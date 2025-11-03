HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu H'hen Niê lên tiếng xin lỗi về những hình ảnh và câu chuyện gần đây của 2 vợ chồng.

Lời xin lỗi của hoa hậu H'hen Niê 

Lời xin lỗi của hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh 1.

Lời xin lỗi của H'hen Niê

Câu chuyện chồng hoa hậu H'Hen Niê lấy sữa vợ pha café mời bạn bè gây tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Người dễ tính cho qua vì đó là chuyện "tạo content hâm nóng tên tuổi", người kỹ tính chỉ trích "phản cảm", "thiếu tinh tế", "tiềm ẩn rủi ro sức khỏe vì sữa mẹ dành riêng cho trẻ sơ sinh".

Trước những chỉ trích, chồng H'hen Niê, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gỡ clip và đăng status xin lỗi: "Clip chỉ là khoảnh khắc nghịch ngợm giữa anh em, không ngờ gây hiểu lầm. Mình xin lỗi vì thiếu cân nhắc, sẽ rút kinh nghiệm". Trong khi đó, sau những lời bênh vực chồng trước sự chỉ trích của cư dân mạng, hoa hậu H'Hen Niê cũng chính thức gởi lời xin lỗi.

"Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng.

Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn! 

Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui.

Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. 

Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha. Sau khi suy nghĩ chín chắn hơn, Hen xin lỗi vì đó là những phát ngôn chưa phù hợp và Hen không cổ vũ cho những điều không đúng.

Áp lực của người làm sáng tạo nội dung, H'hen không ngoại lệ

Lời xin lỗi của hoa hậu H'Hen Niê - Ảnh 2.

Vợ chồng H'hen Niê

Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ! Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo.

Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói"- H'hen Niê chia sẻ.

Phần lớn cư dân mạng đều thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi của vợ chồng hoa hậu vì "vợ chồng hoa hậu đã rút kinh nghiệm và có thêm những bài học áp dụng tốt hơn cho hành trình nuôi dậy con cái sau này".

Cuộc sống vợ chồng son của H'Hen Niê và Tuấn Khôi luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên, việc chia sẻ mọi điều lên mạng xã hội đôi khi cũng khiến cho người làm sáng tạo nội dung bí content. 

Và đó có lẽ là nguyên nhân khiến cho nhiều nhà sáng tạo nội dung đi vào ngõ cụt với những nội dung bế tắc, thiếu sáng tạo và xàm nhảm. Vợ chồng hoa hậu H'Hen Niê cũng không ngoại lệ.

Tin liên quan

Gương mặt H'Hen Niê biến dạng, trấn an fan bớt lo

Gương mặt H'Hen Niê biến dạng, trấn an fan bớt lo

(NLĐO)- Hoa hậu H'Hen Niê tiết lộ căn bệnh mà cô mắc phải sau sinh, thu hút sự chú ý.

hoa hậu H'hen Niê H'hen Niê vợ chồng H'Hen Niê
