HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

Trần Thường

(NLĐO) – Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, một người dân ở Đà Nẵng suýt mất mạng do mố cầu bị sụp tạo thành hố tử thần, nuốt chửng chiếc xe máy.

Ngày 26-10, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) cho biết lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa chiếc xe máy của người dân lê khỏi "hố tử thần" .

Clip: Đưa chiếc xe máy bị "hố tử thần" nuốt chửng lên bờ

Trước đó, chiều cùng ngày, một người dân điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 24C (đường nối TP Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi), khi đến khu vực mố cầu Ca Da đoạn qua địa phận thôn Sông Y (xã Trà Tân) thì bất ngờ mố cầu bị sập, xuất hiện "hố tử thần" rất lớn. Lúc này, người điều khiển xe máy kịp thời nhảy thoát được lên bờ, riêng chiếc xe máy bị rớt xuống hố, bị đất đá đè chồng lên.

Hố tử thần ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy , một người thoát nạn kỳ diệu - Ảnh 1.

Hố tử thần ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy , một người thoát nạn kỳ diệu - Ảnh 2.

Chiếc xe máy bị rớt xuống "hố tử thần"

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường động viên người đi đường, đồng thời huy động xe múc hỗ trợ người gặp nạn đưa chiếc xe máy lên bờ. Chính quyền địa phương cũng tiến hành căng dây cảnh báo nguy hiểm, cấm phương tiện lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.

Theo hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy một khoảnh đường rộng lớn bị xé toạc, tạo thành "hố tử thần" sâu hoắm. 

Ở bên dưới cầu, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy. Nếu lỡ không may bị rơi xuống cầu, nhiều khả năng sẽ bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Tin liên quan

Nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, miền núi sạt lở khắp nơi

(NLĐO) – Nhiều thủy điện ở phía thượng nguồn thông báo xả lũ với lưu lượng lớn, nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, nhiều nơi nguy cơ bị ngập lụt.

CLIP: Mưa lớn nước đổ như thác ở Đà Nẵng, thủy điện xả lũ lên tới 4.500 m3/giây

(NLĐO) – Hàng loạt thủy điện ở TP Đà Nẵng thông báo xả điều tiết nước, trong đó thủy điện Đăk Mi 4 thông báo xả lũ từ 500 – 4.500 m3/giây.

Đà Nẵng mưa đặc biệt lớn, nhiều nơi sạt lở, thủy điện xả lũ lưu lượng "khủng"

(NLĐO) – Thủy điện Đăk Mi 4 ở Đà Nẵng thông báo xả nước điều tiết với lưu lượng từ 500 m3/giây đến 2.500 m3/giây.

Đà Nẵng lực lượng chức năng chính quyền địa phương người điều khiển hố tử thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo