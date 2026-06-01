Sức khỏe

Long Châu ký kết chiến lược chăm sóc sức khỏe hô hấp cho người dân

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Chương trình chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng được Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM chính thức khởi động

Vừa qua, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM, chính thức triển khai chương trình "Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn".

Long Châu hợp tác với các chuyên gia đầu ngành hô hấp - Ảnh 1.

Hợp lực chiến lược dựa trên tinh thần chung lấy sức khỏe người dân làm trung tâm.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, các bệnh lý hô hấp như hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), viêm mũi dị ứng và nhiều bệnh miễn dịch liên quan đường hô hấp đang có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống của người dân.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS-BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM, cho biết các bệnh lý hô hấp và dị ứng - miễn dịch đang tạo áp lực ngày càng lớn đối với người bệnh cũng như hệ thống y tế.

Long Châu hợp tác với các chuyên gia đầu ngành hô hấp - Ảnh 2.

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM phát biểu tại buổi lễ.

Theo bà Lan, việc nâng cao nhận thức cộng đồng, phát hiện bệnh sớm và quản lý điều trị hiệu quả đóng vai trò quan trọng trong giảm biến chứng, giảm số ca nhập viện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

"Chúng tôi mong muốn xây dựng một mô hình chăm sóc hô hấp cộng đồng bền vững, giúp người dân hiểu đúng về bệnh, được tiếp cận thông tin y khoa chính xác, phát hiện sớm nguy cơ và đồng hành lâu dài trong quá trình điều trị" - bà Lan nhấn mạnh.

Ở góc độ đơn vị triển khai, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho rằng các bệnh lý hô hấp đang trở thành vấn đề đáng quan tâm khi số người mắc có xu hướng gia tăng do tác động từ môi trường, biến đổi khí hậu và nhịp sống hiện đại.

Long Châu hợp tác với các chuyên gia đầu ngành hô hấp - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu phát biểu tại lễ ký kết.

"Nhiều người vẫn chủ quan với những biểu hiện ban đầu như ho kéo dài, khó thở khi vận động hay tình trạng hắt hơi, nghẹt mũi tái diễn. Chính điều này khiến không ít trường hợp phát hiện bệnh muộn hoặc điều trị chưa hiệu quả" - bà Quyên nói.

Theo đại diện Long Châu, việc nâng cao nhận thức cộng đồng là giải pháp quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật. Với mạng lưới hơn 2.600 nhà thuốc và hơn 230 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, đơn vị kỳ vọng sẽ góp phần đưa thông tin y tế chính thống và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng đến gần người dân hơn.

Long Châu hợp tác với các chuyên gia đầu ngành hô hấp - Ảnh 4.

Hai đơn vị sẽ đồng phát triển các chương trình giáo dục sức khỏe, livestream, talkshow và tư vấn cộng đồng trên các phương tiện số.

Theo nội dung hợp tác, từ tháng 6-2026, hai đơn vị sẽ triển khai chuỗi chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với các hoạt động tầm soát miễn phí, tư vấn chuyên sâu cùng chuyên gia, đồng thời xây dựng các nội dung giáo dục sức khỏe về nhận diện dấu hiệu bệnh, phòng ngừa và kiểm soát các bệnh lý hô hấp.

Các chương trình sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức như tọa đàm, livestream, video ngắn, infographic và giao lưu trực tiếp nhằm giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y khoa.

Ngoài hoạt động dành cho cộng đồng, hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức các hội thảo khoa học và chương trình đào tạo nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn cho đội ngũ y tế tuyến đầu.

Các chuyên gia kỳ vọng sự kết hợp giữa nguồn lực chuyên môn của Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TPHCM và năng lực triển khai thực tiễn của Long Châu sẽ góp phần thúc đẩy xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng từ các bệnh hô hấp mạn tính cho cộng đồng.

Đi khám vô sinh, người đàn ông phát hiện ra điều bất ngờ

Đi khám vô sinh, người đàn ông phát hiện ra điều bất ngờ

(NLĐO)- Do triệu chứng giãn tĩnh mạch tinh không quá dữ dội nên người bệnh thường chủ quan hoặc tự mua thuốc uống mà không kiểm tra

Điều kỳ diệu xảy ra sau 4 tuần “nạp” cà chua, đậu nành

(NLĐO) - Trong một thí nghiệm của Đại học Bang Ohio (Mỹ), cà chua và đậu nành đã đem lại lợi ích bất ngờ cho các tình nguyện viên béo phì.

Khám bệnh tại phòng khám tư có được thanh toán BHYT?

(NLĐO)- Người bệnh có được thanh toán hay không phụ thuộc cơ sở khám có hợp đồng BHYT và đúng nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu.

