HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

7 kỷ lục, cột mốc tiếp theo Messi có thể đạt được năm 2026

Đăng Minh

(NLĐO) – Sự nghiệp vĩ đại của siêu sao Lionel Messi có thể tiếp tục với hàng loạt kỷ lục và cột mốc mới chói lọi trong năm 2026.

Tuy đã 38 tuổi, tức bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, song chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn có thể giành World Cup 2026 và hướng tới loạt điều phi thường khác.

Dưới đây là 7 kỷ lục và thành tựu mà Messi vẫn có thể chinh phục trong năm 2026 – theo PlanetFootball.

Messi là cầu thủ đầu tiên giành 2 Giày vàng liên tiếp tại MLS

7 kỷ lục, cột mốc tiếp theo Messi có thể đạt được năm 2026 - Ảnh 1.

Các ngôi sao Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham và Bradley Wright-Phillips đều từng giành 2 Giày vàng giải Nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng chưa có ai đoạt được 3 lần.

Đáng chú ý, không cầu thủ nào trong số họ kết thúc 2 mùa giải liên tiếp với tư cách Vua phá lưới MLS.

Sau khi giành Giày vàng đầu tiên với 29 bàn ở mùa giải thường niên MLS 2025, Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm 2026.

Mùa trước, chân sút sinh năm 1987 cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2 mùa liên tiếp.

Messi sẽ có danh hiệu tập thể thứ 50 trong sự nghiệp

7 kỷ lục, cột mốc tiếp theo Messi có thể đạt được năm 2026 - Ảnh 2.

Messi ở thời điểm hiện tại gần như không còn "vùng đất mới" để chinh phục. Vì thế, cựu chân sút Barcelona chỉ có thể tiếp tục nới rộng những kỷ lục đã thiết lập.

Là cầu thủ giàu danh hiệu nhất lịch sử bóng đá nam, thủ quân của Inter Miami có thể nâng cao danh hiệu lớn thứ 50 vào năm 2026.

Cụ thể, Messi có thể cùng tuyển Argentina tranh Siêu cúp liên lục địa với đối thủ Tây Ban Nha và bảo vệ danh hiệu tại World Cup 2026.

Chưa hết, Messi còn có thể hướng đến Supporters’ Shield, MLS Cup, Leagues Cup và CONCACAF Champions Cup với Inter Miami.

Với hàng loại đấu trường như vậy, việc Messi bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập là điều hoàn toàn khả thi.

Vô địch CONCACAF Champions Cup

Sau khi truyền cảm hứng giúp Inter Miami vô địch MLS Cup mùa trước, Messi thực tế chỉ còn 2 danh hiệu lớn mà anh chưa từng giành được.

Danh hiệu duy nhất Messi chưa chạm tay tới ở châu Âu là Cúp quốc gia Pháp khi PSG mà anh từng đầu quân 2 mùa bị Nice và Marseille đánh bại.

Danh hiệu còn lại là CONCACAF Champions Cup – tương tự Champions League của khu vực Bắc và Trung Mỹ.

Inter Miami từng giành vé dự giải với tư cách đội đoạt Supporters’ Shield vào đến bán kết nhưng thua Vancouver Whitecaps với tổng tỷ số 1–5.

Lionel Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội khác trong năm nay, sau khi đã "trả món nợ" trước Whitecaps ở chung kết MLS Cup.

Cầu thủ đầu tiên vô địch World Cup 2 lần với tư cách đội trưởng

Nhiều cầu thủ từng 2 lần vô địch World Cup, họ chủ yếu thuộc đội tuyển Ý tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1934, 1938 và ở đội tuyển Brazil vào các kỳ 1958, 1962. Có điều, chưa ai trong số đó 2 lần vô địch World Cup trên cương vị đội trưởng tuyển quốc gia mà họ đại diện.

Thực tế, các huyền thoại Giuseppe Meazza, Bellini, Mauro, Cafu và Daniel Passarella đều có 2 chức vô địch World Cup, song chỉ đeo băng đội trưởng 1 lần.

Messi đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên nâng cúp vàng thế giới 2 lần với tư cách đội trưởng tuyển Argentina.

Quả bóng Vàng thứ 9 gọi tên Messi

Messi hiện sở hữu nhiều hơn 3 Quả bóng Vàng so với kình địch Cristiano Ronaldo và hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử tới 5 danh hiệu.

Messi không lọt danh sách rút gọn 30 ứng viên Quả bóng Vàng ở 2 mùa gần nhất. Dù cùng Argentina vô địch Copa America 2024 nhưng ảnh hưởng cá nhân của Messi không nổi bật như tại Copa America 2021 hay World Cup 2022 – các giải đấu mang về cho anh Quả bóng Vàng thứ 7 và 8. 

Khả năng Messi trở lại cuộc đua là không cao nhưng nếu anh dẫn dắt Argentina vô địch World Cup thêm lần nữa, việc anh được trao Quả bóng vàng thứ 9 hoàn toàn có thể xảy ra.

Thủ quân đội tuyển đầu tiên vô địch 4 giải lớn liên tiếp

Argentina hiện chia sẻ cột mốc hiếm hoi với Tây Ban Nha là vô địch World Cup xen giữa 2 danh hiệu châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của Messi, Argentina có thể đi xa hơn bằng cách giành 4 danh hiệu lớn liên tiếp vào mùa hè năm sau. Nếu tính cả Siêu cúp liên lục địa, chuỗi danh hiệu của Messi với đội tuyển thậm chí có thể lên 6.

Trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn đá phạt nhất lịch sử

7 kỷ lục, cột mốc tiếp theo Messi có thể đạt được năm 2026 - Ảnh 3.

Đây là mục tiêu không hề dễ bởi để vượt qua kỷ lục hiện đang do chuyên gia đá phạt người Brazil Marcelinho Carioca nắm giữ, Messi sẽ phải ghi thêm 10 bàn từ các tình huống đá phạt trong năm 2026.

Messi chỉ ghi 3 bàn đá phạt trong năm 2025 nhưng từng có 10 bàn đá phạt vào năm 2018. Nếu tìm lại được "cảm giác vàng" đó, mục tiêu này có lẽ cũng không phải là bất khả thi.

Tin liên quan

Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025

Messi chói sáng, Inter Miami vô địch MLS Cup 2025

(NLĐO) - Rạng sáng 7-12, Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 trên sân nhà Chase, qua đó lần đầu đăng quang MLS Cup với dấu ấn đậm nét của Lionel Messi.

Messi ghi 1 bàn, lập hat-trick kiến tạo để đạt "con số không tưởng

(NLĐO) - Sáng 24-11, Inter Miami đã tiến vào chung kết MLS miền Đông với sự toả sáng của Messi bằng 1 bàn thắng và 3 kiến tạo.

Messi ghi bàn khó tin trong vòng vây 4 người, Inter Miami vào tứ kết MLS Cup

(NLĐO) - Messi tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao giúp Inter Miami đánh bại Nashville SC để tiến vào tứ kết MLS Cup 2025.

Messi Inter Miami kỷ lục World Cup 2026 danh hiệu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo