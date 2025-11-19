HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước lũ đổ về ồ ạt, nhà ngập tới mái ở Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) - Nước lũ đổ về ồ ạt trong đêm khiến hàng ngàn ngôi nhà ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk chìm trong biển nước

Sáng 19-11, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục sơ tán người dân tại các khu vực ngập lụt ở các xã, phường phía Đông tỉnh.

- Ảnh 1.

Nhiều khu vực ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chìm trong biển nước

Đêm 18, rạng sáng 19-11, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Nhiều khu vực nước dâng cao 4 đến 5 mét, nhiều ngôi nhà chìm trong nước. Hàng ngàn người dân đã phải chạy lũ trong đêm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong 10 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 18-11 đến 5 giờ ngày 19-11 phổ biến 100-240 mm, có nơi lớn hơn như Hòa Mỹ Tây 401,4 mm, Hòa Đồng 273,4 mm. Phía Tây tỉnh Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ 19-11 đến ngày 21-11, khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi lớn hơn 300 mm. Phía Tây tỉnh có mưa, mưa vừa có nơi mưa to.

Hiện nay trên sông Ba, mực nước dao động theo điều tiết của thủy điện và hồ thủy lợi. Mực nước lúc 5 giờ tại các trạm như sau: Củng Sơn trên BĐ3 0,92 m, Phú Lâm dưới BĐ3 0,12 m. Trên sông Bàn Thạch tại trạm Hòa Mỹ Tây dưới BĐ3 0,6 m.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ tại các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba tiếp tục lên. Các xã thuộc hạ lưu sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch ngập lụt diện rộng. Nguy cơ lũ quét, sạt lở tại các nơi có địa hình dốc, ngập lụt tại các khu dân cư, một số tuyến đường tại các đô thị, chia cắt tại các tuyến đường liên xã, liên thôn.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo mực nước trên các sông suối trên toàn tỉnh đang ở mức rất cao, nước chảy siết, người dân hết sức chú ý khi tham gia giao thông và các hoạt động gần các ngầm tràn, ven sông suối, các nơi có địa hình đồi núi.

Một số hình ảnh tại các khu vực ngập lụt ở các xã, phường phía Đông Đắk Lắk

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

Tin liên quan

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

(NLĐO) - Lũ lớn bất ngờ đổ về trong đêm ở Gia Lai khiến phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện sạt lở nguy hiểm.

CLIP: Giải cứu 180 người dân ra khỏi vùng nguy hiểm trong đêm

(NLĐO) - Mưa lớn liên tục suốt 3 ngày qua khiến khu vực này bị ngập lụt, cô lập, có nguy cơ sạt lở đất nên hàng trăm người dân được tìm cách giải cứu

NÓNG: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê

(NLĐO) - Sức khỏe 11 người bị mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở trên đèo Khánh Lê vẫn tốt, lực lượng chức năng sẽ tiến hành đưa họ trở về Đà Lạt trong đêm 18-11

