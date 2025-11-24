HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Tổng thống Philippines mạnh tay trị tham nhũng cơ sở hạ tầng chống lũ

Phương Linh

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết cựu nghị sĩ cáo buộc ông biển thủ quỹ cơ sở hạ tầng chống lũ nên về nước và chứng minh lời nói.

“Ông ta nên trở về nước và đối mặt với cáo buộc của mình. Nếu ông ta muốn nói gì đó, cứ việc. Sao lại trốn đi xa tới vậy? Tôi không trốn tránh gì cả. Nếu các người muốn buộc tội gì tôi, tôi ở đây này” - Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chia sẻ trong một cuộc họp báo ngày 24-11.

“Ai cũng có thể lên mạng và đưa ra đủ loại tuyên bố, nói đi nói lại đủ thứ. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hãy chứng minh đi, hãy về nhà đi” - ông Marcos nói thêm.

Trước đó, hôm 21-11, ông Marcos đã ra lệnh bắt giữ cựu nghị sĩ Zaldy Co và 17 người khác bị cáo buộc tham gia đường dây tham nhũng các cơ sở hạ tầng chống lũ. Cùng ngày 24-11, nhà lãnh đạo Philippines cho biết 7 nghi phạm đã bị bắt giữ, trong khi những người khác vẫn còn lẩn trốn.

Tổng thống Philippines thách thức người tố cáo - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Ảnh: AP

Trong video đăng tải trên mạng xã hội, ông Co lặp lại lời buộc tội trước đó, khẳng định ông Marcos nhận hối lộ từ 100 tỉ peso chi tiêu cho các dự án trong ngân sách năm 2025. Trong một video khác, ông Co nói từ năm 2022-2025, ông sắp xếp chuyển một khoản đút lót lên tới 56 tỉ peso từ các dự án kiểm soát lũ lụt cho ông Marcos và nghị sĩ Martin Romualdez.

“Chính Romualdez đã nói ông ấy và Tổng thống Marcos sẽ chia nhau số tiền đó" - ông Co cáo buộc.

Ông Romualdez là anh họ của tổng thống Philippines, người trước đó từ chức chủ tịch Hạ viện. Trước đó, ông Romualdez bác bỏ cáo buộc, nhấn mạnh "lương tâm của tôi trong sạch".

Chính phủ Philippines đang tăng cường nỗ lực buộc những người liên quan đến vụ bê bối tham nhũng hàng tỉ USD trong các dự án kiểm soát lũ lụt phải chịu trách nhiệm. 

Vụ việc được ông Marcos vạch trần hồi tháng 7 đã khiến người dân phẫn nộ. Tuần trước, hai bộ trưởng đã từ chức khi chính phủ tìm cách khôi phục niềm tin công chúng và nhà đầu tư.

Philppines cảnh báo về "mầm" bão số 15

Philppines cảnh báo về "mầm" bão số 15

(NLĐO) - Cơn bão tiềm năng có thể hướng vào miền Trung Việt Nam vào cuối tuần này, theo dự báo của Philippines.

Hàng loạt tỉnh, bang ở Thái Lan và Malaysia chìm trong lũ

(NLĐO) - Cơ quan xử lý thảm họa quốc gia cho biết hơn 11.000 người tại 7 bang Malaysia bị ảnh hưởng trong trận lũ lụt do mưa lớn gây ra.

Siêu bão tấn công Philippines

Hơn 1 triệu người đã được sơ tán khỏi những nơi có nguy cơ cao tại các tỉnh phía Đông Bắc Philippines trước khi bão Fung-wong đổ bộ

Philippines nhận hối lộ Ferdinand Marcos Jr. chống lũ
