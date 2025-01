Long An tăng cường kiểm tra chuỗi cung ứng hàng hóa tại Bách Hóa Xanh

Chiều 3-1, tại cuộc họp báo thông tin kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 do UBND tỉnh Long An tổ chức, Báo Người Lao Động đặt câu hỏi về việc từ vụ giá đỗ ngâm hóa chất ở Đắk Lắk rồi bán ra thị trường và hệ thống Bánh Hóa Xanh ở tỉnh này với số lượng rất lớn mỗi ngày, ngành chức năng của tỉnh Long An có động thái gì đối với việc kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đối với mặt hàng giá đỗ, hủ tiếu, phở, mì sợi... tại tỉnh như thế nào, đặc biệt là có vào cuộc kiểm tra hệ thống Bách Hóa Xanh trên địa bàn tỉnh hay không?

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐO

Trả lời câu hỏi này, ông Võ Thiện Ngộ - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An - cho biết qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và công tác phối hợp với các ngành y tế, ngành nông nghiệp, kiểm tra về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2024 đến nay, các lực lượng chức năng chưa phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng hóa chất, chất phụ gia thực phẩm có độc hại sử dụng trong ăn uống.

Tuy nhiên, từ thông tin vụ giá đỗ ngâm hóa chất tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Quản lý thị trường Long An đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường địa bàn, ngoài triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch, tập trung tăng cường giám sát chặt chẽ hàng hóa lưu thông trên thị trường, nhất là giám sát nơi phát nguồn hàng hóa, trung tâm, siêu thị và các chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là chuỗi cung ứng hàng hóa như Bách Hóa Xanh. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành phối hợp ngành nông nghiệp, y tế để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hiện đang xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP thuộc lĩnh vực ngành quản lý để triển khai kiểm tra trong thời gian tới.