Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin

Đám cưới tổ chức riêng tư, ngoài người thân trong gia đình hai bên thì chỉ có những bạn bè thân thiết đến tham dự.

Những người nổi tiếng đến đám cưới có: Do Kyung-soo, Lee Kwang-soo, Kim Tae-hyung (V của nhóm BTS), Nam Joo-hyuk, Gong Hyo-jin, Na Young-seok, Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Uhm Jung-hwa… Lee Kwang-soo đảm nhận vai trò MC đám cưới.

Kim Tae-hyung (V của nhóm BTS) bảnh bao đi đám cưới

D.O của nhóm EXO

Lee Kwang-soo

Na PD

Gong Hyo-jin

Kim Tae-ri

Uhm Jung-hwa

Ryu Jun-yeol

Nam Joo-hyuk

Trước đó, một bức ảnh cưới đã được công bố cho thấy vẻ đẹp của cặp đôi này. Một video clip quay cảnh cô dâu, chú rể trước giờ G cũng khiến công chúng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Shin Min-ah, 41 tuổi và Kim Woo-bin, 36 tuổi lần đầu xác nhận mối quan hệ vào năm 2015 và đã duy trì duy trì tình cảm suốt một thập kỷ qua.

Đặc biệt, năm 2017, Kim Woo-bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tạm dừng hoạt động giải trí, cả hai vẫn gắn bó. Hiện tại, Kim Woo-bin đã hồi phục, trở lại làng giải trí, Shin Min-ah vẫn luôn bên cạnh anh.

Ảnh cưới cặp đôi

Cô dâu và chú rể trước giờ G