HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven TPHCM

Đặng Trinh

(NLĐO) - Các em hãy chuẩn bị thật cẩn thận kể cả những thứ nhỏ nhất, từ chiếc bút chì, cục gôm đến giấy tờ cần thiết

Lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM) ngày 7-6, gây xúc động mạnh với những người tham dự khi cô hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh những lời tâm huyết trước kỳ thi có tính bước ngoặt.

Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 1.

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, hiệu trưởng nhà trường: "Cô chúc tất cả cá em một mùa thi thành công, một mùa hè hạnh phúc, một mùa nhập học đầy hứng khởi, tin tưởng, hi vọng"

Bài phát biểu của cô Nguyễn Thị Kim Huệ, hiệu trưởng nhà trường, có đoạn viết: "Ba năm trung học đã khép lại với biết bao cảm xúc ngỡ ngàng của những ngày đầu vào trường, của sự hối hận khi bị thầy giám thị ghi sổ vì vi phạm nội quy, khi chưa kịp học bài mà thầy cô gọi lên bảng, và cả những rung động đầu đời của tuổi trẻ… Thời hoa niên tươi đẹp dưới mái trường phổ thông sẽ mãi là hành trang tinh thần, là ký ức ngọt ngào để các em vững bước vào đời".

Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 2.

Tri ân các thầy, cô giáo

Trước khi tạm biệt mái trường, cô hiệu trưởng gửi đến các em lời dặn dò: "Hãy giữ sức khỏe thật tốt, hãy chuẩn bị thật cẩn thận kể cả những thứ nhỏ nhất: từ chiếc bút chì, cục gôm đến giấy tờ cần thiết; và cuối cùng, các em hãy bước vào phòng thi thật bình tĩnh, làm bài với tất cả trách nhiệm với bản thân, gia đình, thầy cô, với chính tương lai của các em, bằng cả khát vọng của tuổi trẻ. Cô chúc tất cả các em một mùa thi thành công, một mùa hè hạnh phúc, một mùa nhập học đầy hứng khởi, tin tưởng, hi vọng...".

Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 3.

Học sinh tri ân thầy, cô giáo đã hết lòng dìu dắt, dạy dỗ

Tại buổi lễ, Lê Ngọc Vân Anh, học sinh lớp 12A2, xúc động cho biết: "Chúng em biết, có nhiều lúc thầy, cô rất buồn và thất vọng về những điều sai trái mà chúng em gây ra. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, chúng em xin gửi đến quý thầy, cô lời xin lỗi chân thành.

Cám ơn thầy, cô rất nhiều vì những giọt mồ hôi đã rơi trên những bài giảng, cám ơn thầy, cô vì những hy sinh lặng thầm mà lớn lao quá đỗi. Và cám ơn thầy, cô đã cho chúng em hành trang, kiến thức để vững bước trên đường đời. Chúng em xin cám ơn các cô lao công, các chú bảo vệ ngày đêm làm việc không mệt mỏi để tạo cho chúng em môi trường trong lành, vùng trời bình yên để học tập, cám ơn các cô lao công đã mang lại cho chúng em những không gian ngập tràn hoa nắng. ... 

Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã tảo tần vất vả cả một hành trình nuôi nấng dạy dỗ cho chúng con bằng tình yêu thương vô điều kiện. Cám ơn cha đã thức khuya dậy sớm, lao tâm khổ tứ làm việc không quản nhọc nhằn để nuôi nấng chúng con ăn học. Con biết rằng mỗi cây bút mà con đang viết, những cuốn sách giáo khoa hằng ngày con học hay thậm chí bộ đồng phục hiện giờ con đang mặc đều được tích góp từ mồ hôi công sức lao động khó nhọc của ba, mẹ...".

Một số hình ảnh của buổi lễ:

Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 4.
Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 5.
Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 6.
Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 7.
Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven đến học sinh trước ngày thi tốt nghiệp - Ảnh 8.

Tri ân cha, mẹ, thầy cô giáo

Tin liên quan

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động tri ân phụ huynh - người thầy đầu tiên của học sinh

Cô hiệu trưởng với bài phát biểu xúc động tri ân phụ huynh - người thầy đầu tiên của học sinh

(NLĐO)- "Các bạn đã học được cách trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ, thấu hiểu sự tận tâm của thầy cô và biết yêu thương bè bạn"

Phụ huynh vận động tổ chức gặp mặt tri ân ngày 20-11, trường ra thông báo khẩn

(NLĐO) - Trường THCS Mạc Đĩnh Chi (quận Tân Bình - TP HCM) sáng 25-10 ra thông báo khẩn sau khi xuất hiện tin nhắn vận động tổ chức gặp mặt tri nhân ngày 20-11

Tri ân những người "cõng chữ lên non"

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lắng nghe, chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp trồng người ở các vùng khó khăn

thi tốt nghiệp thầy cô giáo trường phổ thông hiệu trưởng nhà trường
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo