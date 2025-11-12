HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Lối vào bí ẩn mới lộ ra ở kim tự tháp Giza?

Anh Thư

(NLĐO) - Hai khoảng trống bí ẩn vừa được phát hiện phía sau mặt phía Đông dường như chứa mật mã của một trong 3 kim tự tháp Giza nổi tiếng.

Sử dụng 3 phương pháp thăm dò hiện đại, các nhà khảo cổ vừa phát hiện ra cấu trúc ẩn có thể là lối vào thứ 2 của kim tự tháp Menkaure, một trong 3 kim tự tháp nổi tiếng tọa lạc trên cao nguyên Giza, thuộc địa phận TP Giza, tỉnh Giza - Ai Cập.

Menkaure là kim tự tháp nhỏ nhất trong cụm bao gồm Đại kim tự tháp Khufu và kim tự tháp Khafre. Công trình được xây dựng dưới triều đại của Pharaoh Menkaure (khoảng năm 2490 đến 2472 trước Công nguyên).

Lối vào bí ẩn mới lộ ra ở kim tự tháp Giza? - Ảnh 1.

Cụm 3 kim tự tháp Giza nổi tiếng với Menkaure ở tiền cảnh, Đại kim tự tháp Khufu và kim tự tháp Khafre lớn nhất ở ngay phía sau, sau cùng là kim tự tháp Khafre - Ảnh: NATIONAL GEOGRAPHIC

Theo Live Science, mặt phía Đông của kim tự tháp Menkaure từ lâu đã làm các nhà khảo cổ đau đầu.

Ở mặt này có những phiến đá được mài nhẵn bóng bất thường, xếp thành một khu vực có độ cao 4 m, rộng 6 m. Những khối đá tương tự cũng xuất hiện ở mặt phía Bắc, ngay lối vào duy nhất từng được biết đến.

Năm 2019, học giả độc lập Stijn van den Hoven đã đăng tải một bài viết lập luận rằng một lối vào khác của kim tự tháp này đang ẩn giấu đằng sau các khối đá được mài nhẵn bóng.

Giờ đây, nhóm nghiên cứu từ Đại học Cairo (Ai Cập) và Đại học Kỹ thuật Munich (Đức) đã quyết định kiểm tra giả thuyết đó.

Họ đã sử dụng cùng lúc 3 phương pháp là thử nghiệm điện trở suất, radar xuyên đất và thử nghiệm siêu âm.

Quá trình này đã tiết lộ 2 khoảng trống bí ẩn. Một khoảng trống cách mặt phía đông khoảng 1,4 m, trong khi khoảng trống còn lại cách mặt phía đông khoảng 1,13 m.

Nhóm nghiên cứu cho biết phát hiện này đang ủng hộ khả năng có lối vào bí mật thứ 2 từ mặt phía đông của kim tự tháp Menkaure, mặc dù vẫn cần kiểm chứng thêm.

Cho đến nay, khoa học hiện đại vẫn chưa thể khám phá tường tận 3 kim tự tháp nổi tiếng ở cao nguyên Giza.

Các nhà khảo cổ cho rằng cả 3 kim tự tháp vẫn còn che giấu những căn phòng, hành lang và lối đi bí mật khác. Nhưng các biện pháp can thiệp thô bạo có thể hủy hoại những công trình hàng thiên niên kỷ này. Nên chúng ta chỉ có thể đợi họ giải thêm được các mật mã.

kim tự tháp Ai Cập Pharaoh Giza kim tự tháp Giza
