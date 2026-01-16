HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lời nói, hành động "khó hiểu" của YouTuber Đinh Lan tại tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Nhiều lời khai của bị cáo Đinh Thị Lan đã khiến HĐXX và những người tham dự chú ý bởi nhiều chi tiết được đánh giá là bất thường.

Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 – TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi; còn gọi là Đinh Lan, chủ kênh YouTube Đinh Lan), liên quan đến hành vi đăng tải các nội dung "nói xấu" vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Quay clip để "giải phóng cái đầu"

Ngay từ phần thủ tục phiên tòa, lời khai của bị cáo Đinh Thị Lan đã khiến HĐXX và những người tham dự chú ý bởi nhiều chi tiết được đánh giá là bất thường.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dẫn giải bà Đinh Thị Lan tới tòa vào sáng 16-1

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 2.

Quang cảnh phiên toà

Theo cáo buộc, trong năm 2021, bà Lan đã sử dụng tài khoản YouTube cá nhân mang tên Đinh Lan để đăng tải 6 video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm và đời tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 3.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 4.

Bị cáo Đinh Thị Lan liên tục bị HĐXX, đại diện VKS nhắc nhở về thái độ tại toà

Tại tòa, bị cáo Lan thừa nhận đã tự quay các video "nói xấu" bằng điện thoại cá nhân, với lý do để "giải tỏa bức xúc", "giải phóng cái đầu". Bị cáo khai đã giả tưởng đang nói chuyện với khán giả nhưng không đăng các video này lên không gian mạng.

Bị cáo cho biết có quen biết vợ chồng bà Hằng từ năm 2008, quan hệ làm ăn, không phát sinh mâu thuẫn.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 5.

Bà Đinh Thị Lan cho rằng cáo trạng quy buộc bà không đúng, dù thừa nhận đã tự quay các 6 video "nói xấu"

Tuy nhiên, dù thừa nhận đã quay video, bị cáo lại phủ nhận việc đăng tải, cho rằng mình bị mất điện thoại vào khoảng tháng 7-2021, đúng thời điểm các đoạn video bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Bị cáo còn khai chiếc điện thoại "mất tích" này đã "rơi vào tay bà Hằng".

Khi đại diện VKS hỏi bị cáo lấy thông tin từ đâu để đưa vào các video có nội dung "nói xấu", bị cáo không trả lời.

Tiếp đó, bà Lan đề nghị hoãn phiên xét xử vì cho rằng kết luận điều tra và cáo trạng truy tố bà không đúng.

Hàng chục nghìn lượt xem, nội dung bị kết luận bịa đặt

Đánh giá lời trình bày của bị cáo, HĐXX nhận định, bị cáo thừa nhận việc quay hình nhưng phủ nhận đăng tải, đồng thời đưa ra nhiều mốc thời gian khác nhau về việc mất điện thoại (năm 2021 hoặc 2022).

Tuy nhiên, bị cáo không cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cho việc mất điện thoại như đã khai.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 6.

Bị cáo bị đánh giá không thành khẩn

HĐXX cho rằng bị cáo ban đầu thừa nhận hành vi, sau đó thay đổi lời khai, không thừa nhận tội danh nên không được hưởng tình tiết giảm nhẹ về việc thành khẩn khai báo.

Theo nhận định của HĐXX, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022, bà Đinh Thị Lan đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội như Đinh Lan, Đinh Lan 88 trên Facebook và YouTube để đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung sai sự thật, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà Nguyễn Phương Hằng và gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty CP Đại Nam.

Cụ thể, 6 video vi phạm được phát sóng từ tháng 7 đến tháng 8-2021, với nội dung xoay quanh việc "phân tích", "bình luận" đời tư và hoạt động của vợ chồng bà Hằng – ông Dũng. Các video này thu hút hàng chục nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM từng kết luận các video trên chứa thông tin bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín cá nhân và bí mật đời tư, gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng; đồng thời vi phạm các quy định pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 7.

Toà cảnh phiên xét xử YouTuber Đinh Lan "nói xấu" bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh 8.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc quay, phát tán video như máy tính xách tay, máy tính để bàn, camera, đèn chiếu sáng và nhiều điện thoại di động.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Không có yêu cầu bồi thường vật chất

Về trách nhiệm bồi thường dân sự, trong quá trình xét xử, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, cũng như những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đưa ra yêu cầu về mặt dân sự. Do đó, bản án tập trung vào việc xác định trách nhiệm hình sự của bị cáo mà không đề cập đến việc phải bồi thường thiệt hại bằng tiền hay tài sản cho bà Nguyễn Phương Hằng, Công ty CP Đại Nam.


NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG Đinh Lan mạng xã hội
