Lối đi mới của Thanh Bùi

Lộ trình này dành cho học viên định hướng phát triển sự nghiệp trong các lĩnh vực Âm nhạc, Vũ đạo và Nghệ thuật Thị giác. Ca nhạc sĩ Thanh Bùi cho biết chương trình được thiết kế nhằm đem đến cho học viên Việt Nam một hệ thống đào tạo nghệ thuật chuẩn quốc tế, tích hợp giữa đào tạo học thuật – thực hành – định hướng nghề – portfolio, cùng mạng lưới đối tác quốc tế là những học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Tại sự kiện ra mắt, ca nhạc sĩ Thanh Bùi khẳng định: "Suốt nhiều năm làm giáo dục nghệ thuật, tôi nhận ra rằng tài năng không chỉ cần cảm hứng, mà cần một lộ trình bài bản: nền tảng đúng – sự dẫn dắt đúng – và hệ tiêu chuẩn quốc tế để phát triển. Ở Việt Nam, vẫn còn thiếu một mô hình có thể kết nối tất cả những điều đó từ cấp Trung học đến nghề nghiệp. Đó là lý do chúng tôi xây dựng Career Pathways".

"SIA Career Pathways là chương trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp việc đào tạo chuyên môn theo chuẩn quốc tế trong Âm nhạc – Vũ đạo – Nghệ thuật Thị giác. Khi một học viên theo học chương trình SIA Career Pathways cũng đồng nghĩa sẽ có một portfolio/audition (hồ sơ cá nhân) chuyên nghiệp theo chuẩn của các học viện nghệ thuật hàng đầu thế giới. Lộ trình chuyển tiếp quốc tế tại Úc, Mỹ, Anh… với hình thức linh hoạt.

Ca nhạc sĩ Thanh Bùi khẳng định "sự tích hợp đa lĩnh vực và tính hệ thống này tạo nên vị thế chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp tiên phong tại Việt Nam".

Chương trình SIA Career Pathways gồm 3 cấp: Trung học Nghệ thuật - Dự bị Cao đẳng/Đại học, cao đẳng Nghệ thuật Quốc tế và Du học Nghệ thuật Quốc tế (Global Articulation Pathway) hỗ trợ học viên hướng đến Hoa Kỳ, Anh, Úc, … và các học viện nghệ thuật danh tiếng trên thế giới.

Giáo trình đào tạo của SIA Career Pathways là chuỗi tọa đàm, lớp học chuyên đề và thực hành cùng với nghệ sĩ và chuyên gia. Cộng đồng nghệ sĩ, nhà sản xuất, biên đạo và cố vấn sáng tạo đồng hành trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp của học viên. Tất cả tạo nên một môi trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp ngay tại Việt Nam.