Giáo dục Sau bục giảng

Một phường ở Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng khai giảng, kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo

Trần Thường

(NLĐO) – Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng thông báo các trường học trên địa bàn không nhận hoa chúc mừng khai giảng, đồng thời có thư kêu gọi hỗ trợ cho HS nghèo.

Ngày 13-8, UBND phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) đã có văn bản chỉ đạo về việc hưởng ứng các hoạt động chào mừng khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn phường.

Theo đó, UBND phường thống nhất chủ trương các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn phường không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới.

Một phường ở Đà Nẵng không nhận hoa khai giảng, kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo- Ảnh 1.

UBND phường Quảng Phú gửi thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ sự nghiệp giáo dục - đào tạo trên địa bàn phường

Thay vào đó, UBND phường Quảng Phú đã có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc hỗ trợ sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm học 2025-2026.

Theo UBND phường, trên địa bàn Quảng Phú hiện có 9 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS với gần 5.000 học sinh.

Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu – Chung tay vì sự nghiệp trồng người", UBND phường Quảng Phú kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng quan tâm, ủng hộ các trường học, học sinh trên địa bàn thông qua các hình thức, như: tặng sách bổ sung cho thư viện các trường học; trao học bổng, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tài trợ các công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh. Đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn trường học.

"Những đóng góp quý báu của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không chỉ là nguồn lực vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em học sinh, các trường học thêm vững tin bước vào năm học mới" – thư ngỏ nêu.

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác

Ga tàu 276 tỉ ở Đà Nẵng xây xong đã lâu, dân "nóng lòng" chờ khai thác

(NLĐO) – Sau hơn 4 năm thi công, dù đã hoàn thành nhưng Ga Tam Thành ở TP Đà Nẵng chậm đưa vào khai thác, ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

Đà Nẵng quy định tiêu chuẩn công chức được ủy quyền chứng thực tại cấp xã

(NLĐO) - Công chức được uỷ quyền chứng thực phải có trình độ đại học chuyên ngành luật và thâm niên 3 năm công tác trong lĩnh vực tư pháp

Bãi biển Đà Nẵng ô nhiễm từ các cửa xả

TP Đà Nẵng đã đầu tư hàng ngàn tỉ đồng cho các hệ thống xử lý nước thải nhằm tránh tình trạng xả ra biển nhưng tình hình hiện vẫn chưa được cải thiện

