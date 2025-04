Long An thông xe kỹ thuật tuyến đường hơn 1.100 tỉ đồng kết nối TP HCM

Ngày 19-4, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường Tỉnh 823D – dự án giao thông trọng điểm kết nối trực tiếp với TP HCM và các tỉnh lân cận.

Đường Tỉnh 823D có tổng chiều dài hơn 14km, điểm đầu tại huyện Đức Hòa (giáp ranh TP HCM), điểm cuối tại vòng xoay Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa. Đây là trục giao thông hoàn toàn mới theo hướng Tây Bắc, kỳ vọng tạo động lực thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Lễ thông xe kỹ thuật đường Tỉnh 823D

Một đoạn đường Tỉnh 823D

Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An làm chủ đầu tư, được khởi công từ ngày 26-12-2021. Đến nay, phần mặt đường đã hoàn thành; các hạng mục phụ trợ như vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và an toàn giao thông đang tiếp tục triển khai. Toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 12-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng – Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Long An - cho biết đường Tỉnh 823D giữ vai trò chiến lược trong việc kết nối các tuyến giao thông huyết mạch như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ N2, Vành đai 2, 3, 4 của TP HCM, mở rộng khả năng liên kết giữa miền Đông, miền Tây và TP HCM.

Tuyến đường cũng đi qua nhiều khu vực phát triển công nghiệp, đô thị tiềm năng. Việc đầu tư hạ tầng đồng bộ được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển công nghiệp – đô thị và thu hút đầu tư.

Tổng mức đầu tư xây dựng tuyến đường là hơn 1.106 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.000 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Riêng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do UBND huyện Đức Hòa làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 3.745 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, huyện và các nguồn hợp pháp khác.