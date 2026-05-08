Lời khai rùng mình kẻ bạo hành con gái 4 tuổi của người tình tử vong

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lời khai rùng mình kẻ bạo hành con gái 4 tuổi của người tình tử vong

Ninh Cơ

(NLĐO)- Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Hiệp khai từng nhiều lần bạo hành con gái 4 tuổi của người tình rồi dẫn đến việc nạn nhân bị tử vong.

Ngày 7-5, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang) cùng người tình là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) về tội Giết người. Cả 2 bị cáo buộc đã bạo hành bé gái B.T.H. (4 tuổi, con riêng của Tâm) dẫn đến tử vong.

Bạo hành trẻ em: Lời khai rùng mình từ kẻ sát hại bé gái 4 tuổi tại Hà Nội - Ảnh 1.

Nguyễn Minh Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Hiệp khai đã ở chung với Tâm và cháu H. (nạn nhân, con riêng của Tâm) được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu, Hiệp nói vẫn chăm sóc, mua đồ và chiều chuộng cháu bé. Tuy nhiên, từ tháng thứ hai, cho rằng cháu lì, không nghe lời, Hiệp bắt đầu dùng bạo lực để dạy dỗ.

Theo Hiệp, khoảng 2 tuần trước khi xảy ra sự việc, bị can nhiều lần đánh cháu bé bằng tay hoặc các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, Hiệp còn tự nghĩ ra một số hình phạt nguy hiểm, trong đó có việc bắt cháu đeo bình nước 5 lít trên cổ.

Hiệp khai: "Tôi làm thế để cháu bé ngoan, nghe lời tôi. Tôi không ghét cháu bé, chỉ nghĩ cháu láo nên dạy dỗ".

Theo lời khai của Hiệp, trong quá trình bạo hành cháu bé, bị can từng nghĩ đến khả năng hành vi của mình có thể khiến nạn nhân tử vong. Dù vậy, Hiệp vẫn tiếp tục đánh, phạt cháu trong nhiều ngày.

Khai với cảnh sát, có lần cháu bé không ngủ, dậy chơi đồ chơi, lục đồ ăn lúc nửa đêm nên Hiệp kéo cháu ra đánh, chửi, tát. Một lần khác, vì cho rằng cháu "đi ăn chực", Hiệp đã phạt không cho cháu ăn trong 3 ngày liên tục.

Hiệp còn khai bình thường sau những lần đánh, nếu cháu bé vẫn sinh hoạt được thì bị can tiếp tục để cháu ở nhà hoặc đưa đi làm cùng. Khi người khác hỏi vì sao cháu bị đánh, cháu trả lời do "không ngoan nên bị đánh".

Về diễn biến dẫn đến việc cháu bé phải đi cấp cứu, Nguyễn Minh Hiệp khai khoảng 17 giờ ngày 3-5, khi phát hiện cháu bé đi vệ sinh ra nhà, bị can đã nói lại với Bàn Thị Tâm rồi đi vào khu vực nhà vệ sinh, nơi cháu bé đang ở bên trong.

Theo lời khai của Hiệp, ban đầu bị can dùng vòi xịt trong nhà vệ sinh xịt nước vào vùng mặt cháu bé. Thấy cháu khóc, Hiệp dừng lại và đi ra ngoài.

Một lúc sau, Hiệp quay trở lại nhà vệ sinh thì thấy cháu bé ngồi dưới sàn. Bị can tiếp tục khống chế cháu bằng chân, rồi dùng vòi nước xịt nhiều lần vào vùng mặt, mũi, miệng của nạn nhân. Dù Tâm có nói "thôi, dạy thế thôi", Hiệp khai vẫn tiếp tục xịt thêm 2 lần nữa mới dừng lại.

Sau đó, cháu bé có biểu hiện yếu dần, không còn phản ứng như bình thường. Hiệp hoảng hốt gọi Tâm vào kiểm tra. Khi thấy tình trạng của con chuyển xấu, Tâm bế cháu lên, còn Hiệp chuẩn bị khăn tắm để đặt cháu xuống và nhờ người thân gọi cấp cứu.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp thừa nhận đây là lần bạo hành nghiêm trọng nhất. Bị can khai thời điểm đó đã nghĩ không cứu được cháu bé.

Nguyễn Minh Hiệp thừa nhận hành vi của mình là sai trái. Bị can nói mục đích ban đầu là muốn dạy dỗ cháu bé, nhưng đã nhiều lần sử dụng bạo lực, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiệp cũng cho biết hiện Tâm đang mang thai con chung của hai người. Trong quá trình chung sống, Hiệp cho rằng cháu bé có biểu hiện đi vệ sinh không kiểm soát, thường xuyên không nghe lời trong khoảng một tháng gần đây. Tuy nhiên, bị can không biết nguyên nhân vì sao cháu thay đổi như vậy.

Tin liên quan

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Hàng xóm kể lại giây phút nạn nhân được đưa đi cấp cứu

(NLĐO) - Hàng xóm bàng hoảng kể lại vụ bé gái 4 tuổi ở Hà Nội được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, cơ thể nhiều thương tích.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người mẹ

(NLĐO)- Sau khi bạo hành con gái 4 tuổi tử vong ở Hà Nội, Bàn Thị Tâm và người tình Nguyễn Minh Hiệp cùng bị khởi tố tội Giết người.

Bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Khởi tố người tình của mẹ

(NLĐO)- Đánh đập, hành hạ con gái 4 tuổi của người tình nhiều lần dẫn tới tử vong, Nguyễn Minh Hiệp bị khởi tố về tội Giết người.

giết người bé gái bạo hành bé gái bé gái 4 tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo