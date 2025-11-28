Cầu Trần Phú Nha Trang bị sóng đánh sạt bờ kè

Do mưa lớn kéo dài, sóng biển mạnh nên bờ kè dưới chân cầu Trần Phú (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị sạt lở. Theo quan sát, các khối bê tông đã bị sạt xuống biển với chiều dài hơn 10 m, chiều rộng hơn 5 m, lộ mố cầu.

Đơn vị bảo trì đang xử lý vị trí xói lở ở bờ kè chân cầu Trần Phú.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng, sóng lớn đánh mạnh đã làm trôi hết vật liệu, làm xói lở, hổng chân cầu Trần Phú. Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị bảo trì cầu khẩn trương dọn phần bê tông bị sạt, khôi phục hiện trạng ban đầu để đảm bảo an toàn cho cầu Trần Phú.

Đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16 đến 22-11 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với hệ thống hạ tầng giao thông và bờ kè trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã bị sạt lở, hư hỏng nặng với tổng chiều dài lên tới khoảng 381 km.

Trong đó, các tuyến quốc lộ như 27C, 27 bị ảnh hưởng khoảng 72 km; các tuyến tỉnh lộ TL9, 707, 701 bị hư hại 85 km; còn đường giao thông nông thôn và liên xã 214 km. Nhiều cống tràn, cầu treo bị đứt cáp, sụt lún khiến giao thông tại nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập.

Bên cạnh đó, hệ thống bờ kè và thủy lợi cũng chịu tổn thất lớn; xói lở mái hạ lưu và gãy đổ mương nội đồng với tổng chiều dài 106 km.

Tổng thiệt hại ước tính hơn 3.700 tỉ đồng, đặt ra yêu cầu khẩn cấp về khắc phục hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân tại Khánh Hòa.