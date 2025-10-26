Ngày 26-10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa chiếc xe máy của người dân lê khỏi "hố tử thần" .

Clip: Đưa chiếc xe máy bị "hố tử thần" nuốt chửng lên bờ

Trước đó, chiều cùng ngày, một người dân điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 24C (đường nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi), khi đến khu vực mố cầu Ca Da đoạn qua địa phận thôn Sông Y (xã Trà Tân) thì bất ngờ mố cầu bị sập, xuất hiện "hố tử thần" rất lớn. Lúc này, người điều khiển xe máy kịp thời nhảy thoát được lên bờ, riêng chiếc xe máy bị rớt xuống hố, bị đất đá đè chồng lên.

Chiếc xe máy bị rớt xuống "hố tử thần"

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường động viên người đi đường, đồng thời huy động xe múc hỗ trợ người gặp nạn đưa chiếc xe máy lên bờ. Chính quyền địa phương cũng tiến hành căng dây cảnh báo nguy hiểm, cấm phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy một khoảnh đường rộng lớn bị xé toạc, tạo thành "hố tử thần" sâu hoắm.

Ở bên dưới cầu, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy. Nếu lỡ không may bị rơi xuống cầu, nhiều khả năng sẽ bị dòng nước lũ cuốn trôi.