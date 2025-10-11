Lời khai của hai đối tượng vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lời khai của hai đối tượng vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Tại trụ sở công an, Thành và Quyết đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Liên quan vụ người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng xảy ra ngày 30-9 tại đường ĐT741, ấp Bàu Trư, xã Phú Giáo, TP HCM, hai đối tượng gây án đã có những lời khai ban đầu.

Lời khai của hai đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Quyết tại cơ quan công an

Theo lời khai của hai đối tượng, sáng 30-9, khi Nguyễn Xuân Quyết, SN 1977, HKTT: ấp Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai đang ở nhà thì Nguyễn Đức Thành, SN 1985, HKTT: Xóm 9, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, hiện đang cư trú tại ấp Long Đức 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai gọi điện thoại cho Quyết hỏi có việc gì làm không cho Thành làm với. 

Nghe vậy, Quyết mới nói là có thằng bạn làm sầu riêng ở Bình Phước cũ, mày qua đây tao với mày lên đó xin làm và Thành đồng ý.

Một lúc sau, Thành điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter 150 màu đen biển số 95B1 - 457… chở Quyết đi từ nhà Quyết qua trạm thu phí Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai). 

Khi đến đây, Quyết có gọi điện thoại cho người bạn làm sầu riêng thì người bạn của Quyết nói là đã về Đắk Lắk. Sau đó, Thành và Quyết quay về, trên đường về có ghé vào quán cơm ven đường để ăn cơm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thành điều khiển xe chở Quyết quay ngược về tỉnh Đồng Nai. Trên đường đi qua khu vực thuộc xã Phú Giáo, TP HCM, Thành thấy có người đàn ông đang đeo sợi dây chuyền vàng nên nói với Quyết "Dây chuyền y kìa, làm đi". 

Khi nghe Thành nói vậy, Quyết nhìn thấy có 1 người đàn ông đang đứng bên lề đường, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền màu vàng. Quyết hiểu ý Thành nói "làm đi" tức là "giật lấy sợi dây chuyền" nên đồng ý.

Lời khai của hai đối tượng cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Thành và Quyết

Sau đó, Thành điều khiển xe chạy ngược chiều và đi qua vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng với ý định là sau khi giật xong sẽ tẩu thoát hướng về TP HCM. 

Tuy nhiên, khi định thực hiện hành vi thì Thành nhìn thấy người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác nên Thành không có cơ hội để giật đành dừng ở con hẻm kế bên để chờ thời cơ.

Khoảng 1 phút sau thì người đàn ông nói chuyện với người đàn ông đeo sợi dây chuyền bỏ đi. Thấy cơ hội đang đến, Thành chở Quyết chạy cùng chiều đường qua vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đứng. Quyết xuống xe đi bộ ngược lại gần vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng. 

Thời điểm này người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang nghe điện thoại không để ý nên Quyết mới chạy áp sát lại gần và dùng tay phải nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông và giật mạnh làm sợi dây chuyền đứt ra, bị giật dây chuyền nên người đàn ông này liền la lên và đuổi theo Quyết.

Sau khi đã giật lấy được sợi dây chuyền, Quyết liền bỏ chạy lại vị trí Thành đang đứng cách đó khoảng 10 m rồi leo lên xe của Thành tăng ga bỏ chạy về hướng TP HCM. Tiếp đó, Thành chở Quyết đi đến khu vực gần chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Tại đây, Thành có ghé vào 1 tiệm vàng (Thành không nhớ tên) nằm ở gần Quốc lộ 51 với mục đích vào bán sợi dây chuyền chiếm đoạt được ở trên. 

Thành là người trực tiếp mang sợi dây chuyền vào bán, còn Quyết đứng ở ngoài trông xe. Sau khi bán xong, Thành có nói với Quyết là bán được 80.000.000 đồng và chia cho Quyết số tiền 40.000.000 đồng.

Sau khi có tiền, Thành và Quyết chia nhau ra, Thành sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân hết số tiền trên.

Tin liên quan

Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng

Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng

(NLĐO) - Người đàn ông ở TP HCM trình báo bị hai đối tượng đi xe máy hiệu Exciter cướp giật sợi dây chuyền vàng 1,3 lượng, trị giá khoảng 100 triệu đồng

Công an TP HCM bắt giữ kẻ giật dây chuyền vàng của một phụ nữ bán dép

(NLĐO) - Một phụ nữ bán dép trên lề đường đã bị nam thanh niên áp sát giật dây chuyền vàng rồi tăng ga bỏ chạy, đối tượng bị Công an TP HCM bắt giữ ngay sau đó

Đang đi bộ, người đàn ông ở TP HCM bị giật dây chuyền 5 chỉ vàng

(NLĐO) - Đang đi bộ ra ô tô, người đàn ông ở TP HCM bị nam thanh niên giật dây chuyền 5 chỉ vàng. Công an TP HCM đã thu hồi tài sản trao trả cho nạn nhân

giật dây chuyền tỉnh đồng nai xe mô tô hai đối tượng hành vi phạm tội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo