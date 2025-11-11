HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Quái vật 80 triệu tuổi "trỗi dậy" ở Ai Cập

Anh Thư

(NLĐO) - Sự xuất hiện của Wadisuchus kassabi đã làm thay đổi cách nhìn nhận về quá trình tiến hóa của một dòng dõi quái vật gây ám ảnh cho đến ngày nay.

Một nghiên cứu mới từ Ai Cập đã mô tả về một loài quái vật cổ đại mới thuộc nhóm "bò sát giống cá sấu", được đặt tên là Wadisuchus kassabi.

Tên chi Wadisuchus được ghép từ “Wadi” (tiếng Ả Rập có nghĩa là "thung lũng") ám chỉ vùng Thung lũng Mới nơi hóa thạch được tìm thấy; “Suchus” ám chỉ thần cá sấu Sobek trong văn hóa Ai Cập cổ đại.

Trong khi đó, hậu tố "kassabi" giúp định danh loài nhằm tôn vinh giáo sư Ahmed Kassab của Đại học Assiut, người có những đóng góp cho ngành cổ sinh vật học Ai Cập.

Quái vật 80 triệu tuổi "trỗi dậy" giữa sa mạc Ai Cập - Ảnh 1.

Quái vật Wadisuchus kassabi khi còn sống, giống cá sấu nhưng không phải tổ tiên của cá sấu hiện đại - Ảnh đồ họa: MUVP

Con quái vật cổ đại này là một quái vật săn mồi dài 3,5-4 m, sống vào khoảng 80 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Phấn Trắng.

Giáo sư Hesham Sallam của Đại học Mansoura (Ai Cập), đồng tác giả, cho biết hóa thạch con quái vật này đã được khai quật gần ốc đảo Kharga và Baris ở sa mạc phía Tây Ai Cập.

Các mẫu vật gồm hai hộp sọ một phần và hai đầu mõm, đại diện cho bốn con Wadisuchus kassabi ở các giai đoạn phát triển khác nhau.

“Các hình ảnh chụp CT độ phân giải cao và mô hình bề mặt 3D cho phép chúng tôi tiết lộ những chi tiết giải phẫu chưa từng có” - giáo sư Sallam nói với SciTech Daily.

Quái vật 80 triệu tuổi "trỗi dậy" giữa sa mạc Ai Cập - Ảnh 2.

Tiến sĩ Sara Saber và các mẫu vật tại phòng thí nghiệm - Ảnh: ĐẠI HỌC MANSOURA

Loài mới này thuộc họ Dyrosauridae, một dòng dõi bò sát giống cá sấu đã tuyệt chủng, là họ hàng xa của cá sấu hiện đại.

Hóa thạch của "người anh em họ" này đã thay đổi cách các nhà khoa học nhìn nhận về quá trình tiến hóa của cá sấu.

“Loài này đóng vai trò quan trọng trong việc tìm hiểu nguồn gốc của nhóm Dyrosauridae, đẩy lùi bằng chứng về nguồn gốc châu Phi của Dyrosauridae và cho thấy sự đa dạng hóa của chúng bắt đầu sớm hơn so với suy nghĩ trước đây" - đồng tác giả Sara Saber từ Đại học Mansoura giải thích.

Theo giáo sư Sallam, sự xuất hiện của loài mới cũng một lần nữa nhắc nhở rằng sa mạc phía Tây Ai Cập - nơi nhiều hóa thạch khác từng được phát hiện - còn chứa đựng rất nhiều báu vật cổ sinh vật học.

