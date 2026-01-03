7 kỷ lục, cột mốc tiếp theo Messi có thể đạt được năm 2026

Tuy đã 38 tuổi, tức bước vào giai đoạn cuối sự nghiệp, song chủ nhân 8 Quả bóng Vàng vẫn có thể giành World Cup 2026 và hướng tới loạt điều phi thường khác.

Dưới đây là 7 kỷ lục và thành tựu mà Messi vẫn có thể chinh phục trong năm 2026 – theo PlanetFootball.

Messi là cầu thủ đầu tiên giành 2 Giày vàng liên tiếp tại MLS

Các ngôi sao Preki, Taylor Twellman, Jeff Cunningham và Bradley Wright-Phillips đều từng giành 2 Giày vàng giải Nhà nghề Mỹ (MLS) nhưng chưa có ai đoạt được 3 lần.

Đáng chú ý, không cầu thủ nào trong số họ kết thúc 2 mùa giải liên tiếp với tư cách Vua phá lưới MLS.

Sau khi giành Giày vàng đầu tiên với 29 bàn ở mùa giải thường niên MLS 2025, Messi có thể trở thành cầu thủ đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này vào năm 2026.

Mùa trước, chân sút sinh năm 1987 cũng đã trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS 2 mùa liên tiếp.

Messi sẽ có danh hiệu tập thể thứ 50 trong sự nghiệp

Messi ở thời điểm hiện tại gần như không còn "vùng đất mới" để chinh phục. Vì thế, cựu chân sút Barcelona chỉ có thể tiếp tục nới rộng những kỷ lục đã thiết lập.

Là cầu thủ giàu danh hiệu nhất lịch sử bóng đá nam, thủ quân của Inter Miami có thể nâng cao danh hiệu lớn thứ 50 vào năm 2026.

Cụ thể, Messi có thể cùng tuyển Argentina tranh Siêu cúp liên lục địa với đối thủ Tây Ban Nha và bảo vệ danh hiệu tại World Cup 2026.

Chưa hết, Messi còn có thể hướng đến Supporters’ Shield, MLS Cup, Leagues Cup và CONCACAF Champions Cup với Inter Miami.

Với hàng loại đấu trường như vậy, việc Messi bổ sung thêm danh hiệu vào bộ sưu tập là điều hoàn toàn khả thi.

Vô địch CONCACAF Champions Cup

Sau khi truyền cảm hứng giúp Inter Miami vô địch MLS Cup mùa trước, Messi thực tế chỉ còn 2 danh hiệu lớn mà anh chưa từng giành được.

Danh hiệu duy nhất Messi chưa chạm tay tới ở châu Âu là Cúp quốc gia Pháp khi PSG mà anh từng đầu quân 2 mùa bị Nice và Marseille đánh bại.

Danh hiệu còn lại là CONCACAF Champions Cup – tương tự Champions League của khu vực Bắc và Trung Mỹ.

Inter Miami từng giành vé dự giải với tư cách đội đoạt Supporters’ Shield vào đến bán kết nhưng thua Vancouver Whitecaps với tổng tỷ số 1–5.

Lionel Messi và các đồng đội sẽ có cơ hội khác trong năm nay, sau khi đã "trả món nợ" trước Whitecaps ở chung kết MLS Cup.

Cầu thủ đầu tiên vô địch World Cup 2 lần với tư cách đội trưởng

Nhiều cầu thủ từng 2 lần vô địch World Cup, họ chủ yếu thuộc đội tuyển Ý tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1934, 1938 và ở đội tuyển Brazil vào các kỳ 1958, 1962. Có điều, chưa ai trong số đó 2 lần vô địch World Cup trên cương vị đội trưởng tuyển quốc gia mà họ đại diện.

Thực tế, các huyền thoại Giuseppe Meazza, Bellini, Mauro, Cafu và Daniel Passarella đều có 2 chức vô địch World Cup, song chỉ đeo băng đội trưởng 1 lần.

Messi đứng trước cơ hội trở thành người đầu tiên nâng cúp vàng thế giới 2 lần với tư cách đội trưởng tuyển Argentina.

Quả bóng Vàng thứ 9 gọi tên Messi

Messi hiện sở hữu nhiều hơn 3 Quả bóng Vàng so với kình địch Cristiano Ronaldo và hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trong lịch sử tới 5 danh hiệu.

Messi không lọt danh sách rút gọn 30 ứng viên Quả bóng Vàng ở 2 mùa gần nhất. Dù cùng Argentina vô địch Copa America 2024 nhưng ảnh hưởng cá nhân của Messi không nổi bật như tại Copa America 2021 hay World Cup 2022 – các giải đấu mang về cho anh Quả bóng Vàng thứ 7 và 8.

Khả năng Messi trở lại cuộc đua là không cao nhưng nếu anh dẫn dắt Argentina vô địch World Cup thêm lần nữa, việc anh được trao Quả bóng vàng thứ 9 hoàn toàn có thể xảy ra.

Thủ quân đội tuyển đầu tiên vô địch 4 giải lớn liên tiếp

Argentina hiện chia sẻ cột mốc hiếm hoi với Tây Ban Nha là vô địch World Cup xen giữa 2 danh hiệu châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của Messi, Argentina có thể đi xa hơn bằng cách giành 4 danh hiệu lớn liên tiếp vào mùa hè năm sau. Nếu tính cả Siêu cúp liên lục địa, chuỗi danh hiệu của Messi với đội tuyển thậm chí có thể lên 6.

Trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn đá phạt nhất lịch sử

Đây là mục tiêu không hề dễ bởi để vượt qua kỷ lục hiện đang do chuyên gia đá phạt người Brazil Marcelinho Carioca nắm giữ, Messi sẽ phải ghi thêm 10 bàn từ các tình huống đá phạt trong năm 2026.

Messi chỉ ghi 3 bàn đá phạt trong năm 2025 nhưng từng có 10 bàn đá phạt vào năm 2018. Nếu tìm lại được "cảm giác vàng" đó, mục tiêu này có lẽ cũng không phải là bất khả thi.