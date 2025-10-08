HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều khu dân cư bị cô lập, nhà dân, ô tô chìm trong "biển nước"

Như Quỳnh

(NLĐO) - Mưa lớn, nước đổ về cuồn cuộn, nhiều tuyến đường, nhà dân, ô tô ngập chìm trong nước lũ.

Chiều tối 7-10, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng bão số 11 Matmo, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức họp khẩn nhằm đánh giá toàn diện tình hình, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 1.

Nhiều khu dân cư ở Thái Nguyên bị nước lũ cô lập. Ảnh: MXH

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 2.

Người dân trèo lên nóc nhà khi nước lũ dâng cao. Nguồn: MXH

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng gia cố đê ngăn nước tràn vào khu dân cư. Nguồn: MXH

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đang lên chậm, tuy nhiên một số xã khu vực phía Nam có khả năng ngập sâu trong những ngày tới. Dù các địa phương đã có sự chủ động từ sớm trong công tác ứng phó, song do lượng mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, diễn biến thời tiết phức tạp nên gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Toàn tỉnh Thái Nguyên có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương; nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Thái Nguyên, cho biết mực nước ở nhiều nơi đã vượt báo động cấp 3, diễn biến mưa lũ còn rất phức tạp, cần tuyệt đối không chủ quan. Các địa phương phát huy tối đa phương châm "4 tại chỗ" - chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ - trong đó tập trung ưu tiên đảm bảo lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm cho người dân vùng còn bị chia cắt, cô lập.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 4.

Nhiều xe ô tô ngập trong nước lũ. Nguồn: MXH

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 5.

Các tuyến phố ở Thái Nguyên ngập chìm trong "biển nước". Nguồn: MXH

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh vào cuộc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân lên hàng đầu. Không được chủ quan, lơ là, sau mưa lũ là nguy cơ sạt lở đất, sụt lún, cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn.

Sáng nay 8-10, dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều khu vực ở Thái Nguyên vẫn chìm trong "biển nước". Giao thông tê liệt vì đường ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 6.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 7.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 8.

Nước lũ đổ về cuồn cuộn, nhiều nhà dân, ô tô ngập chìm trong "biển nước" - Ảnh 9.

 

Tin liên quan

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh

Thực hư thông tin vỡ đê ở Bắc Ninh

(NLĐO) - Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vỡ đê ở xã Tiên Lục, Bắc Ninh, song cơ quan chức năng bác bỏ thông tin trên.

Những tiếng kêu cứu khẩn cấp khi Thái Nguyên bị ngập lụt nặng

(NLĐO) - Những lời kêu cứu khi người thân ở Thái Nguyên đang bị mắc kẹt giữa mênh mông nước, khi nước lũ chuẩn bị nhấn chìm mái khiến ai cũng thấy nhói lòng.

Vì sao xảy ra mưa dông gây ngập lụt diện rộng ở Hà Nội?

(NLĐO) - Hội tụ gió kinh hướng của hoàn lưu hậu bão số 11 Matmo và đới gió Đông Nam ẩm của áp cao cận nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở Hà Nội.

người bị thương diễn biến phức tạp người mất tích khắc phục hậu quả nước lũ dâng cao bão số 11
