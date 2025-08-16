Lũ quét thảm khốc ở Pakistan: Nhiều ngôi làng không còn người sống sót

Tính đến sáng 16-8, số người thương vong từ thảm kịch lũ lụt kèm theo sạt lở ở Pakistan lên tới 220 người.

Theo hãng tin AP, chỉ trong đêm 15-8, lực lượng cứu nạn miền Tây Bắc Pakistan tìm thấy 63 thi thể dưới những ngôi nhà bị san phẳng vì lũ lụt hoặc sạt lở, giông lốc.

Lũ lụt làm tê liệt giao thông nhiều khu vực ở Pakistan. Ảnh: AP

Khu vực chịu hậu quả năng nề nhất là huyện Buner thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, khi trận lũ kinh hoàng, kéo theo giông lốc và sạt lở đá cuốn phăng khoảng 70 ngôi nhà vào ngày 15-8.

Tại một số ngôi làng ở huyện Buner, cơ quan chức năng xác nhận hầu như không có ai sống sót.

Đơn cử, lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang nỗ lực tìm kiếm thi thể tại hai ngôi làng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Pir Baba và Malik Pura, nơi hầu hết người dân đã tử vong.

Cảnh sát địa phương Imtiaz Khan, người suýt chết trong trận lũ dữ, cho biết nước lũ cuốn theo hàng trăm tảng đá đã ập xuống và san phẳng nhà cửa chỉ trong vài phút.

"Một con suối gần làng Pir Baba ở huyện Buner bất ngờ dâng lên mà không có dấu hiệu báo trước. Ban đầu chúng tôi nghĩ đó chỉ là một trận lũ quét bình thường nhưng khi hàng tấn đá đổ xuống cùng với dòng nước thì 60-70 ngôi nhà đã bị cuốn trôi chỉ trong chốc lát" - ông Khan nói với AP, đồng thời cho biết nhiều thi thể bị biến dạng.

Lũ quét, giông lốc và sạt lở gây ra nhiều tai nạn khủng khiếp ở Pakistan. Ảnh: AP

Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho hay ít nhất 351 người thiệt mạng trong các vụ việc liên quan đến mưa lũ trong tuần này.

Pakistan năm nay đã hứng lượng mưa gió mùa cao hơn mức bình thường, mà các chuyên gia cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu, gây ra lũ lụt và sạt lở đất khiến khoảng 541 người thiệt mạng kể từ ngày 26-6, theo Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia.

Giới chức Pakistan khẳng định từ ngày 14-8, các địa phương nỗ lực tiến hành sơ tán hơn 3.500 khách du lịch mắc kẹt tại những khu vực gặp lũ lụt.

Dù thế, không ít du khách phớt lờ cảnh báo về việc tránh xa những địa điểm có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Cách đó gần 300 km, lũ lụt ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát cũng khiến 60 người mất mạng, khoảng 150 người bị thương và hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.

Lực lượng cứu hộ hôm 16-8 đã lùng sục ngôi làng hẻo lánh Chositi thuộc huyện Kishtwar để tìm kiếm hàng chục người mất tích.

Những trận mưa lớn bất thường như vậy ngày càng phổ biến ở vùng Himalaya của Ấn Độ và khu vực phía Bắc Pakistan và các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu là một yếu tố góp phần.