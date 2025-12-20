HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin

Minh Khuê

(NLĐO) – Đám cưới của "cặp đôi đẹp" Shin Min-ah và Kim Woo-bin diễn ra tối 20-12 tại Khách sạn Silla, Jangchung-dong, Seoul – Hàn Quốc.

Đám cưới tổ chức riêng tư, ngoài người thân trong gia đình hai bên thì chỉ có những bạn bè thân thiết đến tham dự.

Những người nổi tiếng đến đám cưới có: Do Kyung-soo, Lee Kwang-soo, Kim Tae-hyung (V của nhóm BTS), Nam Joo-hyuk, Gong Hyo-jin, Na Young-seok, Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Uhm Jung-hwa… Lee Kwang-soo đảm nhận vai trò MC đám cưới.

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 1.

Kim Tae-hyung (V của nhóm BTS) bảnh bao đi đám cưới

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 2.

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 3.

D.O của nhóm EXO

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 4.

Lee Kwang-soo

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 5.

Na PD

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 6.

Gong Hyo-jin

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 7.

Kim Tae-ri

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 8.

Uhm Jung-hwa

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 9.

Ryu Jun-yeol

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 10.

Nam Joo-hyuk

Trước đó, một bức ảnh cưới đã được công bố cho thấy vẻ đẹp của cặp đôi này. Một video clip quay cảnh cô dâu, chú rể trước giờ G cũng khiến công chúng mạng xuýt xoa khen ngợi.

Shin Min-ah, 41 tuổi và Kim Woo-bin, 36 tuổi lần đầu xác nhận mối quan hệ vào năm 2015 và đã duy trì duy trì tình cảm suốt một thập kỷ qua.

Đặc biệt, năm 2017, Kim Woo-bin được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng, tạm dừng hoạt động giải trí, cả hai vẫn gắn bó. Hiện tại, Kim Woo-bin đã hồi phục, trở lại làng giải trí, Shin Min-ah vẫn luôn bên cạnh anh.

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 11.

Ảnh cưới cặp đôi

Cô dâu và chú rể trước giờ G

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 12.

Họ đã bên nhau 10 năm

Loạt sao tham dự đám cưới Shin Min-ah và Kim Woo-bin - Ảnh 13.

 

Tin liên quan

Mỹ nhân Shin Min-ah và Kim Woo-bin phủ nhận "cưới chạy bầu"

Mỹ nhân Shin Min-ah và Kim Woo-bin phủ nhận "cưới chạy bầu"

(NLĐO) - Công ty quản lý của minh tinh Shin Min-ah và tài tử Kim Woo-bin phủ nhận tin đồn họ cưới vì "ăn cơm trước kẻng" - có em bé.

Mỹ nam Kim Woo-bin: "Tôi đang cố gắng sống tốt mỗi ngày"

(NLĐO) - Nam diễn viên điển trai của Hàn Quốc Kim Woo-bin, từng đóng nhiều phim: "Phẩm chất quý ông", "Những người thừa kế", "Băng cướp siêu đẳng", "Bạn bè: Di sản thừa kế", "Ông trùm"… chia sẻ quan điểm sống đã thay đổi kể từ sau cuộc chiến chống bệnh ung thư vòm họng.

đám cưới Kim Woo Bin Nữ diễn viên Shin Min-ah
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo