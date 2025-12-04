Lũ trên sông Cái Nha Trang đạt đỉnh, nước rút chậm

Theo bản tin lúc 11 giờ ngày 4-12 của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lũ trên sông Cái Nha Trang, sông Cái Phan Rang đang giảm chậm, trên sông Dinh Ninh Hòa lên chậm.

Cụ thể, lũ trên sông Cái Nha Trang đã đạt đỉnh và đang giảm, đỉnh lũ tại trạm Đồng Trăng thời điểm 9 giờ ngày 4-12 là 9,02 m, dưới mức báo động 2 là 0,48 m. Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đang lên chậm, lũ trên sông Cái Phan Rang đã giảm dưới mức báo động 1.

Nước lũ đổ về sông Cái Nha Trang

Cơ quan chuyên môn nhận định tình hình thủy văn 24 giờ tới: Lũ trên sông Dinh Ninh Hòa đạt đỉnh ở dưới mức báo động 2 từ 0,1-0,5 m sau đó giảm chậm; mực nước lũ trên sông Cái Nha Trang dao động ở mức báo động 1-2. Lũ trên sông Cái Phan Rang dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Trước tình hình này, sáng 4-12, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa; UBND các xã, phường, đặc khu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

Khu vực Tây Nha Trang chìm trong nước vào ngày 4-12

Sông Cái Nha Trang đoạn qua cầu Vĩnh Phương

Theo đó, cơ quan chuyên môn xác định, trong 6 giờ qua (từ 4 giờ đến 10 giờ ngày 4-12), khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa; lượng mưa tại một số trạm như sau: Suối Cát 21,6 mm, Hồ Suối Dầu 21 mm,… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa trên 85%.

Cơ quan chuyên môn dự báo, ngày và đêm 4-12, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa; với lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, có nơi cao hơn 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang

Nhiều tuyến đường ngập sâu ở phường Tây Nha Trang bị cấm đi lại

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại khu vực các đường tràn, sông suối nhỏ, sườn núi, khu vực đèo dốc tại 58 xã, phường (theo bản đồ) trên toàn tỉnh.

Dự báo trong ngày và đêm 4-12, độ sâu ngập lụt lớn nhất: từ 0,5-2 m, tại khu vực trũng thấp có thể trên 3 m.

Khu dân cư ngập trong nước

Nhiều gia đình được lực lượng chức năng đưa đi sơ tán

Tại Khánh Hòa, đây là đợt lũ thứ 4 xảy ra liên tiếp từ ngày 16-11 đến nay. Trong đó, đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào đêm 19 ngày 20-11.

Mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn tỉnh đã khiến 22 người chết, 20 người bị thương, 105 căn nhà bị sập hoàn toàn, 909 căn nhà bị hư hỏng. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hơn 4.830 tỉ đồng.