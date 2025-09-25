HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thuế TP HCM cảnh báo những thủ đoạn lừa đảo mới

Thy Thơ

(NLĐO) – Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều chiêu thức giả mạo cơ quan thuế, khiến người dân nhầm tưởng thông tin được phát đi từ cơ quan quản lý nhà nước.

Giả mạo phong bì của cơ quan thuế yêu cầu nộp tiền

Qua nền tảng Facebook, một số người dân phản ánh ngày 24-9 họ nhận được phong bì ghi tên người gửi là "Cục Thuế", kèm theo yêu cầu thanh toán 80.000 đồng. Tuy nhiên, khi mở ra, bên trong chỉ có văn bản photocopy của cơ quan thuế từ các năm trước.

Trước thông tin này, Cục Thuế khẳng định các nội dung trong phong bì hoàn toàn không phải do Cục Thuế hoặc bất kỳ đơn vị nào thuộc ngành thuế phát hành. Hơn nữa, loại phong bì này cũng không phải mẫu được sử dụng trong hệ thống ngành thuế.

Cục Thuế khuyến cáo người dân cần cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu nhận được phong bì tương tự hoặc bị yêu cầu thanh toán phí giao nhận. Đồng thời, Cục Thuế đề nghị các bưu cục của Bưu điện Việt Nam cùng các đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận loại phong bì bất thường phải thông tin ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xác minh và xử lý.

Cơ quan thuế phát cảnh báo về tình trạng mạo danh để lừa đảo

Xuất hiện tài khoản giả mạo cơ quan thuế

Trước đó, ngày 23-9, Thuế TP HCM cũng phát cảnh báo về việc một nhóm cá nhân lập tài khoản Facebook giả mạo, lấy tên "Thuế Thành phố Hồ Chí Minh" và đăng tải các nội dung không thuộc thẩm quyền cơ quan thuế.

Ngoài ra còn nhiều hình thức giả mạo cơ quan thuế khác khác, như: cán bộ thuế “ảo” liên hệ qua điện thoại hoặc email để hỗ trợ khai báo thuế, điều chỉnh thông tin trên eTax Mobile; nhắn tin SMS dưới tên "Tổng cục Thuế" hay "Cục Thuế" kèm link hoàn thuế, cập nhật thông tin hoặc nộp phạt. Các link trong tin nhắn lừa đảo thường dẫn đến website giả mạo để đánh cắp thông tin cá nhân hoặc tài khoản ngân hàng.

Đặc biệt, các đối tượng lừa đảo còn giả danh cán bộ thuế gọi điện dọa nợ thuế, yêu cầu người dân chuyển khoản ngay; thậm chí có trường hợp hứa hẹn hoàn thuế nhanh hoặc giảm nghĩa vụ thuế với khoản phí xử lý phải thanh toán trước qua chuyển khoản.

Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo thuế

Theo Thuế TP HCM, những hành vi giả mạo này gây hiểu lầm cho người nộp thuế và ảnh hưởng đến uy tín cơ quan. Đáng chú ý, tình trạng lừa đảo gia tăng trong giai đoạn Thuế TP HCM thực hiện mô hình tổ chức mới, đồng thời sáp nhập cơ quan thuế tại Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương.

Đơn vị này khẳng định cơ quan thuế không bao giờ gửi tin nhắn chứa link yêu cầu nhập thông tin cá nhân. Mọi giao dịch chính thức chỉ thực hiện qua cổng thông tin thuế điện tử (etax.gov.vn) hoặc ứng dụng eTax chính thức. Cán bộ thuế không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hoặc email. Thông báo nợ thuế chỉ được phát hành bằng văn bản chính thức hoặc qua hệ thống điện tử. Quy trình hoàn thuế diễn ra minh bạch, không phát sinh thêm phí ngoài quy định.

Người dân cần kiểm tra kỹ email, số điện thoại, website trước khi cung cấp thông tin; tuyệt đối không click vào đường link lạ, cũng như không chia sẻ dữ liệu cá nhân qua các kênh không chính thức.


Đánh thuế giao dịch vàng: Mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế?

Đánh thuế giao dịch vàng: Mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế?

(NLĐO) – Vàng nhẫn đang được xếp vào nhóm vàng trang sức, vậy liệu có bị đánh thuế? Mua bán vàng cưới có thuộc diện chịu thuế không?

Chỉ đạo mới của Chính phủ về quản lý thuế với hộ kinh doanh

(NLĐO)- Chính phủ chỉ đạo một số vấn đề về quản lý thuế với hộ kinh doanh khi xây dựng dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

Đánh thuế giao dịch vàng

Nên đánh thuế giao dịch vàng trên lợi nhuận thay vì đánh trên giá trị tại thời điểm bán

