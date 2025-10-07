Vì sao xảy ra mưa dông gây ngập lụt diện rộng ở Hà Nội?

Trưa ngày 7-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp, sau đó là vùng thấp, nhưng hoàn lưu sau bão vẫn gây tác động gây mưa lớn ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.



Người dân Phú Đô, Hà Nội phải đu thang thoát ra ngoài để đảm bảo an toàn. Ảnh: Văn Duẩn

Lượng mưa tại một số nơi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh đều lớn. Trong đó, đặc biệt Thái Nguyên và Hà Nội là hai địa phương có lượng mưa cao nhất theo thống kê đến thời điểm hiện tại.

Tại Thái Nguyên, lượng mưa tích lũy từ 19 giờ ngày 6-10 đến 9 giờ sáng nay 7-10 có nơi vượt 400 mm, cao nhất đạt khoảng 450 mm.

Tại Hà Nội, trạm Mễ Trì đo được 261,6 mm, trạm Sóc Sơn đạt 242,4 mm. Mưa lớn tập trung trong khoảng từ 2–3 giờ sáng đến sáng sớm nay.

Nguyên nhân gây mưa được chuyên gia Mai Văn Khiêm nhận định tương tự như hoàn lưu sau bão số 10.

Khi bão số 11 suy yếu thành vùng thấp phía Bắc, di chuyển sang phía Tây, hình thành hệ thống hội tụ kinh hướng giữa hoàn lưu sau bão và rìa phía Tây của áp cao cận nhiệt đới. Hai hệ thống này hội tụ, gây mưa lớn tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội.

"Do hội tụ kinh hướng mạnh, gió Đông Nam liên tục đưa ẩm từ biển vào đất liền, hình thành vùng đối lưu mạnh gây ra hiện tượng sấm sét, gió giật trong đêm qua và sáng nay. Cơ chế này tương tự như đợt mưa rạng sáng 30-9 sau bão số 10" - ông Khiêm cho biết.

So sánh trận mưa ngày 7-10 với trận mưa 30-9

Tuy nhiên, chuyên gia Mai Văn Khiêm nhận định nếu so sánh lượng mưa lần này với đợt 30-9 thì quy mô mưa diện rộng tại Hà Nội không lớn bằng. Mưa hôm nay tập trung chủ yếu ở khu vực Mỹ Trì, Mỹ Đình, kéo sang Hà Đông và một số điểm phía Tây thành phố.

Cường độ mưa 1 giờ lớn nhất ngày 30-9 đo tại trạm Định Công là 101,4 mm/giờ. Sáng nay, tại trạm Mễ Trì, từ 5–6 giờ ghi nhận 108 mm, cao hơn một chút.

Tuy nhiên, tổng lượng mưa đợt này đến nay vẫn thấp hơn so với ngày 30-9. Cường suất mưa cao tập trung ở khu vực Mễ Trì - Mỹ Đình, khiến khu vực này ngập sâu trong sáng 7-10.

Dự báo, vùng hội tụ kinh hướng vẫn còn duy trì trong chiều và đêm nay, nên mưa vẫn tiếp diễn trên diện rộng. Tuy nhiên, cường độ mưa được dự báo sẽ giảm dần. Trong chiều và đêm nay 7-10, mưa vẫn còn nhưng lượng không lớn như sáng nay. Sáng mai 8-10 có thể tiếp tục có mưa vừa, song không còn mưa lớn như ngày hôm nay.

Hiện cơ quan khí tượng tiếp tục cập nhật dữ liệu quan trắc mới nhất để theo dõi diễn biến mưa.