HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – "Ngọc nữ màn ảnh Việt" Ninh Dương Lan Ngọc có chút bối rối tại buổi giao lưu, giới thiệu dự án phim "Mật mã Đông Dương".

Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Phim "Mật mã Đông Dương" có buổi giao lưu, giới thiệu dự án tại TP HCM vào chiều ngày 8-5. Sự kiện quy tụ đại diện Điện ảnh Công an nhân dân, đạo diễn Trần Ka My, dàn diễn viên: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, Lương Gia Huy, Dương Yến Ngọc… NSƯT Huỳnh Đông vắng mặt nhưng có gửi video clip chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, diễn viên Quang Tuấn dí dỏm chia sẻ: "Tôi với Ninh Dương Lan Ngọc đang trong thời gian "tìm hiểu" nhau, tôi có xin phép vợ trong thời gian này sẽ tìm hiểu Ngọc. Đây là dự án quan trọng với tôi, đạo diễn Ka My và cũng là trọng điểm của Điện ảnh Công an nhân dân. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất".

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 1.

Ninh Dương Lan Ngọc tại buổi giao lưu. Ảnh: ĐPCC

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 2.

Cô rạng ngời, hào hứng với dự án tái xuất. Ảnh: ĐPCC

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 3.

Từ trái sang: Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Trâm Anh

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 4.

Từ trái sang: Trâm Anh, Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 5.

Quang Tuấn phát biểu

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đang hoàn thiện từ từ cho nhân vật của mình, học hỏi thêm các kiến thức khác cùng các đồng nghiệp để thể hiện tốt nhất vai diễn.

"Vai diễn của tôi không xuất phát tại Việt Nam. Về kết nối tình cảm giữa tôi và Quang Tuấn thì trong running man, Quang Tuấn vào vai út còn tôi thứ tư nên gọi nhau chị em, rất thân thiết. Trong phim này, chúng tôi đối đầu nhau một chút. Tôi không có các cảnh hành động hay cảnh nào ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Đây là phim tình báo chiến lược nên đấu trí nhiều hơn so với hành động" – Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ.

Ngay từ lúc đầu buổi giao lưu, Ninh Dương Lan Ngọc khá hồi hộp, cô nói sai tên phim từ "Mật mã Đông Dương" thành "Bí mật Đông Dương". Khi hé lộ nhiều hơn đôi chút về phim, về nhân vật, cô lại thấy mình mắc lỗi nên bối rối xin lỗi đến nhà sản xuất. Dù vậy, vẻ dễ thương, hóm hỉnh của Ninh Dương Lan Ngọc mang đến sự thoải mái hơn cho buổi giao lưu.

Ninh Dương Lan Ngọc nói nhầm tên phim

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ vai diễn

Đây là tác phẩm tái xuất của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau 4 năm vắng bóng. Trước đó, cô tâm sự rằng khi thấy năng lực chững lại, thay vì kiệt sức thể hiện những vai diễn na ná nhau, chủ động giảm bớt dự án. Cô tập trung đi học diễn xuất và tham gia gameshow, chuyển hướng để tiếp thu nguồn năng lượng tích cực. Sau thời gian nạp năng lượng, cô thấy "Mật mã Đông Dương" là tác phẩm ấn tượng để quay trở lại nên quyết định tham gia.

"Mật mã Đông Dương" không phải phiên bản điện ảnh của tác phẩm truyền hình "Tận hiến"

"Mật mã Đông Dương" do Trần Ka My đạo diễn, lấy cảm hứng từ 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01, đã được giải mật. 

Hai nguyên mẫu có thật là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc và ông Quang Hải (tên thật là Nguyễn Đức Tô) - cán bộ trinh sát điệp báo nổi tiếng thuộc lực lượng Công an Bình Trị Thiên. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc cũng là nguyên mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành trong bộ phim tình báo "Tận hiến" phát sóng trên VTV3.

Trung tá Trần Nam Chung - Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân cho biết

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 6.

Ê-kíp phim

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 7.

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 8.

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 9.

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 10.

Diễn viên Lương Gia Huy

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 12.

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 13.

Dương Yến Ngọc (bìa phải)

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 14.

Quang Tuấn đóng nam chính

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 15.

Vợ chồng Quang Tuấn

Quang Tuấn công bố "tìm hiểu" Ninh Dương Lan Ngọc, "ngọc nữ" bối rối xin lỗi - Ảnh 16.

Diễn viên Kiều Trinh là khách mời sự kiện

Nội dung của "Mật mã Đông Dương" nói về Trần Thắng - một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một "bóng ma" vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào – quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương.

Đạo diễn Trần Ka My khẳng định đây không phải là phiên bản điện ảnh của tác phẩm truyền hình "Tận hiến", hai phim khác biệt. Anh không chọn diễn viên có ngoại hình nhìn vào "có nét" tình báo hay phải mang nét cũ kỹ để tạo cảm giác người của những năm 1960. Anh quan tâm họ phải phù hợp với nhân vật, đúng với tinh thần nhân vật.

Việc cả ba diễn viên nữ trong phim gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Dương Yến Ngọc đều có người thân làm việc trong ngành công an được ê-kíp cho biết là ngẫu nhiên. Bởi khi được chọn vào vai diễn, đạo diễn cũng không biết việc này, chỉ khi các nữ diễn viên chia sẻ thì tất cả mới biết.

Tại sự kiện, ê-kíp khởi động chiến dịch cộng đồng "Anh hùng ca". Họ mời các bạn trẻ sáng tạo nội dung kể về những chiến sĩ, tình báo viên và những con người âm thầm cống hiến cho Tổ quốc. Chiến dịch hướng đến mục tiêu 100.000 nội dung, tạo dấu ấn cộng đồng lớn và đạt Kỷ lục Guiness.

Phim ra rạp dịp lễ 30-4-2027.

Tin liên quan

Chiếc váy 300 triệu đồng của Ninh Dương Lan Ngọc

Chiếc váy 300 triệu đồng của Ninh Dương Lan Ngọc

(NLĐO) - Lan Ngọc gây chú ý với mẫu váy gần 300 triệu đồng trên thảm đỏ Male Icon Awards 2025.

Ninh Dương Lan Ngọc tỏa sắc kiêu sa

(NLĐO)- Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng mạnh với diện mạo quý phái và kiêu sa tại sự kiện ở Thái Lan.

Ninh Dương Lan Ngọc bùng nổ nhan sắc

(NLĐO)- Giải mã sức hút của Ninh Dương Lan Ngọc tại sự kiện thời trang hot nhất tháng 4.

tình báo Ninh Dương Lan Ngọc Quang Tuấn Trâm Anh phim "Mật mã Đông Dương"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo