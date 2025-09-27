Logistics và chuyển đổi số tạo sức bật mới cho SATRA

Trong hành trình phát triển, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH MTV (SATRA) luôn được biết đến là một trong những doanh nghiệp thương mại - dịch vụ chủ lực của TP HCM. Từ hệ thống bán lẻ, chuỗi cung ứng xanh cho đến các chương trình kết nối vùng miền, SATRA đã góp phần quan trọng ổn định thị trường, đưa hàng hóa thiết yếu đến tay người tiêu dùng. Trong số các lĩnh vực hoạt động, logistics và chuyển đổi số đang được xác định là hai trụ cột chiến lược để SATRA giữ vững vị thế đầu tàu, đồng thời thích ứng với xu thế thương mại hiện đại.

Tăng tốc đầu tư hạ tầng chiến lược

Trong hệ thống của SATRA, Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm Bình Điền được xem là "trái tim" phân phối nông sản - thực phẩm của TP HCM. Bình quân mỗi đêm, nơi đây giao dịch khoảng 2.500 tấn hàng hóa với tổng giá trị ước đạt 150 tỉ đồng. Riêng trái cây, chợ Bình Điền cung ứng khoảng 20% nhu cầu của TP HCM. Ngoài ra, hàng trăm tấn rau củ, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản… cũng được tập kết và phân phối từ đây, bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường gần 10 triệu dân.

Chợ Bình Điền đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Ảnh: SATRA

Không chỉ là chợ đầu mối lớn nhất cả nước, chợ Bình Điền còn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối hàng hóa từ nhiều vùng miền với thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước. Nhận thấy tầm quan trọng này, SATRA đang xúc tiến giai đoạn 2 Khu Thương mại Bình Điền, hướng tới phát triển thành trung tâm thương mại - dịch vụ - logistics quy mô khu vực, phù hợp với quy hoạch TP HCM đến năm 2030 sẽ hình thành 8 trung tâm logistics trọng điểm.

Chuyển đổi số là động lực quan trọng để SATRA nâng tầm dịch vụ, nhất là trong lĩnh vực bán lẻ. Ảnh: SATRA

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, cho hay việc mở rộng và hiện đại hóa Khu Thương mại Bình Điền không chỉ phục vụ nhu cầu phân phối của TP HCM, mà còn tạo điều kiện kết nối hiệu quả giữa các vùng sản xuất và thị trường tiêu dùng, góp phần giảm chi phí logistics vốn đang ở mức cao so với mặt bằng chung quốc tế."

Thực tế, chi phí logistics của Việt Nam hiện chiếm khoảng 16,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 10,6%. Việc đầu tư hạ tầng logistics hiện đại, từ kho, bến bãi đến hệ thống vận chuyển, chính là chìa khóa để SATRA tối ưu chi phí vận hành, gia tăng năng lực cạnh tranh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của thị trường.

Đẩy mạnh nâng tầm dịch vụ

Song song với logistics, SATRA xem chuyển đổi số là động lực quan trọng để nâng tầm dịch vụ. Tại Centre Mall Võ Văn Kiệt, doanh nghiệp đã triển khai ví điện tử và hệ thống giao nhận tự động ViettelPost SmartBox, cho phép khách hàng mua sắm và nhận hàng mọi lúc, mọi nơi. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm số hóa trải nghiệm tiêu dùng, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng ra toàn hệ thống.

Quan trọng hơn, SATRA đã bắt đầu ứng dụng Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích hành vi tiêu dùng. Công nghệ này giúp dự báo nhu cầu theo từng khu vực, xây dựng kế hoạch phân phối sát thực tế, từ đó giảm tồn kho và hạn chế thiếu hụt hàng hóa. Cách làm này cũng góp phần tháo gỡ bài toán "được mùa mất giá" vốn kéo dài nhiều năm với nông dân và nhà cung cấp.

Kho Bình Đường từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA. Ảnh: SATRA

Thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt quy mô khoảng 25 tỉ USD và vẫn tăng trưởng hai con số hằng năm. Sự phát triển nhanh chóng của kênh mua sắm trực tuyến đã kéo theo nhu cầu logistics ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp hạ tầng logistics với nền tảng số không chỉ giúp SATRA bắt kịp xu thế tiêu dùng mới, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thành viên và nhà cung cấp tiếp cận thị trường thuận lợi hơn.

Chuyển đổi số giúp SATRA quản lý dữ liệu tiêu dùng hiệu quả, tăng khả năng dự báo và điều hành chuỗi cung ứng. Đây là lợi thế để chúng tôi nâng cao năng lực phục vụ, đồng thời tạo ra giá trị cộng hưởng cùng đối tác và người tiêu dùng" – ông Lâm Quốc Thanh nhìn nhận.

Bên cạnh đó, SATRA còn chú trọng nâng cấp kho bãi theo hướng hiện đại hóa, tiết kiệm năng lượng, tích hợp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả lưu trữ, trung chuyển hàng hóa. Kho Bình Đường được nâng cấp từ năm 2024 đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi logistics của SATRA. Doanh nghiệp còn hướng tới hợp tác với các đối tác logistics chuyên nghiệp để tận dụng mạng lưới vận chuyển toàn quốc và công nghệ tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh bền vững và phục vụ thị trường tốt nhất.