Loạt sự kiện kỷ niệm 25 năm Hội An, Mỹ Sơn là di sản thế giới

Ngày 13-11, ông Nguyễn Công Khiết - Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Di sản văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) - cho biết đơn vị đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới (4.12.1999 – 4.12.2024), ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11), hướng đến 30 năm thành lập BQL.

Du khách tham quan Mỹ Sơn

Theo đó, ngày 29-11, UBND huyện Duy Xuyên phối hợp Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ tổ chức hội thảo "Khu đền tháp Mỹ Sơn và các di sản văn hóa thế giới ở miền Trung: Trữ lượng và viễn cảnh".

Trước đó, ngày 22-11, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn tổ chức hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm những người làm công tác bảo tồn tại 2 di sản Khu đền tháp Mỹ Sơn và Đô thị cổ Hội An.

Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng xuất bản lần 2 tập thông tin Di sản văn hóa Mỹ Sơn với chủ đề: "Di sản văn hóa Mỹ Sơn 25 năm nhìn lại".

Đặc biệt, ngày 3-12, Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao chào mừng.

Thời gian qua, Ban Quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn đã triển khai nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách

Ông Nguyễn Công Khiết cho biết các hoạt động được tổ chức nhằm đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu Đền tháp Mỹ Sơn từ khi được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới; rút ra những bài học kinh nghiệm và định hướng lâu dài nhằm bảo vệ bền vững Di sản văn hóa Mỹ Sơn góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quảng bá, thúc đẩy sự liên kết, hợp tác trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Mỹ Sơn; tri ân, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển Di sản văn hóa Mỹ Sơn bền vững…

Hội An sẽ miễn phí vé cho khách tham quan vào ngày 4-12, ngày kỷ niệm 25 năm được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới

Dịp này, UBND TP Hội An cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm 25 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới, với các sự kiện kéo dài từ ngày 23-11 đến ngày 4-12.

Cụ thể, TP Hội An sẽ tổ chức tọa đàm "Danh nhân Đặng Huy Trứ với Hội An" và "Những dấu ấn trên chặng đường bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Đô thị cổ Hội An"; xuất bản tập thông tin nghiên cứu chuyên đề 25 năm bảo tồn di sản; triển lãm "Di sản Hội An qua tranh" của họa sĩ Lưu Công Nhân; trưng bày ảnh về các chủ đề "Hội An qua góc nhìn mắt cửa", Hội An và hoạt động "Tìm hiểu Di tích qua trang sách", "Di sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội An - 25 năm bảo tồn và phát huy".

Hội An là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước

Bên cạnh đó, Hội An còn tổ chức hội thi "Chúng em với di sản", giải việt dã "Vì di sản văn hóa thế giới - Hội An 2024", xây dựng và công bố tuyến phố văn minh thương mại, khai trương Bảo tàng Thổ sản…

Đáng chú ý, vào ngày 4-12, TP Hội An sẽ miễn vé tham quan Khu phố cổ Hội An cho toàn bộ du khách.