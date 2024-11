Long An quảng bá lợi du lịch nông thôn và sản phẩm OCOP

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch diễn ra từ ngày 28-11 đến 4-12, gồm chuỗi hoạt động như: Lễ khai mạc và lễ bế mạc; Hội nghị Liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch nông sản và sản phẩm OCOP giữa Long An với TP HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL; Hội chợ thương mại, ẩm thực, du lịch Long An - Hàn Quốc; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian trải nghiệm du lịch Long An; Không gian giao lưu văn hóa; Chương trình thể thao; Vòng chung kết cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên"; Lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024 và Đêm hội truyền thống Long An.

Đây là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa – thể thao – du lịch của tỉnh Long An; quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư – thương mại – du lịch của tỉnh Long An gắn với phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên của tỉnh. Đồng thời, nhân dịp này Long An sẽ huy động các nguồn lực xã hội đóng góp vào công tác an sinh xã hội của tỉnh.