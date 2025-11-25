Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân đu dây cáp, phá mái nhà thoát hiểm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân đu dây cáp, phá mái nhà thoát hiểm

Huệ Bình

(NLĐO) – Tình hình lũ lụt tại huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla thuộc miền Nam Thái Lan, vẫn nghiêm trọng, khiến nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn.

Trong tình thế tuyệt vọng, người dân Thái Lan buộc phải thực hiện những hành động cực kỳ nguy hiểm. Một số người mạo hiểm đu bám dọc theo các sợi cáp treo lơ lửng giữa không trung để tìm đường thoát khỏi dòng nước lũ đang chảy xiết bên dưới.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 1.

Người dân mạo hiểm đu bám các sợi cáp treo lơ lửng giữa không trung. Ảnh: Thai PBS

Bên cạnh hành động đi dọc dây cáp kể trên, lũ lụt dâng nhanh còn gây ra những cuộc thoát hiểm đầy kịch tính.

Một gia đình gồm 5 thành viên, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phá dỡ mái nhà để thoát ra ngoài.

Sau khi thoát lên mái nhà, họ dùng mảnh vải vẫy và kêu gọi sự giúp đỡ cho đến khi các nhân viên cứu hộ trên thuyền kịp thời phát hiện.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 2.

Gia đình 5 thành viên, trong đó có một người phụ nữ lớn tuổi, phá dỡ mái nhà để thoát ra ngoài. Ảnh: Thai PBS

Toàn bộ quá trình giải cứu trên mái nhà đã được đài Thai PBS ghi lại bằng máy bay không người lái (drone) trong lúc phóng viên đài này đang khảo sát tình hình lũ lụt tại giao lộ Klong Hoi Khong.

Khoảnh khắc căng thẳng nhất là khi một nhân viên cứu hộ vô tình trượt chân và rơi xuống nước lũ nhưng anh đã kịp thời bơi và trèo trở lại để hoàn thành nhiệm vụ. Cả 5 người trong gia đình đó đã được đưa về nơi an toàn.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân đu dây cáp, phá mái nhà thoát hiểm (Clip: Thanh Long)

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại khu vực Thoongsao, nơi một nhóm cư dân lớn tuổi được phát hiện đang bám trụ trên mái nhà. Họ cũng phải phá dỡ mái nhà để tạo lối thoát hiểm.

Nhóm người cao tuổi mang theo cả thức ăn và trái cây, nhưng không rõ họ đã phải cầm cự trên đó trong bao nhiêu ngày.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 3.

Nhóm người lớn tuổi trên mái nhà tại Thoongsao. Ảnh: Thai PBS

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 4.

Nhóm người cao tuổi mang theo cả thức ăn và trái cây, nhưng không rõ họ đã phải cầm cự trên đó trong bao nhiêu ngày. Ảnh: Thai PBS

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 5.

Đưa một em bé 5 tháng tuổi ra khỏi căn nhà đang bị ngập lụt lên đến tầng hai tại Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Facebook

Để đánh giá chính xác mức độ tàn phá, Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian và Địa tin học Thái Lan (GISTDA) đã tiến hành phân tích tình hình, chỉ ra rằng tác động của lũ lụt là sâu rộng và đặc biệt nghiêm trọng đối với sinh kế và cơ sở hạ tầng.

Dữ liệu ước tính cập nhật tính đến ngày 24-11 cho thấy quy mô thiệt hại nặng nề: có khoảng 150.230 người bị ảnh hưởng trực tiếp và hơn 25.102 hộ gia đình bị ngập lụt.

Mạng lưới giao thông cũng chịu tổn thất nặng nề với hơn 536 km đường bị hư hại, cùng với đó là các cơ sở vật chất thiết yếu như 47 trường học và 8 bệnh viện cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Đáng báo động nhất, kết quả phân tích cho thấy hầu hết khu vực quận Hat Yai đang nằm trong vùng "xanh đậm", cảnh báo về độ sâu lũ đạt từ 2 đến 3 mét, đặt tính mạng và tài sản người dân vào nguy cơ cao.

Hình ảnh về tình hình lũ lụt tại huyện Hat Yai. Ảnh: Thai PBS, Facebook

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 6.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 7.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 8.

Lũ lịch sử ở Thái Lan: Người dân trèo cáp, phá mái nhà thoát hiểm - Ảnh 9.

Tin liên quan

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ

(NLĐO) - Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia cho biết hơn 12.000 người tại 8 bang Malaysia bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Lũ lụt tấn công Campuchia, Thái Lan

Theo Phnom Penh Post, ít nhất 20.000 ha lúa và sắn ở tỉnh Siem Reap - Campuchia đã bị thiệt hại khi lượng mưa lớn từ 2 cơn bão gây ra lũ lụt diện rộng.

Tổng thống Philippines mạnh tay trị tham nhũng cơ sở hạ tầng chống lũ

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết cựu nghị sĩ cáo buộc ông biển thủ quỹ cơ sở hạ tầng chống lũ nên về nước và chứng minh lời nói.

lũ lụt cứu hộ Thái Lan khu vực bị cô lập
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo