Lồng đèn truyền thống Phú Bình chật vật tìm chỗ đứng

Mỗi mùa Trung thu, ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn thủ công vẫn len lỏi trong từng con hẻm nhỏ ở khu Phú Bình, phường Hoà Bình, TP HCM. Nhưng khi thói quen mua sắm của người dân dần chuyển sang sàn thương mại điện tử, nghề làm lồng đèn truyền thống đang chật vật tìm chỗ đứng trước sức ép từ hàng công nghiệp giá rẻ.

Ký ức tuổi thơ giữa phố thị

Từ tre, kẽm, giấy kiếng màu, những gia đình gắn bó lâu đời với nghề làm lồng đèn như cô Nguyễn Thị Ánh Loan – Nguyễn Thị Bích, vợ chồng chú Sỹ – cô Dung hay anh em nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành – Nguyễn Trọng Bình vẫn ngày đêm miệt mài.

Đa dạng mẫu mã lồng đèn truyền thống

Sản phẩm này không chỉ là món đồ chơi mà còn là ký ức tuổi thơ của nhiều người. Thế nhưng, sự trỗi dậy của thị trường online với vô vàn mẫu mã công nghiệp, giá rẻ và tiện lợi đã khiến lồng đèn thủ công rơi vào thế yếu.

"Tôi cũng muốn đưa lồng đèn lên mạng xã hội, nhưng không biết cách làm. Phí vận chuyển cao, bán cho khách lẻ khó kham nổi" – chú Sỹ thở dài.

Giữ nghề trong gian khó

Theo nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành - người gắn bó gần 50 năm với nghề, sự xuất hiện của lồng đèn Trung Quốc từ cuối thập niên 1990 đã khiến phố lồng đèn truyền thống Phú Bình ảnh hưởng nặng nề. Sản phẩm có nhạc, phát sáng khiến nhiều người tiêu dùng chạy theo, buộc không ít gia đình bỏ nghề. Phải mất gần 10 năm, khi khách hàng quay lại với lồng đèn truyền thống, ông cùng em trai mới tiếp tục niềm đam mê.

Ông Nguyễn Trọng Thành đang trang trí cho chiếc lồng đèn bươm bướm của mình

Gia đình cô Loan thì duy trì nghề bằng cách vừa bán lẻ vừa bỏ mối cho người quen. Còn gia đình chú Sỹ, đời thứ ba theo nghề, cũng phải xoay xở đủ đường để duy trì sản xuất, dù giá cả chưa tương xứng với công sức bỏ ra.

"Thu nhập bấp bênh, nhiều lúc tôi phải làm thêm nghề khác mới đủ trang trải cuộc sống" – chú Sỹ ưu tư.

Dẫu vậy, điểm chung giữa các nghệ nhân là tình yêu nghề. "Còn người yêu lồng đèn, nghề vẫn còn sống" – chú Sỹ khẳng định - "Chúng tôi rất mong chính quyền hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để an tâm gắn bó với nghề". Trong khi đó, cô Loan thì hy vọng có kênh quảng bá trên mạng để nhiều người biết đến.

Gia đình chú Sỹ đang chuẩn bị những công đoạn cuối trước khi xuất hàng

Trung thu sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu ánh sáng từ những chiếc lồng đèn tre, giấy. Giữ nghề trong thời đại số không chỉ là sinh kế, mà còn là cách bảo tồn một nét văn hóa gắn liền với ký ức tuổi thơ Việt. Nếu được chắp thêm đôi cánh thương mại điện tử, lồng đèn truyền thống không chỉ sáng trong những con hẻm nhỏ, mà hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.

Cần một "cú hích" Trong bối cảnh thói quen tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang không gian số, việc đưa sản phẩm làng nghề truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và người mua, giảm bớt sự phụ thuộc vào khâu trung gian. Đây cũng là cách để các hộ làm nghề tiếp cận lớp khách hàng trẻ, vốn quen với việc mua sắm qua mạng xã hội và sàn trực tuyến. Nếu biết tận dụng lợi thế từ các kênh số, kết hợp với những câu chuyện văn hóa, giá trị tinh thần của lồng đèn Phú Bình, làng nghề hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững, vừa bảo tồn di sản, vừa tạo sinh kế ổn định cho nhiều thế hệ nghệ nhân. Để lồng đèn truyền thống không bị bỏ lại phía sau, nhiều ý kiến cho rằng cần hỗ trợ chuyển đổi số, mở lớp tập huấn bán hàng online, chụp ảnh, quay video sản phẩm; gắn với du lịch trải nghiệm, đưa học sinh, khách quốc tế đến tận xưởng để tự tay làm đèn; xây dựng thương hiệu tập thể, hình thành nhãn hiệu "Lồng đèn Phú Bình" thay vì mạnh ai nấy làm.



