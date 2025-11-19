HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Lũ lên nhanh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cứu nhân dân trên hết

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trong công điện khẩn về ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.

Sáng 19-11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công điện khẩn về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng trong mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều khu vực nước ngập đến mái nhà

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa đo được tại các trạm từ 19 giờ ngày 17 đến 19 giờ ngày 18-11 phổ biến 100-200 mm. Cá biệt, một số điểm mưa đặc biệt lớn như: Ea Ly: 578 mm; Sông Hinh 528,4 mm, Sơn Thành: 492 mm.

Hiện nay, mực nước lũ trên các sông Bàn Thạch, Kỳ Lộ, hạ lưu sông Ba và sông Sêrêpốk đang lên nhanh, nhiều nơi trên dưới BĐ3. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tại các sông Ba và sông Kỳ Lộ tiếp tục lên.

Hiện Quốc lộ 1 qua địa phận từ xã Ô Loan đến phường Sông Cầu đã bị ngập, ách tắc. Toàn bộ xe cộ qua đây đang bị mắc kẹt.

Trong khi đó trên địa bàn các xã thuộc huyện Đồng Xuân (cũ) đang bị ngập sâu. Có nơi ngập đến 4 m. Nhiều nhà dân đang bị chìm trong nước. Trên mạng xã hội, nhiều người dân đang kêu cứu. Lực lượng chức năng đang tìm cách tiếp cận để giải cứu người dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng trong mưa lũ - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là trên hết

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động, kịp thời triển khai công tác ứng phó. Đặc biệt là khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cần thiết theo phương châm "bốn tại chỗ" để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng trong mưa lũ - Ảnh 3.

Nhiều ngôi nhà chìm trong biển nước

Trong đó, huy động lực lượng bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt do lũ, ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời sơ tán những trường hợp cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm. Đồng thời, có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng trong mưa lũ - Ảnh 4.

Nhiều khu vực nước dâng lên 4 đến 5 m

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh khẩn trương có văn bản đề nghị các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh để kịp thời hỗ trợ. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục sơ tán người dân tại các khu vực ngập lụt ở các xã, phường phía Đông tỉnh.

Đêm 18 đến rạng sáng 19-11, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực nước dâng cao 4 đến 5 m, nhiều ngôi nhà chìm trong nước, người dân chạy lũ trong đêm.

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

(NLĐO) - Các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng

Nước lũ đổ về ồ ạt, nhà ngập tới mái ở Đắk Lắk

(NLĐO) - Nước lũ đổ về ồ ạt trong đêm khiến hàng ngàn ngôi nhà ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước

tỉnh Đắk Lắk ngập lụt mưa lớn kéo dài công điện khẩn
