Lời dặn dò xúc động của cô hiệu trưởng trường vùng ven TPHCM

Lễ tri ân trưởng thành của Trường THPT Bình Tân (phường Bình Tân, TPHCM) ngày 7-6, gây xúc động mạnh với những người tham dự khi cô hiệu trưởng nhắn nhủ tới học sinh những lời tâm huyết trước kỳ thi có tính bước ngoặt.

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, hiệu trưởng nhà trường: "Cô chúc tất cả cá em một mùa thi thành công, một mùa hè hạnh phúc, một mùa nhập học đầy hứng khởi, tin tưởng, hi vọng"

Bài phát biểu của cô Nguyễn Thị Kim Huệ, hiệu trưởng nhà trường, có đoạn viết: "Ba năm trung học đã khép lại với biết bao cảm xúc ngỡ ngàng của những ngày đầu vào trường, của sự hối hận khi bị thầy giám thị ghi sổ vì vi phạm nội quy, khi chưa kịp học bài mà thầy cô gọi lên bảng, và cả những rung động đầu đời của tuổi trẻ… Thời hoa niên tươi đẹp dưới mái trường phổ thông sẽ mãi là hành trang tinh thần, là ký ức ngọt ngào để các em vững bước vào đời".

Tri ân các thầy, cô giáo

Trước khi tạm biệt mái trường, cô hiệu trưởng gửi đến các em lời dặn dò: "Hãy giữ sức khỏe thật tốt, hãy chuẩn bị thật cẩn thận kể cả những thứ nhỏ nhất: từ chiếc bút chì, cục gôm đến giấy tờ cần thiết; và cuối cùng, các em hãy bước vào phòng thi thật bình tĩnh, làm bài với tất cả trách nhiệm với bản thân, gia đình, thầy cô, với chính tương lai của các em, bằng cả khát vọng của tuổi trẻ. Cô chúc tất cả các em một mùa thi thành công, một mùa hè hạnh phúc, một mùa nhập học đầy hứng khởi, tin tưởng, hi vọng...".

Học sinh tri ân thầy, cô giáo đã hết lòng dìu dắt, dạy dỗ

Tại buổi lễ, Lê Ngọc Vân Anh, học sinh lớp 12A2, xúc động cho biết: "Chúng em biết, có nhiều lúc thầy, cô rất buồn và thất vọng về những điều sai trái mà chúng em gây ra. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, chúng em xin gửi đến quý thầy, cô lời xin lỗi chân thành.

Cám ơn thầy, cô rất nhiều vì những giọt mồ hôi đã rơi trên những bài giảng, cám ơn thầy, cô vì những hy sinh lặng thầm mà lớn lao quá đỗi. Và cám ơn thầy, cô đã cho chúng em hành trang, kiến thức để vững bước trên đường đời. Chúng em xin cám ơn các cô lao công, các chú bảo vệ ngày đêm làm việc không mệt mỏi để tạo cho chúng em môi trường trong lành, vùng trời bình yên để học tập, cám ơn các cô lao công đã mang lại cho chúng em những không gian ngập tràn hoa nắng. ...

Cảm ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau, đã tảo tần vất vả cả một hành trình nuôi nấng dạy dỗ cho chúng con bằng tình yêu thương vô điều kiện. Cám ơn cha đã thức khuya dậy sớm, lao tâm khổ tứ làm việc không quản nhọc nhằn để nuôi nấng chúng con ăn học. Con biết rằng mỗi cây bút mà con đang viết, những cuốn sách giáo khoa hằng ngày con học hay thậm chí bộ đồng phục hiện giờ con đang mặc đều được tích góp từ mồ hôi công sức lao động khó nhọc của ba, mẹ...".

Một số hình ảnh của buổi lễ: