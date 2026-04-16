Lốc xoáy quật sập cổng nhà văn hoá, nhiều nhà dân tốc mái

Ngày 16-4, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết nhiều nhà dân, công trình trên địa bàn xã Lao Bảo bị tốc mái, hư hỏng sau khi lốc xoáy quét qua.

Nhiều nhà dân tốc mái, hư hỏng do lốc xoáy. Ảnh: Vũ Anh

Cổng nhà văn hóa đổ sập

Tôn bị lốc xoáy thổi bay xuống đường

Theo đó, lúc 17 giờ 45 phút ngày 15-4, tại xã Lao Bảo đã xảy ra trận mưa dông kèm theo lốc xoáy.

Thống kê đến 11 giờ 15 phút ngày 16-4, trận lốc xoáy đã làm cổng nhà văn hóa thôn Duy Tân bị đổ sập, thiệt hại trên 70%; 9 nhà dân ở các thôn Ka Tăng, Tây Chín, Xuân Phước, Long Thành bị tốc mái, thiệt hại từ 30% - 70%. Ngoài ra, có 4 cửa hàng, nhà kho ở địa phương này cũng bị tốc mái nặng.

Hiện xã Lao Bảo đang tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại cụ thể, đồng thời chỉ đạo các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống người dân và các hoạt động sản xuất.