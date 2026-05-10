Long Đẹp Trai, Hoàng Long, Nàng Mơ… thử sức với phim đam mỹ

Long Đẹp Trai, Nàng Mơ hồi hộp thử vai

Buổi thử vai trực tiếp của phim "Chờ người dấu yêu" diễn ra ngày 10-5 tại TP HCM, quy tụ hơn 500 hồ sơ đăng ký. Ê-kíp đoàn phim đã chọn lọc và mời những hồ sơ đạt yêu cầu, phù hợp với tiêu chí để mời đến thử vai trực tiếp.

Trong đó, diễn viên Long Đẹp Trai xuất hiện với mong muốn thử vai ông Quốc - một người cha khó tính, thương con nhưng cảm xúc đó giấu kín, không để lộ ra ngoài nhiều.

"Tôi thấy vai diễn phù hợp với độ tuổi của mình. Tôi cũng đã tham gia một vai tương tự như thế trong phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải. Dù là diễn viên nhiều năm, đi thử vai, tôi vẫn hồi hộp như thí sinh đi thi. Tôi có tự tin chút nào đó thôi còn đậu hay rớt vai thì khó biết được" - diễn viên Long Đẹp Trai thổ lộ.

Diễn viên Hoàng Long - từng tham gia phim "Sức bật trái tim", "Bus: Chuyến xe một chiều". Hoàng Long thử vai cùng bạn diễn Quang Anh.

Diễn viên Nàng Mơ (tên thật Trà My) - từng đóng phim "Thế hệ kỳ tích", đến thử vai Nguyệt. "Nguyệt là một cô gái trẻ nhưng có số phận bi thương. Tôi hồi hộp chờ đến lượt mình thử vai" - Nàng Mơ kể.

"Chờ người dấu yêu" là phim hợp tác Việt Nam - Thái Lan. Phim do Việt Nam sản xuất 100% nhưng bối cảnh thì quay ở Chiang Mai của Thái Lan và Đảo Phú Quý của Việt Nam. Phim có 4 diễn viên Thái Lan và còn lại là diễn viên Việt Nam.

"Tôi rất thích Thái Lan, muốn làm một phim để khán giả thấy được văn hóa Việt Nam, Thái Lan. Phim thể loại hành trình, quay ở Thái Lan 40% và Việt Nam 60%. Khán giả sẽ theo dõi hành trình tình yêu giữa Thiên và Nghĩa. Chúng tôi muốn tìm kiếm nam diễn viên có thể diễn bằng mắt nhiều bởi có những phân đoạn diễn viên không nói nhiều, chỉ nhìn ánh mắt cũng giúp khán giả hiểu cảm xúc nhân vật" - đạo diễn Hồ Sĩ Hậu cho biết.

Đạo diễn nói thêm nếu ngày 10-5 vẫn chưa tìm được các diễn viên ưng ý, ê-kíp sẽ có thêm buổi tuyển chọn thứ hai. Phim sẽ ra rạp năm 2027.