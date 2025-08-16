Lũ quét khủng khiếp, gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng cứu hộ gặp nạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Lũ quét khủng khiếp, gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng cứu hộ gặp nạn

Hải Hưng

(NLĐO) - Lũ quét và lở đất cướp đi gần 200 sinh mạng ở Pakistan trong 24 giờ và nỗi đau thêm chồng chất khi trực thăng cứu hộ rơi khiến 5 người thiệt mạng.

Thông báo từ tỉnh trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (Tây Bắc Pakistan) Ali Amin Gandapur ngày 15-8 xác nhận một trực thăng cứu hộ MI-17 gặp nạn trong lúc đang vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn.

Chiếc trực thăng rơi tại khu vực Pandiyali, huyện Mohmand, khiến toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong đó có hai phi công.

Lũ quét khủng khiếp, gần 200 người chết ở Pakistan, trực thăng cứu hộ gặp nạn- Ảnh 1.

Người dân nhìn cảnh lũ quét ở Mingora, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan hôm 15-8. Ảnh: Naveed Ali/AP

Cùng thời điểm, các tỉnh miền Bắc và Tây Bắc Pakistan đang oằn mình chống chọi với lũ quét và lở đất.

Thống kê sơ bộ cho thấy chỉ trong 24 giờ qua, ít nhất 194 người thiệt mạng, trong đó có 78 nạn nhân ở huyện Buner.

Hàng chục người khác bị thương khi lũ cuốn trôi nhà cửa tại nhiều ngôi làng. Chính quyền địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động xe cứu thương đưa 56 thi thể đến bệnh viện. 

Tại nhiều vùng lân cận, lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 35 người còn mất tích. Tình hình càng thêm nghiêm trọng khi sạt lở đất tại huyện miền núi Mansehra đã chôn vùi đường sá, khiến khoảng 1.300 du khách mắc kẹt.

Công tác sơ tán đang được các cấp chính quyền Pakistan khẩn trương tiến hành.

Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia Pakistan cho hay từ cuối tháng 6 đến nay đã có hơn 477 người thiệt mạng vì mưa lũ, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ thiên tai tiếp tục gia tăng khi mưa lớn vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, gây thêm sạt lở và lũ quét tại nhiều khu vực ở Pakistan.

Tin liên quan

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau trận lũ quét ở Cam Túc

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau trận lũ quét ở Cam Túc

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8-8 yêu cầu tập trung toàn lực cứu hộ vùng núi phía Tây Bắc nước này sau trận lũ quét làm 10 người thiệt mạng.

Mỹ: Lũ quét tấn công New York, New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão

(NLĐO) - Cảnh báo lũ lụt được ban bố tại cả 5 quận của TP New York - Mỹ sau khi giông bão gây mưa lớn.

Kinh hoàng sư tử vượt tường tấn công phụ nữ, trẻ em giữa phố ở Pakistan

(NLĐO) - Con sư tử đực 11 tháng được nuôi làm thú cưng vượt tường ra ngoài rồi lao vào tấn công phụ nữ và trẻ nhỏ trên đường phố Lahore - Pakistan.

Pakistan lũ lụt lở đất thiên tai tai nạn trực thăng cứu hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo