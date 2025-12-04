Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, nước rút chậm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, nước rút chậm

Tin, ảnh, clip: Kỳ Nam

(NLĐO)- Đến 16 giờ ngày 4-12, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh, nước đang rút chậm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở 58 xã

Theo bản tin lúc 11 giờ ngày 4-12 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lũ trên sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang đang giảm chậm, trên sông Dinh Ninh Hòa lên chậm.

Cụ thể, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang giảm, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng thời điểm 9 giờ ngày 4-12 là 9,02 m, dưới mức báo động 2 là 0,48 m. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang lên chậm, lũ trên sông Cái Phan Rang đã giảm dưới mức báo động 1.

Nước lũ đổ về sông Cái Nha Trang

Cơ quan chuyên môn nhận định tình hình thủy văn 24 giờ tới: Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đạt đỉnh ở dưới mức báo động 2 từ 0,1-0,5 m sau đó giảm chậm; mực nước lũ trên sông Cái Nha Trang dao động ở mức báo động 1-2. Lũ trên sông Cái Phan Rang dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Trước tình hình này, sáng 4-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa; UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 1.

Khu vực Tây Nha Trang chìm trong nước vào ngày 4-12

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 2.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 3.

Sông Cái Nha Trang đoạn qua cầu Vĩnh Phương

Theo đó, cơ quan chuyên môn xác định, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 4-12), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa; lượng mưa tại một số trạm như sau: Suối Cát 21,6 mm, Hồ Suối Dầu 21 mm,… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa trên 85%.

Cơ quan chuyên môn dự báo, ngày và đêm 4-12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa; với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi cao hơn 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 4.

Khu vực thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 5.

Nhiều tuyến đường ngập sâu ở phường Tây Nha Trang bị cấm đi lại

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi, khu vực đèo dốc tại 58 xã, phường (theo bản đồ) trên toàn tỉnh.

Dự báo trong ngày và đêm 4-12, độ sâu ngập lụt lớn nhất: từ 0,5-2 m, tại khu vực trũng thấp có thể trên 3 m.

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 6.

Khu dân cư ngập trong nước

Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, lũ rút chậm - Ảnh 7.

Nhiều gia đình được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán

Tại Khánh Hòa, đây là đợt lũ thứ 4 xảy ra liên tiếp từ ngày 16-11 đến nay. Trong đó, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào đêm 19 ngày 20-11.

Mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hơn 4.830 tỉ đồng. 

Tin liên quan

Cầu Trần Phú Nha Trang bị sóng đánh sạt bờ kè

Cầu Trần Phú Nha Trang bị sóng đánh sạt bờ kè

(NLĐO)- Bờ kè dưới chân cầu Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở khối bê tông xuống biển với chiều dài hơn 10 m

Người dân Nha Trang tất bật dọn "núi" rác thải sau lũ lịch sử

(NLĐO) - Sau cơn lũ lịch sử, rất nhiều vật dụng, tài sản của người dân Nha Trang bị hư hỏng phải vứt bỏ tạo nên lượng rác rất lớn.

Tâm lũ Nha Trang tan hoang, nhiều người dân phá mái nhà thoát thân

(NLĐO)- Nhà cửa ở tâm lũ Nha Trang - thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - bị nước nhấn chìm, nhiều người dân phải phá mái nhà thoát ra

tỉnh Khánh Hòa sạt lở đất Nha Trang cơ quan chức năng Sông Cái Nha Trang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo