cũng có ý kiến cho rằng khách sạn được từ chối khi khách hàng không check-in đúng vào khoảng thời gian đó mà không báo với khách sạn. Với trường hợp này, việc đặt phòng bị hủy, khách hàng sẽ chịu mất 1 ngày tiền phòng hay mất hết toàn bộ tiền cho các ngày. Bởi thực tế, có những khách sạn giảm giá phòng rất rẻ nhằm thu hút khách đến ở, rồi sẽ bán thêm những dịch vụ khác như bữa ăn, tour du lịch, massage... để kiếm lời. Việc khách hàng đặt mà không đến là họ bị thiệt hại nên không thể giữ phòng cho khách hàng.

Vào cuộc kiểm tra, Công an phường Ô Chợ Dừa xác định khách sạn Royal Hotel không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021.

Với lỗi này, luật sư Nguyễn Thị Huyền cho biết phía khách sạn có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Công an cũng xác định cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Với lỗi này, luật sư Nguyễn Thị Huyền cho biết phía khách sạn có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng, tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự hoặc đình chỉ hoạt động từ 3-6 tháng.

Ngoài ra, khách sạn còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025.

Với lỗi này, khách sạn có thể bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng, đồng thời buộc khắc phục, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo quy định.


Tin liên quan

Lưu ý quan trọng của Công an TP HCM về mua bán, sang tên xe

Lưu ý quan trọng của Công an TP HCM về mua bán, sang tên xe

(NLĐO) - Hiện Công an cấp xã ở TP HCM đang tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe.

Nhiều người "tiền mất, phòng không" khi đặt khách sạn ở Vũng Tàu dịp Lễ 2-9

(NLĐO)- Gần kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tình trạng lừa đảo đặt phòng khách sạn tại Vũng Tàu lại tái diễn, khiến nhiều du khách "tiền mất, phòng không"

Khách sạn 3-5 sao ở trung tâm TP HCM “cháy phòng” dịp lễ, du khách nên làm gì?

(NLĐO) – Nhiều khách sạn ở khu vực lân cận trung tâm TP HCM còn chỗ đón khách dịp lễ 30-4, không có hiện tượng tăng giá bất thường.

cộng đồng mạng khách sạn quyền lợi người tiêu dùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo