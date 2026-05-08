Ninh Dương Lan Ngọc tái xuất sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng

Phim "Mật mã Đông Dương" có buổi giao lưu, giới thiệu dự án tại TP HCM vào chiều ngày 8-5. Sự kiện quy tụ đại diện Điện ảnh Công an nhân dân, đạo diễn Trần Ka My, dàn diễn viên: Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam, Lương Gia Huy, Dương Yến Ngọc… NSƯT Huỳnh Đông vắng mặt nhưng có gửi video clip chia sẻ.

Tại buổi giao lưu, diễn viên Quang Tuấn dí dỏm chia sẻ: "Tôi với Ninh Dương Lan Ngọc đang trong thời gian "tìm hiểu" nhau, tôi có xin phép vợ trong thời gian này sẽ tìm hiểu Ngọc. Đây là dự án quan trọng với tôi, đạo diễn Ka My và cũng là trọng điểm của Điện ảnh Công an nhân dân. Tôi sẽ cố gắng học hỏi, trau dồi, hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất".

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cho biết đang hoàn thiện từ từ cho nhân vật của mình, học hỏi thêm các kiến thức khác cùng các đồng nghiệp để thể hiện tốt nhất vai diễn.

"Vai diễn của tôi không xuất phát tại Việt Nam. Về kết nối tình cảm giữa tôi và Quang Tuấn thì trong running man, Quang Tuấn vào vai út còn tôi thứ tư nên gọi nhau chị em, rất thân thiết. Trong phim này, chúng tôi đối đầu nhau một chút. Tôi không có các cảnh hành động hay cảnh nào ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất. Đây là phim tình báo chiến lược nên đấu trí nhiều hơn so với hành động" – Ninh Dương Lan Ngọc hé lộ.

Ngay từ lúc đầu buổi giao lưu, Ninh Dương Lan Ngọc khá hồi hộp, cô nói sai tên phim từ "Mật mã Đông Dương" thành "Bí mật Đông Dương". Khi hé lộ nhiều hơn đôi chút về phim, về nhân vật, cô lại thấy mình mắc lỗi nên bối rối xin lỗi đến nhà sản xuất. Dù vậy, vẻ dễ thương, hóm hỉnh của Ninh Dương Lan Ngọc mang đến sự thoải mái hơn cho buổi giao lưu.

Đây là tác phẩm tái xuất của "ngọc nữ màn ảnh Việt" sau 4 năm vắng bóng. Trước đó, cô tâm sự rằng khi thấy năng lực chững lại, thay vì kiệt sức thể hiện những vai diễn na ná nhau, chủ động giảm bớt dự án. Cô tập trung đi học diễn xuất và tham gia gameshow, chuyển hướng để tiếp thu nguồn năng lượng tích cực. Sau thời gian nạp năng lượng, cô thấy "Mật mã Đông Dương" là tác phẩm ấn tượng để quay trở lại nên quyết định tham gia.

"Mật mã Đông Dương" không phải phiên bản điện ảnh của tác phẩm truyền hình "Tận hiến"

"Mật mã Đông Dương" do Trần Ka My đạo diễn, lấy cảm hứng từ 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01, đã được giải mật.

Hai nguyên mẫu có thật là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc và ông Quang Hải (tên thật là Nguyễn Đức Tô) - cán bộ trinh sát điệp báo nổi tiếng thuộc lực lượng Công an Bình Trị Thiên. Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thiệu Giốc cũng là nguyên mẫu cho nhân vật Nguyễn Thành trong bộ phim tình báo "Tận hiến" phát sóng trên VTV3.

Nội dung của "Mật mã Đông Dương" nói về Trần Thắng - một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một "bóng ma" vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương. Bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào – quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương.

Đạo diễn Trần Ka My khẳng định đây không phải là phiên bản điện ảnh của tác phẩm truyền hình "Tận hiến", hai phim khác biệt. Anh không chọn diễn viên có ngoại hình nhìn vào "có nét" tình báo hay phải mang nét cũ kỹ để tạo cảm giác người của những năm 1960. Anh quan tâm họ phải phù hợp với nhân vật, đúng với tinh thần nhân vật.

Việc cả ba diễn viên nữ trong phim gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Dương Yến Ngọc đều có người thân làm việc trong ngành công an được ê-kíp cho biết là ngẫu nhiên. Bởi khi được chọn vào vai diễn, đạo diễn cũng không biết việc này, chỉ khi các nữ diễn viên chia sẻ thì tất cả mới biết.