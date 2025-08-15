HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Đối diện với quá nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản, chủ nhà máy thép Việt Pháp ở Đà Nẵng gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp chính quyền.

Ngày 15-8, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho biết UBND TP đã giao các sở ngành xem xét, tham mưu giải quyết đơn của Công ty CP Thép Việt Pháp (Cụm công nghiệp Thương Tín 1, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Trước đó, bà Võ Thị Hạnh, Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp, đã gửi "đơn kêu cứu khẩn cấp" đến Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và các đơn vị liên quan trình bày về những khó khăn mà công ty bà phải đối mặt.

Ngày 6 và 7-8, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Ban Nội chính Thành ủy đã có phiếu chuyển đơn của bà Hạnh đến Đảng ủy UBND TP để chỉ đạo giải quyết đơn theo quy định.

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng- Ảnh 1.

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng- Ảnh 2.

Phiếu chuyển đơn của Thường trực Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng

Nhà máy thép Việt Pháp “chết yểu”, chủ đầu tư điêu đứng

Trong đơn, bà Võ Thị Hạnh cho biết năm 2011, hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Quảng Nam, công ty của bà đã đến đầu tư, đưa vào hoạt động Nhà máy thép Việt Pháp tại Cụm công nghiệp Thương Tín 1 với tổng vốn đầu tư 375 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đi vào hoạt động, nhà máy đã gặp nhiều bất ổn do sự phản đối từ một bộ phận người dân sinh sống xung quanh. Doanh nghiệp nhiều lần kiến nghị, UBND thị xã Điện Bàn và UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã tổ chức nhiều cuộc họp với người dân và các cơ quan chức năng nhằm tìm giải pháp giúp công ty ổn định sản xuất, đồng thời xem xét hướng di dời nhà máy.

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng- Ảnh 3.

Nhà máy thép Việt Pháp hoạt động được một thời gian thì phải đóng cửa, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng

Từ giữa năm 2012 đến năm 2019, tình trạng người dân địa phương thường xuyên tụ tập, dựng lều, gây rối và cản trở hoạt động sản xuất của nhà máy diễn ra liên tục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Công ty sau đó đồng thuận chủ trương di dời và có văn bản đề nghị tỉnh Quảng Nam hỗ trợ hơn 123 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Nam và thị xã Điện Bàn cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác lập kế hoạch di dời nhà máy, đề xuất phương án hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo bà Hạnh, đến nay, công ty của bà vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản kinh phí nào liên quan đến công tác hỗ trợ di dời, tháo gỡ khó khăn mặc dù đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị, kêu cứu.

Đứng trước nguy cơ phá sản, nhà máy thép Việt Pháp mong Đà Nẵng sớm hỗ trợ

Giám đốc Công ty CP Việt Pháp cho biết kể từ khi nhà máy buộc phải dừng hoạt động để thực hiện di dời vào đầu năm 2019, doanh nghiệp đã gặp rất nhiều khó khăn.

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng- Ảnh 4.

Bà Võ Thị Hạnh, Giám đốc Công ty CP Thép Việt Pháp

Tại địa điểm mới, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư hoàn chỉnh, công tác san lấp mặt bằng gặp nhiều trở ngại. Trong khi đó, quá trình triển khai lại trùng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và kéo dài, khiến mọi khó khăn càng trở nên chồng chất. Do đó, đến nay, việc hoàn thiện và đưa nhà máy mới vào hoạt động vẫn chưa thể thực hiện được.

"Trước những thiệt hại bị ảnh hưởng từ chính sách di dời nhà máy buộc chúng tôi phải huy động toàn bộ nguồn lực, trong đó có những khoản vay phục vụ cho hoạt động kinh doanh cũng đã dần mất khả năng thanh toán, dẫn đến đơn vị đứng trước nguy cơ phá sản. 

Về phía chính quyền địa phương là UBND tỉnh Quảng Nam trước đây và nay là UBND TP Đà Nẵng vẫn chưa giải quyết các khoản bồi thường hỗ trợ trong việc di dời nhà máy mà Công ty CP Thép Việt Pháp đã đề nghị theo quy định" – bà Hạnh nêu trong đơn.

Bà đề nghị UBND TP Đà Nẵng sớm xem xét, ban hành các chính sách bồi thường thiệt hại và hỗ trợ di dời nhà máy thép Việt Pháp một cách thỏa đáng.

Lời kêu cứu "khẩn" của chủ nhà máy thép gần 400 tỉ ở Đà Nẵng- Ảnh 6.

Công ty thép Việt Pháp gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện dự án tại địa điểm mới

Cụ thể, Công ty CP Thép Việt Pháp đề nghị hỗ trợ kinh phí đền bù thiệt hại với tổng số tiền 199 tỉ đồng, bao gồm khoản đền bù di dời nhà máy 123 tỉ đồng, cùng chi phí san lấp mặt bằng và hỗ trợ cho dân cư với tổng giá trị 76 tỉ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp đề xuất nhận được những chính sách hỗ trợ khoanh nợ của ngân hàng trong thời hạn 3 năm và tạm dừng các biện pháp thi hành án dân sự liên quan đến tài sản của công ty.

Đồng thời, công ty đề nghị được gia hạn hợp đồng thuê 3 ha đất theo chủ trương đầu tư số 4001/QĐ-UBND ngày 9-12-2019 nhằm bảo đảm mặt bằng triển khai hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Tin liên quan

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

Phá cửa kính cứu 5 người trong vụ cháy nhà giữa đêm ở Đà Nẵng

(NLĐO) – 5 người trong một gia đình vừa được cứu thoát khỏi một vụ cháy giữa đêm tại phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác

(NLĐO) – Sau hơn 4 năm thi công, dù đã hoàn thành nhưng Ga Tam Thành ở TP Đà Nẵng chậm đưa vào khai thác, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Một phường ở Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo

(NLĐO) – Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng thông báo các trường học trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng khai giảng, đồng thời có thư kêu gọi hỗ trợ cho HS nghèo.

Thành phố Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam giám đốc công ty thép Việt Pháo Điện Bàn
