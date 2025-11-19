HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng

Hồng Ánh

(NLĐO) - Các thủy điện khu vực Gia Lai, Đắk Lắk đang xả lũ với lưu lượng kinh khủng, cùng với mưa to tại chỗ khiến hạ du ngập nặng

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng - Ảnh 1.

Thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ với lưu lượng khủng khiếp, gần 9.800m3/giây

Theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến 8 giờ sáng nay (19-11), lưu lượng nước về hồ Thủy điện Sông Ba Hạ lên đến 9.900m3/ giây, trong khi mực nước hồ đã đạt đến cao trình thiết kế 104,99m so với mặt nước biển, nên Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ đang xả lũ về hạ du với lưu lượng khủng khiếp, gần 9.800m3/giây.

Trong khi đó, Nhà máy thủy điện Sông Hinh cũng đang xả nước về hạ du với lưu lượng 353m3/giây.

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng - Ảnh 2.

Thủy điện Sông Hinh cũng đang xả lũ với lưu lượng lớn

Vì vậy, chưa tính đến nước từ các con suối nhỏ nằm phía dưới cửa xả lũ của 2 thủy điện này, cùng lượng mưa tại chỗ thì chỉ riêng 2 nhà máy thủy điện Sông Hinh và Sông Ba Hạ đã xả về hạ du sông Ba trên 10.150m3/giây, gây ngập nặng cho vùng hạ du.

Cũng theo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk, hiện nhà máy thủy điện An Khê - Ka Nak (nằm trên địa bàn tỉnh Gia Lai) cũng đang xả lũ với lưu lượng lớn, 1.000m3/giây. Thủy điện Krông H'Năng cũng đang xả lũ với lưu lượng gần 1.400m3/giây.

Thủy điện xả lũ kinh hoàng, hạ du ngập nặng - Ảnh 3.

Mỗi giây, khu vực hạ du sông Ba đang gánh gần 10.200m3 nước xả ra từ các thủy điện

Hiện, các khu vực dọc sông Ba ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk (thuộc tỉnh Phú Yên cũ) đang bị ngập rất nặng. Hàng ngàn ngôi nhà đang chìm trong nước. Lực lượng chức năng đang căng mình di dời dân đến nơi an toàn.

Thượng nguồn mưa to, thủy điện xả lũ, hạ du nước lên nhanh

Thượng nguồn mưa to, thủy điện xả lũ, hạ du nước lên nhanh

(NLĐO) - Do thượng nguồn mưa to, lượng nước đổ về các hồ thủy lợi, thủy điện lớn nên buộc điều tiết về hạ du sông Hương, sông Bồ với lưu lượng lớn.

Huế thông báo tăng lưu lượng xả lũ của thuỷ điện Hương Điền trong vòng một giờ tới

(NLĐO) - Với lưu lượng điều tiết tăng dần lên 800-1.500 m3/s, dự kiến mực nước sông Bồ sẽ vượt mức báo động 2, người dân ở hạ du con sông này cần chú ý.

hồ thủy điện Nhà máy thủy điện tỉnh Phú Yên xả lũ thủy điện xả lũ khủng khiếp kinh hoàng
