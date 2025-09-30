Ngày 30-9, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam Trần Thế Huy để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Thế Huy (SN 1992, Giám đốc điều hành Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN) và em gái là Trần Thị Mỹ Hoàng (SN 1994, Giám đốc tài chính Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN).

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt phá đường dây tội phạm do Trần Thế Huy cầm đầu.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2022, Huy đã mở 9 chi nhánh công ty tại các tỉnh, thành Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, TP HCM để ký kết hợp đồng với các công ty tài chính, ngân hàng nhằm liên kết tư vấn mở thẻ tín dụng cho vay tiền để hưởng hoa hồng từ các đối tác liên kết.

Bà Trần Thị Mỹ Hoàng nghe đọc lệnh khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú

Huy - Hoàng đã mua hàng trăm ngàn dữ liệu khách hàng, gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ, rồi phân công cho nhân viên công ty giả làm nhân viên ngân hàng thực hiện các cuộc gọi tư vấn mở và rút tiền từ thẻ tín dụng.

Sau khi người dân mở thẻ thành công, nhân viên của Huy hướng dẫn khách hàng kích hoạt thẻ. Khách hàng bị dụ dỗ rút tiền qua thẻ đã mở bằng hình thức lập khống hóa đơn mua hàng để thanh toán trên các ứng dụng ngân lượng, MPOS, VNPay. Mỗi lần rút tiền như vậy, Huy thu phí 5% - 10% trên số tiền rút của các chủ thẻ.

Bước đầu, công an đã làm rõ từ năm 2022 đến nay, Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN đã tư vấn mở hơn 200.000 thẻ tín dụng và hướng dẫn người dân rút hơn 800 tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Huy Nam, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các đối tượng sử dụng trái phép thông tin cá nhân của người dân để mở thẻ và chiếm đoạt khoảng 80 tỉ đồng của hàng trăm ngàn người trên cả nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thế Huy và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Hoàng do đang mang thai.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là nạn nhân của Công ty TNHH dịch vụ Huy Hoàng FN thì sớm liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra để phối hợp giải quyết.