Lời khai của hai đối tượng vụ cướp giật dây chuyền vàng ở TP HCM

Liên quan vụ người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng xảy ra ngày 30-9 tại đường ĐT741, ấp Bàu Trư, xã Phú Giáo, TP HCM, hai đối tượng gây án đã có những lời khai ban đầu.

Nguyễn Xuân Quyết tại cơ quan công an

Theo lời khai của hai đối tượng, sáng 30-9, khi Nguyễn Xuân Quyết, SN 1977, HKTT: ấp Sông Mây, xã Bình Minh, tỉnh Đồng Nai đang ở nhà thì Nguyễn Đức Thành, SN 1985, HKTT: Xóm 9, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An, hiện đang cư trú tại ấp Long Đức 1, phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai gọi điện thoại cho Quyết hỏi có việc gì làm không cho Thành làm với.

Nghe vậy, Quyết mới nói là có thằng bạn làm sầu riêng ở Bình Phước cũ, mày qua đây tao với mày lên đó xin làm và Thành đồng ý.

Một lúc sau, Thành điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter 150 màu đen biển số 95B1 - 457… chở Quyết đi từ nhà Quyết qua trạm thu phí Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai).

Khi đến đây, Quyết có gọi điện thoại cho người bạn làm sầu riêng thì người bạn của Quyết nói là đã về Đắk Lắk. Sau đó, Thành và Quyết quay về, trên đường về có ghé vào quán cơm ven đường để ăn cơm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Thành điều khiển xe chở Quyết quay ngược về tỉnh Đồng Nai. Trên đường đi qua khu vực thuộc xã Phú Giáo, TP HCM, Thành thấy có người đàn ông đang đeo sợi dây chuyền vàng nên nói với Quyết "Dây chuyền y kìa, làm đi".

Khi nghe Thành nói vậy, Quyết nhìn thấy có 1 người đàn ông đang đứng bên lề đường, trên cổ có đeo 1 sợi dây chuyền màu vàng. Quyết hiểu ý Thành nói "làm đi" tức là "giật lấy sợi dây chuyền" nên đồng ý.

Chân dung đối tượng Thành và Quyết

Sau đó, Thành điều khiển xe chạy ngược chiều và đi qua vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng với ý định là sau khi giật xong sẽ tẩu thoát hướng về TP HCM.

Tuy nhiên, khi định thực hiện hành vi thì Thành nhìn thấy người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng nói chuyện với một người đàn ông khác nên Thành không có cơ hội để giật đành dừng ở con hẻm kế bên để chờ thời cơ.

Khoảng 1 phút sau thì người đàn ông nói chuyện với người đàn ông đeo sợi dây chuyền bỏ đi. Thấy cơ hội đang đến, Thành chở Quyết chạy cùng chiều đường qua vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đứng. Quyết xuống xe đi bộ ngược lại gần vị trí người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang đứng.

Thời điểm này người đàn ông đeo sợi dây chuyền đang nghe điện thoại không để ý nên Quyết mới chạy áp sát lại gần và dùng tay phải nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ người đàn ông và giật mạnh làm sợi dây chuyền đứt ra, bị giật dây chuyền nên người đàn ông này liền la lên và đuổi theo Quyết.

Sau khi đã giật lấy được sợi dây chuyền, Quyết liền bỏ chạy lại vị trí Thành đang đứng cách đó khoảng 10 m rồi leo lên xe của Thành tăng ga bỏ chạy về hướng TP HCM. Tiếp đó, Thành chở Quyết đi đến khu vực gần chợ Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, Thành có ghé vào 1 tiệm vàng (Thành không nhớ tên) nằm ở gần Quốc lộ 51 với mục đích vào bán sợi dây chuyền chiếm đoạt được ở trên.

Thành là người trực tiếp mang sợi dây chuyền vào bán, còn Quyết đứng ở ngoài trông xe. Sau khi bán xong, Thành có nói với Quyết là bán được 80.000.000 đồng và chia cho Quyết số tiền 40.000.000 đồng.

Sau khi có tiền, Thành và Quyết chia nhau ra, Thành sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân hết số tiền trên.