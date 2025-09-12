Local brand Việt Nam sẽ xuất hiện ở Milano fashion week 2026

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Local brand Việt Nam sẽ xuất hiện ở Milano fashion week 2026

Thùy Trang

(NLĐO) - Những mẫu thiết kế của Phan Đăng Hoàng, một local brand được yêu thích, sẽ xuất hiện ở tuần lễn thời trang xuân hè Milano 2026.

Local brand Việt: Xu hướng thời trang Gen Z bùng nổ với sao quốc tế!

Local brand Việt Nam sẽ xuất hiện ở Milano fashion week 2026 - Ảnh 1.

Thiết kế của Phan Đăng Hoàng sẽ xuất hiện trên sàn diễn của Milano fashion week Xuân Hè 2026

Với giới gen Z sành điệu hiện nay, local brand (thương hiệu thời trang nội địa) là một lựa chọn không chỉ mang tính tự hào mà còn sành điệu. Thời gian gần đây, local brand Việt Nam được ưu tiên lựa chọn của người tiêu dung, nhất là khi nhiều ngôi sao thế giới như Lisa của BLACKPINK hay các ngôi sao Thái Lan, Hàn Quốc ... vẫn thường xuyên chọn diện mẫu thiết kế Việt.

Vì vậy, việc một local brand Việt Nam như Phan Đăng Hoàng xuất hiện tại Milano fashion week xuân hè 2026 khiến khán giả yêu thời trang Việt tự hào. Nhà thiết kế trẻ Phan Đăng Hoàng mang bộ sưu tập Lacquer đến Milano fashion week Xuân Hè 2026 vào cuối tháng 9 này.

Lacquer được Phan Đăng Hoàng sử dụng các chất liệt đặc trưng của Việt Nam như lụa Lãnh Mỹ A, lụa tơ tằm, đũi… Những mẫu thiết kế được lấy ý tưởng từ tranh của danh họa Nguyễn Gia Trí.

"Sự khác biệt là điều mà chúng ta luôn được khích lệ, cổ vũ giống như tinh thần tiên phong của danh họa Nguyễn Gia Trí trong việc đưa nghệ thuật vào tranh sơn mài. Đó là thông điệp mà Hoàng muốn truyền tải.

Hoàng tin tình yêu quê hương có thể được kể qua nhiều cách khác nhau dưới góc nhìn sáng tạo của những người yêu nghệ thuật. Với Lacquer, Hoàng mong bạn bè quốc tế từ đây có thể biết thêm nhiều giá trị văn hóa hay cảnh đẹp, con người của Việt Nam khi nhìn vào từng đường nét trong các tác phẩm thời trang" - Phan Đăng Hoàng nói.

Phan Đăng Hoàng: bùng nổ sàn diễn thời trang quốc tế

Local brand Việt Nam sẽ xuất hiện ở Milano fashion week 2026 - Ảnh 2.

Phan Đăng Hoàng là tài năng trẻ được chú ý với nhiều giải thưởng nổi bật

Phan Đăng Hoàng là cái tên nổi bật trong làng thời trang Việt Nam lẫn quốc tế khi chàng trai sinh năm 2000 lần đầu tiên trình làng thương hiệu cá nhân tại Milano Fashion Week vào năm 2024. Là du học sinh thời trang ở kinh đô thời trang thế giới, Phan Đăng Hoàng quyết định về Việt Nam khởi nghiệp thay vì bám trụ những thương hiệu thời trang tên tuổi trên thế giới ở Pháp, Ý.

Hangsilk đồng hành cùng NTK Phan Đăng Hoàng trong việc "chinh phục" thử thách mới tại sàn diễn Milano Fashion Week Xuân Hè 2026. Giống như những lần kết hợp trước đó, Hangsilk đã cung cấp, hỗ trợ nhiều chất liệu vải đặc biệt của Việt Nam để giúp Phan Đăng Hoàng hoàn thành bộ sưu tập trước ngày trình diễn ở quốc tế.

Hangsilk chia sẻ: "Lý do Hangsilk vẫn tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng Phan Đăng Hoàng tạo nên những tác phẩm thời trang có giá trị là vì cả 2 cùng chung hướng đi và tầm nhìn. Chúng tôi đều yêu văn hóa, con người và những giá trị nghệ thuật của Việt Nam, như cách Phan Đăng Hoàng chọn tranh của danh họa nổi tiếng người Việt đưa vào thời trang hay cách Hangsilk vẫn gìn giữ, nghiên cứu và phát triển những loại vải đặc trưng của quê hương.

Chúng tôi tin khi BST Lacquer xuất hiện tại Milano Fashion Week Xuân Hè 2026 sẽ tạo được những cảm hứng và sự thích thú của bạn bè quốc tế, giống như những lần Hoàng trình diễn trước đó. Tôi tin vào tài năng, giá trị tận hiến cho nghệ thuật và tầm nhìn của một nhà thiết kế trẻ".

Tin liên quan

Chấn động: Babymonster mang đồ của local brand Việt vào MV mới toanh

Chấn động: Babymonster mang đồ của local brand Việt vào MV mới toanh

(NLĐO) - Fan quốc tế "truy lùng" thương hiệu Việt được nhóm nhạc Hàn Quốc Babymonster diện trong MV mới.

Cảnh tượng chưa từng có ở Miss Grand VietNam

(NLĐO)- Đêm thi Trang phục Văn hoá Dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025 đã diễn ra đầy bùng nổ.

Anh Tú – LyLy với bản tình ca cho sự cam kết hôn nhân: Ngày ta có nhau

(NLĐO)- Anh Tú – LyLy tái xuất với màn song ca trong MV "Ngày ta có nhau", gây sốt cộng đồng mạng.

local brand thương hiệu thời trang Việt Phan Đăng Hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo