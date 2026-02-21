HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Loạt kỷ lục MLS “hiếm có” Messi có thể phá trong năm 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Lionel Messi có thể viết tiếp chương sự nghiệp vĩ đại của mình với hàng loạt kỷ lục "hiếm có khó tìm" tại giải MLS trong năm 2026.

Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) sẽ khởi tranh trở lại vào cuối tuần này và Messi đang hướng tới hàng loạt kỷ lục có thể chinh phục trong năm 2026.

Thực tế, kể từ khi đến Mỹ năm 2023, siêu sao người Argentina đã tạo ra ảnh hưởng rất lớn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chuyên trang PlanetFootball đã phân tích kỹ lưỡng và chỉ ra 5 kỷ lục MLS mà chủ nhân 8 Quả bóng Vàng có thể chinh phục ở mùa giải này trong màu áo Inter Miami.

Messi sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới 2 mùa liên tiếp?

Thống kê cho thấy chưa có cầu thủ nào trong lịch sử MLS từng giành danh hiệu Vua phá lưới trong 2 mùa liên tiếp.

Đã có 5 cầu thủ từng giành 2 danh hiệu này nhưng không ai làm được ở 2 năm liền nhau. Tính đến hiện tại những cầu thủ này gồm Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham, Chris Wondolowski và Bradley Wright-Phillips.

Loạt kỷ lục MLS “hiếm có” Messi có thể phá trong năm 2026 - Ảnh 1.

Lionel Messi được vinh danh Vua phá lưới MLS 2025. Ảnh: Inter Miami

Messi đã giành danh hiệu Vua phá lưới MLS mùa trước với 29 bàn thắng và có cơ hội tạo nên lịch sử nếu tiếp tục thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Messi với tham vọng là cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn nhất lịch sử MLS

Chân sút 39 tuổi sẽ cần nỗ lực để phá kỷ lục này trong năm 2026 nhưng đây mục tiêu hoàn toàn khả thi.

Diego Valeri hiện là cầu thủ Argentina ghi nhiều bàn nhất lịch sử MLS với 93 bàn sau 288 trận. Thành tích này giúp anh đứng thứ 16 trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất giải đấu.

Tính đến đầu năm 2026, Messi đã có 57 bàn, nghĩa là anh cần thêm 36 bàn nữa để san bằng kỷ lục của Valeri.

Messi - Cầu thủ đầu tiên của Inter Miami đạt 100 bàn thắng/kiến tạo tại MLS?

Messi hiện đang là chân sút và cầu thủ kiến tạo hàng đầu của Inter Miami với 50 bàn thắng và 28 kiến tạo tại MLS.

Mùa giải này, anh có thể trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử CLB đạt cột mốc 100 lần góp dấu giày vào bàn thắng tại giải Nhà nghề Mỹ. 

Hiện tại, Messi đang có 78 bàn thắng/kiến tạo, tức chỉ cần thêm 22 lần nữa để chạm tới cột mốc này.

Cầu thủ đầu tiên giành 3 danh hiệu MVP MLS

Siêu sao thuộc Inter Miami đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất/giá trị nhất (MVP) trong 2 mùa MLS gần nhất, trở thành cầu thủ đầu tiên làm được điều này liên tiếp.

Messi cũng đã cân bằng thành tích với Preki, người duy nhất khác từng giành danh hiệu này 2 lần vào các năm 1997 và 2003.

Nếu Messi giành MVP thêm một lần nữa, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS giành 3 danh hiệu này.

Nếu làm được trong 3 năm liên tiếp, thành tích đó càng ấn tượng hơn.

Nhiều hat-trick nhất lịch sử MLS

Messi hiện đã ghi được 2 cú hat-trick tại MLS cho Inter Miami, kém kỷ lục do Josef Martinez nắm giữ 5 cú hat-trick.

Đây là mục tiêu khó nhưng không phải không thể đối với siêu sao đẳng cấp như M10.

Lần gần nhất Messi ghi 5 cú hat-trick trong một năm dương lịch là năm 2018 khi anh đạt phong độ cực cao trong màu áo Barcelona.

Nếu có thể tái hiện phong độ đó tại MLS năm nay, Messi hoàn toàn có thể cạnh tranh kỷ lục với Martinez.

Messi Inter Miami kỷ lục MLS danh hiệu vua phá lưới Nhà nghề Mỹ
