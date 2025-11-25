Trong tình thế tuyệt vọng, người dân Thái Lan buộc phải thực hiện những hành động cực kỳ nguy hiểm. Một số người mạo hiểm đu bám dọc theo các sợi cáp treo lơ lửng giữa không trung để tìm đường thoát khỏi dòng nước lũ đang chảy xiết bên dưới.

Người dân mạo hiểm đu bám các sợi cáp treo lơ lửng giữa không trung. Ảnh: Thai PBS

Bên cạnh hành động đi dọc dây cáp kể trên, lũ lụt dâng nhanh còn gây ra những cuộc thoát hiểm đầy kịch tính.

Một gia đình gồm 5 thành viên, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá dỡ mái nhà để thoát ra ngoài.

Sau khi thoát lên mái nhà, họ dùng mảnh vải vẫy và kêu gọi sự giúp đỡ cho đến khi các nhân viên cứu hộ trên thuyền kịp thời phát hiện.

Gia đình 5 thành viên, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, phá dỡ mái nhà để thoát ra ngoài. Ảnh: Thai PBS

Toàn bộ quá trình giải cứu trên mái nhà đã được đài Thai PBS ghi lại bằng máy bay không người lái (drone) trong lúc phóng viên đài này đang khảo sát tình hình lũ lụt tại giao lộ Klong Hoi Khong.

Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi một nhân viên cứu hộ vô tình trượt chân và rơi xuống nước lũ nhưng anh đã kịp thời bơi và trèo trở lại để hoàn thành nhiệm vụ. Cả 5 người trong gia đình đó đã được đưa về nơi an toàn.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân đu dây cáp, phá mái nhà thoát hiểm (Clip: Thanh Long)

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực Thoongsao, nơi một nhóm cư dân lớn tuổi được phát hiện đang bám trụ trên mái nhà. Họ cũng phải phá dỡ mái nhà để tạo lối thoát hiểm.

Nhóm người cao tuổi mang theo cả thức ăn và trái cây, nhưng không rõ họ đã phải cầm cự trên đó trong bao nhiêu ngày.

Nhóm người lớn tuổi trên mái nhà tại Thoongsao. Ảnh: Thai PBS

Đưa một em bé 5 tháng tuổi ra khỏi căn nhà đang bị ngập lụt lên đến tầng hai tại Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Facebook

Để đánh giá chính xác mức độ tàn phá, Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan (GISTDA) đã tiến hành phân tích tình hình, chỉ ra rằng tác động của lũ lụt là sâu rộng và đặc biệt nghiêm trọng đối với sinh kế và cơ sở hạ tầng.

Dữ liệu ước tính cập nhật tính đến ngày 24-11 cho thấy quy mô thiệt hại nặng nề: có khoảng 150.230 người bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 25.102 hộ gia đình bị ngập lụt.

Mạng lưới giao thông cũng chịu tổn thất nặng nề với hơn 536 km đường bị hư hại, cùng với đó là các cơ sở vật chất thiết yếu như 47 trường học và 8 bệnh viện cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Đáng báo động nhất, kết quả phân tích cho thấy hầu hết khu vực quận Hat Yai đang nằm trong vùng "xanh đậm", cảnh báo về độ sâu lũ đạt từ 2 đến 3 mét, đặt tính mạng và tài sản người dân vào nguy cơ cao.

Hình ảnh về tình hình lũ lụt tại huyện Hat Yai. Ảnh: Thai PBS, Facebook