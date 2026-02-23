HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lời khai ban đầu của nghi phạm đánh bạn gái đến chết trong đêm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi đánh bạn gái bầm dập, Lê Hữu Nghị luộc trứng gà và lấy khăn nóng để chườm lên vết sưng nhưng người phụ nữ này đã tử vong sau đó

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục làm rõ vụ việc người đàn ông đánh bạn gái đến tử vong.

Nghi phạm đánh bạn gái tử vong tại Đắk Lắk: Chi tiết vụ án gây chấn động - Ảnh 1.

Lê Hữu Nghị bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Hữu Nghị (SN 1987; ngụ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) khai nhận khoảng 23 giờ ngày 21-2, Nghị đến nhà trọ của chị Nguyễn Thị Ngọc Ch. (SN 1993) tại xã Hòa Thịnh chơi.

Tại đây, hai người cùng nhau nấu ăn được khoảng 45 phút thì phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã, xô xát. Nghị túm tóc chị Ch. giật ngược rồi dùng tay, chân đánh nạn nhân.

Sau khi chị Ch. ngã xuống giường, Nghị ra ngoài hút thuốc lá. Khoảng 10 phút sau, không nghe tiếng chị Ch. kêu la nữa, Nghị vào phòng và thấy bạn gái nằm bất động, mặt sưng nề.

Nghị liền xuống bếp luộc trứng gà và lấy khăn nóng để chườm vết sưng trên mặt chị Ch.

Thấy bạn gái không có tiến triển, Nghị gọi người trong xóm đến hỗ trợ rồi điện thoại cho người thân của chị Ch. đưa nạn nhân tới Trung tâm Y tế Tây Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cấp cứu.

Tuy nhiên, các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Rạng sáng cùng ngày, Lê Hữu Nghị đã đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Tin liên quan

Điều tra vụ án mạng làm một người phụ nữ tử vong trong đêm

Điều tra vụ án mạng làm một người phụ nữ tử vong trong đêm

(NLĐO) - Cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm để điều tra nguyên nhân vụ án mạng trong đêm khiến một người phụ nữ tử vong

Án mạng sau khi thấy người đàn ông nằm trên giường của vợ cũ

(NLĐO) – Trở về nhà sau khi uống 3 lon bia, N.V.Q. phát hiện người đàn ông nằm trên giường vợ cũ nên dùng tay đánh vào người làm nạn nhân tử vong

Đâm bạn gái tử vong tại quán karaoke

(NLĐO) - Mâu thuẫn tình cảm, nam công nhân dùng dao đâm nhiều nhát khiến bạn gái tử vong tại khu vực để xe của quán karaoke.

án mạng tỉnh Đắk Lắk cố ý gây thương tích đánh bạn gái tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo