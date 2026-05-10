Giải trí

Dấu ấn Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3

Thùy Trang

(NLĐO)- Lâm Quang Nhật - từ nhà vô địch Sprint Triathlon Quốc gia đến thành tích 4h13 đầu tiên của Việt Nam tại IRONMAN 70.3.

Lâm Quang Nhật - tạo nên dấu ấn lịch sử tại IRONMAN 70.3 Việt Nam 2026

Dấu ấn Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3 - Ảnh 1.

Lâm Quang Nhật trên đường đua

Là một trong những giải đấu sức bền danh giá hàng đầu khu vực, IRONMAN 70.3 (diễn ra sáng 10-5) với 4.700 VĐV trong nước và quốc tế, bao gồm ba nội dung thi đấu liên tiếp: 1,9km bơi, 90km đạp xe và 21,1km chạy bộ.

Xuất hiện tại mùa giải năm nay, Lâm Quang Nhật nhận được nhiều sự chú ý khi anh quyết định thử thách bản thân ở Triathlon cự ly trung bình - bước chuyển hoàn toàn khác biệt so với hệ Sprint Triathlon trước đó. 

Không ngoài mong đợi, Lâm Quang Nhật đã hoàn thành xuất sắc cả ba nội dung thi đấu và chính thức trở thành VĐV nam người Việt Nam đầu tiên đạt thành tích 4 giờ 13 phút 44 giây, giành hạng nhì chung cuộc trên trọn vẹn các nội dung 1.900 m bơi, 90 km đạp xe và 21,1km chạy bộ tại IRONMAN 70.3 Vietnam năm nay.

Dấu ấn Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3 - Ảnh 2.

Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3

Chia sẻ về quyết định chuyển sang thử sức ở cự ly trung bình, Lâm Quang Nhật cho biết: "Tôi tin bản thân mình vẫn có thể duy trì vị thế Huy chương vàng Triathlon Quốc gia ở cự ly Sprint và tiếp tục phá kỷ lục Quốc gia do chính mình nắm giữ. Tuy nhiên, việc nâng khối lượng lên cự ly trung bình khi nền tảng tích lũy chưa đủ cũng là một rủi ro rất lớn. Chỉ cần mắc sai lầm khi chọn thời điểm hoặc sắp xếp lịch thi đấu, tôi hoàn toàn có thể đánh mất phong độ ở cả Sprint Triathlon lẫn IRONMAN 70.3."

Lâm Quang Nhật đợi 7 năm để thống trị cự ly 70.3

Để chuẩn bị cho IRONMAN 70.3 nửa đầu năm 2026 nhưng vẫn duy trì nền tảng Sprint hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao Toàn Quốc nửa cuối năm 2026, Lâm Quang Nhật đã phải điều chỉnh đáng kể về giáo án tập luyện, thể lực và dinh dưỡng.

Với tinh thần "Anything is Possible" cùng lợi thế từ nền tảng bơi chuyên nghiệp, cựu kình ngư nhanh chóng vươn lên dẫn đầu ở nội dung bơi 1.900m khi chỉ mất 22 phút 44 giây, đạt pace 1:12/100m, qua đó tạo lợi thế đáng kể trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Dấu ấn Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3 - Ảnh 3.

Dấu ấn của Lâm Quang Nhật ở IRONMAN 70.3

Bước sang phần đạp xe 90km, nam VĐV tiếp tục cho thấy sự ổn định về cadence lẫn khả năng phân phối thể lực. Sau nửa chặng đua, VĐV Rodrigo Acevedo - là VĐV từng đạt thành tích tốt nhất tại IRONMAN 70.3 Wacao năm 2016 với 3 giờ 31 phút, tạm vượt lên dẫn đầu với tốc độ trung bình 44,22km/h. 

Dù vậy, Lâm Quang Nhật vẫn duy trì vị trí nhóm đầu với thành tích đạp xe 2 giờ 12 phút 17 giây, đạt tốc độ trung bình 40,91km/h, xếp thứ hai ở nội dung này và tạo khoảng cách gần 1 phút so với VĐV Jed Radbone ở phía sau.

Hạng mục cuối cùng là chạy 21,1km, Lâm Quang Nhật cán đích phần chạy bộ với thành tích 1:33:34, đạt pace trung bình 4:21 phút/km. Anh đã xuất sắc giành hạng nhì chung cuộc với tổng thời gian 4:13:44 - cột mốc nhanh nhất lịch sử của VĐV Việt Nam tại IRONMAN 70.3 Vietnam.

Từ một nhà vô địch Sprint Triathlon Quốc gia, Lâm Quang Nhật đã khẳng định năng lực thi đấu toàn diện khi chinh phục IRONMAN 70.3 Việt Nam - cột mốc đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng sang Triathlon cự ly trung bình, đồng thời minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về thể lực, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu trong hành trình bứt phá giới hạn bản thân.

Diễn viên Khả Ngân khiến khán giả "choáng"

(NLĐO) - Khả Ngân lập thành tích ấn tượng tại IRONMAN Sprint Đà Nẵng, chinh phục 3 môn phối hợp trong chưa đầy 2 giờ.

