Lồng đèn truyền thống Phú Bình chật vật tìm chỗ đứng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Lồng đèn truyền thống Phú Bình chật vật tìm chỗ đứng

Ngọc Phượng - Mỹ Tiên

(NLĐO) - Thói quen mua sắm của người dân chuyển sang sàn thương mại điện tử với hàng công nghiệp giá rẻ khiến nghề làm lồng đèn truyền thống Phú Bình điêu đứng

Mỗi mùa Trung thu, ánh sáng lung linh của những chiếc lồng đèn thủ công vẫn len lỏi trong từng con hẻm nhỏ ở khu Phú Bình, phường Hoà Bình, TP HCM. Nhưng khi thói quen mua sắm của người dân dần chuyển sang sàn thương mại điện tử, nghề làm lồng đèn truyền thống đang chật vật tìm chỗ đứng trước sức ép từ hàng công nghiệp giá rẻ.

Ký ức tuổi thơ giữa phố thị

Từ tre, kẽm, giấy kiếng màu, những gia đình gắn bó lâu đời với nghề làm lồng đèn như cô Nguyễn Thị Ánh Loan – Nguyễn Thị Bích, vợ chồng chú Sỹ – cô Dung hay anh em nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành – Nguyễn Trọng Bình vẫn ngày đêm miệt mài. 

Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 1.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 2.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 3.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 4.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 5.

Đa dạng mẫu mã lồng đèn truyền thống

Sản phẩm này không chỉ là món đồ chơi mà còn là ký ức tuổi thơ của nhiều người. Thế nhưng, sự trỗi dậy của thị trường online với vô vàn mẫu mã công nghiệp, giá rẻ và tiện lợi đã khiến lồng đèn thủ công rơi vào thế yếu. 

"Tôi cũng muốn đưa lồng đèn lên mạng xã hội, nhưng không biết cách làm. Phí vận chuyển cao, bán cho khách lẻ khó kham nổi" – chú Sỹ thở dài.

Giữ nghề trong gian khó

Theo nghệ nhân Nguyễn Trọng Thành - người gắn bó gần 50 năm với nghề, sự xuất hiện của lồng đèn Trung Quốc từ cuối thập niên 1990 đã khiến phố lồng đèn truyền thống Phú Bình ảnh hưởng nặng nề. Sản phẩm có nhạc, phát sáng khiến nhiều người tiêu dùng chạy theo, buộc không ít gia đình bỏ nghề. Phải mất gần 10 năm, khi khách hàng quay lại với lồng đèn truyền thống, ông cùng em trai mới tiếp tục niềm đam mê. 

Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 6.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Trọng Thành đang trang trí cho chiếc lồng đèn bươm bướm của mình

Gia đình cô Loan thì duy trì nghề bằng cách vừa bán lẻ vừa bỏ mối cho người quen. Còn gia đình chú Sỹ, đời thứ ba theo nghề, cũng phải xoay xở đủ đường để duy trì sản xuất, dù giá cả chưa tương xứng với công sức bỏ ra. 

"Thu nhập bấp bênh, nhiều lúc tôi phải làm thêm nghề khác mới đủ trang trải cuộc sống" – chú Sỹ ưu tư. 

Dẫu vậy, điểm chung giữa các nghệ nhân là tình yêu nghề. "Còn người yêu lồng đèn, nghề vẫn còn sống" – chú Sỹ khẳng định - "Chúng tôi rất mong chính quyền hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm để an tâm gắn bó với nghề". Trong khi đó, cô Loan thì hy vọng có kênh quảng bá trên mạng để nhiều người biết đến.

Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 8.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 9.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 10.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 11.
Làng nghề lồng đèn truyền thống Phú Bình cần cú hích từ thương mại điện tử - Ảnh 12.

Gia đình chú Sỹ đang chuẩn bị những công đoạn cuối trước khi xuất hàng 

Trung thu sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu ánh sáng từ những chiếc lồng đèn tre, giấy. Giữ nghề trong thời đại số không chỉ là sinh kế, mà còn là cách bảo tồn một nét văn hóa gắn liền với ký ức tuổi thơ Việt. Nếu được chắp thêm đôi cánh thương mại điện tử, lồng đèn truyền thống  không chỉ sáng trong những con hẻm nhỏ, mà hoàn toàn có thể vươn ra thế giới.

Cần một "cú hích"

Trong bối cảnh thói quen tiêu dùng ngày càng dịch chuyển sang không gian số, việc đưa sản phẩm làng nghề truyền thống lên các nền tảng thương mại điện tử không còn là lựa chọn mà là yêu cầu tất yếu. Thương mại điện tử giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và người mua, giảm bớt sự phụ thuộc vào khâu trung gian.

Đây cũng là cách để các hộ làm nghề tiếp cận lớp khách hàng trẻ, vốn quen với việc mua sắm qua mạng xã hội và sàn trực tuyến. Nếu biết tận dụng lợi thế từ các kênh số, kết hợp với những câu chuyện văn hóa, giá trị tinh thần của lồng đèn Phú Bình, làng nghề hoàn toàn có thể xây dựng hình ảnh thương hiệu bền vững, vừa bảo tồn di sản, vừa tạo sinh kế ổn định cho nhiều thế hệ nghệ nhân.

Để lồng đèn truyền thống không bị bỏ lại phía sau, nhiều ý kiến cho rằng cần hỗ trợ chuyển đổi số, mở lớp tập huấn bán hàng online, chụp ảnh, quay video sản phẩm; gắn với du lịch trải nghiệm, đưa học sinh, khách quốc tế đến tận xưởng để tự tay làm đèn; xây dựng thương hiệu tập thể, hình thành nhãn hiệu "Lồng đèn Phú Bình" thay vì mạnh ai nấy làm.


Tin liên quan

Lồng đèn"hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?

Lồng đèn"hot trend" mùa Trung Thu 2025 có gì mới?

(NLĐO)- Dù còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Trung Thu nhưng thị trường lồng đèn đã bắt đầu sôi động.

Lồng đèn trung thu vào mùa

Thị trường lồng đèn trung thu đang bước vào cao điểm khi nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, nhà sách bắt đầu bày bán hàng loạt sản phẩm ở những vị trí bắt mắt.

Tạm giữ 1.500 lồng đèn trung thu không đảm bao an toàn

(NLĐO) - Số lượng lồng đèn trung thu không bảo đảm an toàn cho người sử dụng lên đến 1.500 cái.

lồng đèn Phú Bình thương mại điện tử mạng xã hội người tiêu dùng chuyển đổi số lồng đèn truyền thống Phú Bình lồng đèn truyền thống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo