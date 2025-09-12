Local brand Việt Nam sẽ xuất hiện ở Milano fashion week 2026

Local brand Việt: Xu hướng thời trang Gen Z bùng nổ với sao quốc tế!

Thiết kế của Phan Đăng Hoàng sẽ xuất hiện trên sàn diễn của Milano fashion week Xuân Hè 2026

Với giới gen Z sành điệu hiện nay, local brand (thương hiệu thời trang nội địa) là một lựa chọn không chỉ mang tính tự hào mà còn sành điệu. Thời gian gần đây, local brand Việt Nam được ưu tiên lựa chọn của người tiêu dung, nhất là khi nhiều ngôi sao thế giới như Lisa của BLACKPINK hay các ngôi sao Thái Lan, Hàn Quốc ... vẫn thường xuyên chọn diện mẫu thiết kế Việt.

Vì vậy, việc một local brand Việt Nam như Phan Đăng Hoàng xuất hiện tại Milano fashion week xuân hè 2026 khiến khán giả yêu thời trang Việt tự hào. Nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng mang bộ sưu tập Lacquer đến Milano fashion week Xuân Hè 2026 vào cuối tháng 9 này.

Lacquer được Phan Đăng Hoàng sử dụng các chất liệt đặc trưng của Việt Nam như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, đũi… Những mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí.

"Sự khác biệt là điều mà chúng ta luôn được khích lệ, cổ vũ giống như tinh thần tiên phong của danh họa Nguyễn Gia Trí trong việc đưa nghệ thuật vào tranh sơn mài. Đó là thông điệp mà Hoàng muốn truyền tải.

Hoàng tin tình yêu quê hương có thể được kể qua nhiều cách khác nhau dưới góc nhìn sáng tạo của những người yêu nghệ thuật. Với Lacquer, Hoàng mong bạn bè quốc tế từ đây có thể biết thêm nhiều giá trị văn hóa hay cảnh đẹp, con người của Việt Nam khi nhìn vào từng đường nét trong các tác phẩm thời trang" - Phan Đăng Hoàng nói.

Phan Đăng Hoàng: bùng nổ sàn diễn thời trang quốc tế

Phan Đăng Hoàng là tài năng trẻ được chú ý với nhiều giải thưởng nổi bật

Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt Nam lẫn quốc tế khi chàng trai sinh năm 2000 lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week vào năm 2024. Là du học sinh thời trang ở kinh đô thời trang thế giới, Phan Đăng Hoàng quyết định về Việt Nam khởi nghiệp thay vì bám trụ những thương hiệu thời trang tên tuổi trên thế giới ở Pháp, Ý.

Hangsilk đồng hành cùng NTK Phan Đăng Hoàng trong việc "chinh phục" thử thách mới tại sàn diễn Milano Fashion Week Xuân Hè 2026. Giống như những lần kết hợp trước đó, Hangsilk đã cung cấp, hỗ trợ nhiều chất liệu vải đặc biệt của Việt Nam để giúp Phan Đăng Hoàng hoàn thành bộ sưu tập trước ngày trình diễn ở quốc tế.

Hangsilk chia sẻ: "Lý do Hangsilk vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng Phan Đăng Hoàng tạo nên những tác phẩm thời trang có giá trị là vì cả 2 cùng chung hướng đi và tầm nhìn. Chúng tôi đều yêu văn hóa, con người và những giá trị nghệ thuật của Việt Nam, như cách Phan Đăng Hoàng chọn tranh của danh họa nổi tiếng người Việt đưa vào thời trang hay cách Hangsilk vẫn gìn giữ, nghiên cứu và phát triển những loại vải đặc trưng của quê hương.

Chúng tôi tin khi BST Lacquer xuất hiện tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026 sẽ tạo được những cảm hứng và sự thích thú của bạn bè quốc tế, giống như những lần Hoàng trình diễn trước đó. Tôi tin vào tài năng, giá trị tận hiến cho nghệ thuật và tầm nhìn của một nhà thiết kế trẻ".