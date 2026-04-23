Văn hóa - Văn nghệ

Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J hội ngộ tại Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ba ảo thuật gia Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J lần đầu xuất hiện trong đêm diễn, mở ra cuộc đối thoại nghệ thuật đáng chờ đợi của ảo thuật Việt Nam.


Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J hội ngộ tại Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền - Ảnh 1.

Từ trái sang: Lư Phong, Việt Duy và Hoàng J

Tối 27-4, tại IONAH – Trung tâm Nghệ thuật và Giải trí Hà Nội, Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra trong không khí kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. NSND Tống Toàn Thắng – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: "Đây sẽ là đêm diễn bùng nổ cảm xúc, thăng hoa sáng tạo, hướng khán giả đến những bất ngờ thú vị nhất của ảo thuật Việt Nam".

Điểm hẹn của những bàn tay "tạo phép mầu"

Đây là cuộc hội tụ mang tính biểu tượng, khi ba gương mặt ảo thuật tiêu biểu: Lư Phong, Việt Duy (TP HCM), Hoàng J (Hà Nội) cùng đứng chung một sân khấu. Những cá tính sáng tạo khác biệt sẽ tạo nên một "tam giác nghệ thuật", nơi kỹ thuật, cảm xúc và tư duy trình diễn va chạm, bổ sung và thách thức lẫn nhau.

Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J hội ngộ tại Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền - Ảnh 2.

Áo thuật gia Hoàng J

Trong ba nghệ sĩ, Việt Duy là một trường hợp tiêu biểu cho con đường tích lũy nghề nghiệp dài hơi. Hơn 20 năm theo đuổi ảo thuật, anh đi từ những sân khấu nhỏ đến môi trường biểu diễn quốc tế, đặc biệt là quãng thời gian 10 năm trên các du thuyền 5 sao – nơi đòi hỏi khả năng ứng biến và làm chủ không gian biểu diễn ở mức cao.

Việc từng giành hai Huy chương Vàng tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc và được đào tạo quốc tế tại Busan (Hàn Quốc) cho thấy ảo thuật Việt Nam đã bắt đầu hình thành những chuẩn mực nghề nghiệp tiệm cận khu vực.

Khi ảo thuật bước vào câu chuyện công nghiệp văn hóa

Phát biểu về sự kiện này, NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của buổi gặp mặt giao lưu và tọa đàm: đây là dịp để các ảo thuật gia nhìn lại vị trí của bộ môn trong bối cảnh mới. Từ góc nhìn quản lý, ông đặt ra một định hướng rõ ràng: xây dựng Liên đoàn Xiếc Việt Nam như một "hạ tầng mềm" cho ảo thuật – nơi tổ chức biểu diễn, kết nối nghệ sĩ và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J hội ngộ tại Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền - Ảnh 3.

Áo thuật gia Hoàng J và MC Quyền Linh

"Tôi dự kiến mời các ảo thuật gia Hàn Quốc tham gia các gala trong thời gian tới. Đây là hướng đi nhằm tiếp cận và học hỏi mô hình công nghiệp văn hóa, nơi nghệ thuật được tổ chức bài bản, có chiến lược và có thị trường. Ở đó, ảo thuật không còn là tiết mục xen kẽ trong chương trình giải trí, mà trở thành một loại hình có thể phát triển độc lập, có thương hiệu và có giá trị kinh tế".

Từ Hà Nội đến Lạng Sơn: mở rộng không gian khán giả

Song song với Gala tại Hà Nội, chương trình "Xiếc Chào hè 2026" tại Lạng Sơn đánh dấu sự trở lại của xiếc với khán giả địa phương sau hơn một thập kỷ.

Cuộc hội ngộ của Lư Phong, Việt Duy và Hoàng J được kỳ vọng là sự xuất hiện rất mới của bộ môn ảo thuật Việt Nam trong giai đoạn mới. Nó phản ánh một chuyển động: ảo thuật Việt Nam đang tìm cách định vị lại mình trong hệ sinh thái nghệ thuật biểu diễn.

Khi những nghệ sĩ trẻ bước lên sân khấu với tư duy nghề nghiệp rõ ràng, khi cơ quan quản lý bắt đầu nói đến chiến lược và thị trường, khi khán giả được đặt vào trung tâm của trải nghiệm, ảo thuật có cơ hội thoát khỏi cái bóng của một "tiết mục phụ".

Lư Phong, Việt Duy, Hoàng J hội ngộ tại Gala Xiếc và Ảo thuật ba miền - Ảnh 5.

Áo thuật gia Lư Phong


NSND Tống Toàn Thắng: Mục tiêu gần 300 suất diễn của xiếc Việt Nam năm 2026

(NLĐO) – NSND Tống Toàn Thắng đã phấn khởi thông báo những dự án mới và tin vui của Liên đoàn Xiếc Việt Nam với nụ cười hạnh phúc

"Hoàng tử trăn" Tống Toàn Thắng chơi lớn với 20 chương trình xiếc "khủng"

(NLĐO) - Là người luôn năng động tìm tòi hướng đi riêng, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã công bố 20 chương trình nghệ thuật được đầu tư qui mô, chào đón khán giả đến với xiếc trong năm 2024.

