Long An luôn sẵn sàng hợp tác lâu dài với doanh nghiệp Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Đoàn công tác hữu nghị tỉnh Long An do ông Mai Văn Nhiều - Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh - làm trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Long An, Việt Nam – tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc được tổ chức tại TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh.

Sự kiện diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, hợp tác và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, mở ra những triển vọng mới cho quan hệ kinh tế - thương mại giữa 2 địa phương.

Hội Nghị Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Long An, Việt Nam – tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc diễn ra tại TP Đại Liên

Hội nghị do chính quyền nhân dân TP Đại Liên phối hợp cùng chính quyền tỉnh Long An đồng tổ chức đã diễn ra thành công.

Sự kiện có sự tham dự của ông Lãnh Tuyến Phong – Phó Thị trưởng TP Đại Liên; ông Mai Văn Nhiều, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Long An.

Đặc biệt, chương trình còn có sự tham dự của hơn 100 lãnh đạo các tập đoàn và nhà đầu tư Trung Quốc, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng.

Tại chương trình, ông Lãnh Tuyến giới thiệu Đại Liên là trung tâm công nghiệp và cảng biển quan trọng của khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Ông nhấn mạnh rằng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có doanh nghiệp tại Đại Liên, đang quan tâm mạnh mẽ đến thị trường Việt Nam. Với vai trò là địa phương luôn năng động, cải cách nhằm phục vụ tốt vai trò phát triển bền vững của doanh nghiệp và được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố tỉnh Long An là tỉnh đứng tốp 2 địa phương cải cách nhất trong 20 năm theo điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và tốp 3 PCI năm 2024; tỉnh Long An được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong chiến lược mở rộng đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Trung Quốc.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp và logistics, ông Lãnh Tuyến Phong cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại song phương, giao thương hàng hóa, đặc biệt là xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chế biến từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.

Đồng thời, ông mong muốn mở rộng tăng cường hợp tác các lĩnh vực khác với phía tỉnh Long An như hợp tác đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp, nghiên cứu vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, ẩm thực – du lịch giải trí và chuyển đổi số trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch phụ trách HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Văn Nhiều nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc là mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, với nhiều bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị đó, hợp tác giữa các địa phương hai nước ngày càng đóng vai trò thiết thực và mang tính bổ trợ chiến lược cho quan hệ song phương, tạo ra các kênh đối thoại linh hoạt và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng và chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Mai Văn Nhiều cho biết Long An luôn sẵn sàng hợp tác trên tinh thần thiện chí, thực chất và cùng có lợi, đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các cơ chế hợp tác ổn định, lâu dài với doanh nghiệp và chính quyền các địa phương Trung Quốc.

Đồng thời, ông Mai Văn Nhiều bày tỏ tin tưởng rằng thông qua hội nghị lần này sẽ mở đầu cho một tiến trình hợp tác ngày càng sâu sắc và hiệu quả hơn giữa tỉnh Long An và tỉnh Liêu Ninh nói riêng - đặc biệt là TP Đại Liên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội mỗi bên và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời kỳ mới.

Chương trình thu hút đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc tham dự

Thông qua hội nghị đã tổ chức phiên kết nối trực tiếp (B2B) để giúp các doanh nghiệp Trung Quốc có cơ hội trao đổi trực tiếp, tìm hiểu môi trường đầu tư, kết nối giao thương nhằm tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại giữa tỉnh Long An, Việt Nam và tỉnh Liêu Ninh trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An Trần Văn Tươi giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư

Tại hội nghị, ông Trần Văn Tươi - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Long An - giới thiệu tổng quan về môi trường đầu tư và các tiềm năng hợp tác chiến lược của tỉnh Long An. Ông Tươi khẳng định Long An luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, đảm bảo các cơ chế hỗ trợ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính bên cạnh những ưu đãi đầu tư rõ ràng, minh bạch và hiệu quả.

Đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc tham dự trao đổi trực tiếp (B2B) với Doanh nghiệp Việt Nam

Trong khuôn khổ chương trình, phiên kết nối doanh nghiệp đã diễn ra sôi nổi với nhiều cuộc trao đổi thực chất giữa các doanh nghiệp Long An và Trung Quốc.

Đại diện Cảng Quốc tế Long An đã giới thiệu hệ sinh thái tích hợp gồm cảng biển, khu công nghiệp và khu đô thị hiện đại, đóng vai trò trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối thuận tiện giữa TP HCM và các tỉnh lân cận, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Trung Quốc mở rộng chuỗi cung ứng.

Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An cũng chia sẻ những định hướng hợp tác trong tương lai, bao gồm việc hỗ trợ doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam, kết nối kênh phân phối và khai thác thị trường nội địa thông qua cộng đồng doanh nhân.

Với những kết quả ấn tượng đạt được, có thể thấy Long An đang từng bước khẳng định vai trò là điểm đến chiến lược trong dòng chảy đầu tư quốc tế. Chương trình không chỉ tạo cầu nối hợp tác với tỉnh Liêu Ninh mà còn mở rộng liên kết với các trung tâm kinh tế khác của Trung Quốc, góp phần định hình những mối quan hệ đối tác lâu dài, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Đồng thời, Hội mong muốn nhận được sự phối hợp nhằm đưa sản phẩm của Long An, đặc biệt là hàng tiêu dùng, thực phẩm chế biến và nông sản, thâm nhập thị trường Trung Quốc một cách bài bản, thông qua hệ thống phân phối chính quy và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tham gia với chương trình kết nối đã có hơn 15 đại diện từ doanh nghiệp của thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh) và doanh nghiệp tỉnh Long An đã chủ động tham gia ý kiến trao đổi, chia sẽ, tìm hiểu các lĩnh vực quan tâm hợp tác đầu tư như: kết nối các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Long An, hợp tác đầu tư cơ giới hóa trong nông nghiệp, cơ khí chế tạo, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, ẩm thực, khách sạn, vận tải biển, logistic,….

Đối với các vấn đề doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm hợp tác đầu tư, kết nối giao thương với tỉnh Long An, ông Mai Văn Nhiều đã giao cho ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ - làm cấu nối để kết nối các doanh nghiệp hợp tác đầu tư trong thời gian tới.





Ông Trần Thiệu Vượng Phó bí thư Thành ủy, Thị trưởng TP Đại Liên tiếp ông Mai Văn Nhiều

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Trần Thiệu Vượng bày tỏ vui mừng được tiếp đón Đoàn tỉnh Long An - một địa phương giàu tiềm năng với môi trường thu hút đầu tư hấp dẫn thuận lợi.

Ông đánh giá cao vị trí và những lợi thế của tỉnh Long An và mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực như phát triển công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản lý đô thị hiện đại và giao lưu văn hóa – du lịch.

Đây cũng dịp quan trọng để tăng cường giao lưu đối ngoại nhân dân và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa tỉnh Long An và TP Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, qua đó góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh năm nay là năm kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước và "Năm Giao lưu văn hóa Việt – Trung".